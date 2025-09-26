Czekasz niecierpliwie na Furiozę 2? Wybraliśmy 7 podobnych tytułów

Ładowanie...

Zajmowanie się przez kino środowiskami kibiców to zwykle stąpanie po cienkim lodzie. Pokusa, żeby przerysować tych ludzi i zobrazować karykaturalnie, jest często kusząca. Są jednak produkcje, które oprócz silnej krytyki potrafią również opowiedzieć ciekawą, nieco głębszą historię. Przedstawiamy 7 tytułów o kibicach, które warto obejrzeć, zanim zrobi się podejście do sequela "Furiozy".

Produkcje o kibicach - TOP 7

Rok produkcji: 2004

Czas trwania: około 90 minut

Reżyser: Nick Love

Obsada: Danny Dyer, Frank Harper, Tamer Hassan, Roland Manookian, Neil Maskell, Dudley Sutton

Ocena IMDb: 6.7/10

Adaptacja powieści Johna Kinga. Główny bohater filmowej adaptacji, Tommy (Dyer) to członek grupy pseudokibiców Chelsea oraz chłopak, którego życie koncentruje się przede wszystkim na imprezach, seksie i narkotykach. Wkrótce dochodzi do brutalnego starcia pomiędzy jego grupą a kibolami Milwall. Ta bójka rozpoczyna regularną i niezwykle mocną wojnę pomiędzy jednymi i drugimi.

Hooligans

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Lexi Alexander

Obsada: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani

Ocena IMDb: 7.4/10

Niedługo po rozsławionej na cały świat roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood postanowił pojawić się w kinie o nieco skromniejszym zasięgu, ale zdecydowanie porządnej jakości. W "Hooligans" gra Matta Bucknera - studenta, który niesłusznie zostaje wyrzucony z Harvardu. Pozbawiony pomysłu na dalsze życie decyduje się odwiedzić swoją siostrę w Londynie. Tam poznaje Pete'a (Hunnam), który wprowadza go w świat ekskluzywnego "bractwa" kibiców West Ham, któremu przewodzi.

Skrzydlate świnie

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Anna Kazejak

Obsada: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, Piotr Rogucki, Karolina Gorczyca, Cezary Pazura

Ocena IMDb: 5.7/10

Gdy mowa o produkcjach z fabularnym udziałem kibiców, nie sposób nie wspomnieć o słynnym filmie z 2010 roku z Pawłem Małaszyńskim w roli głównej. Aktor wciela się w Oskara Nowackiego - zapalonego ultrasa, lidera lokalnych chuliganów, który jednocześnie ma problem z wyżywieniem rodziny. Otrzymuje propozycję, która może zmienić jego życie: ma za porządne pieniądze organizować stadionowy doping. Gdzie tkwi problem? Autorem propozycji jest klub, którego Oskar i jego świta są zaciekłymi wrogami.

To właśnie Anglia

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Shane Meadows

Obsada: Thomas Turgoose, Stephen Graham, Jo Hartley, Joe Gilgun, Jack O’Connell

Ocena IMDb: 7.7/10

Stephen Graham niedawno odebrał Emmy za wybitną i wzruszającą rolę w "Dojrzewaniu". Jeśli ktoś jest ciekaw jego poprzednich ról, powinien się zapoznać z "To właśnie Anglia", w którym Graham gra jedną z głównych ról. Bohaterem filmu jest 12-letni Shaun - szykanowany przez rówieśników samotnik, który mieszka wraz z matką. W drodze ze szkoły natrafia na grupę skinheadów, którzy okazują się być do niego przyjaźnie nastawieni. Chłopak wkracza w nieznany świat, a nowi koledzy stają się jego wzorami.

Cass

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Jon S. Baird

Obsada: Nonso Anozie, Natalie Press, Leo Gregory, i inni

Ocena IMDb: 6.4/10

Niekoniecznie rozpoznawalny film, ale zdecydowanie warty uwagi. Tytułowy Cass (Nonso Anozie) to młody, czarnoskóry chłopak, który zostaje zaadoptowany przez białą parę i w związku z tym przeprowadza się do białej dzielnicy Londynu. Codziennie znosi rasistowskie prześladowania ze strony lokalnych dzieci, jednak z czasem zyskuje szacunek, respekt i staje się jedną z najważniejszych postaci lokalnego środowiska kiboli.

Bunt stadionów

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 58 minut

Reżyser: Mariusz Pilis

Oprócz tego, że polski film, to w dodatku dokumentalny. Mariusz Pilis opowiada w nim o środowisku kibicowskim i próbuje je przedstawić z innej perspektywy niż tej, do której przyzwyczaiły nas media głównego nurtu. Reżyser stara się oddać głos samym kibicom, czyli tym, którzy są wewnątrz tych środowisk. To niecodzienne podejście, zważywszy, że produkcje na ich temat powstają często z określonym z góry, negatywnie nacechowanym tonem.

Kibic

Rok produkcji: 2025-

Liczba sezonów: 1

Reżyser: Łukasz Palkowski

Obsada: Grzegorz Palkowski, Mila Jankowska, Karol Pocheć, Marta Żmuda-Trzebiatowska

Ocena IMDb: 6.1/10

Na koniec produkcja odróżniająca się od pozostałych - to serial. Netflix zaserwował nam w tym roku kolejny polski tytuł opowiadający o środowisku pseudokibiców. Kuba (Palkowski), ignorując ostrzeżenia matki, zaczyna podążać śladami ojca i dołącza do grupy lokalnych chuliganów. Początkowa ekscytacja przeradza się w chaos, a chłopak wraz ze swoją dziewczyną (Jankowska) decydują się na ryzykowny i niebezpieczny plan.

