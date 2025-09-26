Czekasz niecierpliwie na Furiozę 2? Wybraliśmy 7 podobnych tytułów
Dziś Netflix podzielił się elektryzującym zwiastunem wyczekiwanej, drugiej części "Furiozy". W oczekiwaniu na październikową premierę filmu mamy 7 propozycji, z którymi warto się zapoznać, zanim obejrzymy "Drugą Furiozę".
Zajmowanie się przez kino środowiskami kibiców to zwykle stąpanie po cienkim lodzie. Pokusa, żeby przerysować tych ludzi i zobrazować karykaturalnie, jest często kusząca. Są jednak produkcje, które oprócz silnej krytyki potrafią również opowiedzieć ciekawą, nieco głębszą historię. Przedstawiamy 7 tytułów o kibicach, które warto obejrzeć, zanim zrobi się podejście do sequela "Furiozy".
Produkcje o kibicach - TOP 7
Football Factory
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: około 90 minut
- Reżyser: Nick Love
- Obsada: Danny Dyer, Frank Harper, Tamer Hassan, Roland Manookian, Neil Maskell, Dudley Sutton
- Ocena IMDb: 6.7/10
Adaptacja powieści Johna Kinga. Główny bohater filmowej adaptacji, Tommy (Dyer) to członek grupy pseudokibiców Chelsea oraz chłopak, którego życie koncentruje się przede wszystkim na imprezach, seksie i narkotykach. Wkrótce dochodzi do brutalnego starcia pomiędzy jego grupą a kibolami Milwall. Ta bójka rozpoczyna regularną i niezwykle mocną wojnę pomiędzy jednymi i drugimi.
Hooligans
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 109 minut
- Reżyser: Lexi Alexander
- Obsada: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani
- Ocena IMDb: 7.4/10
Niedługo po rozsławionej na cały świat roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood postanowił pojawić się w kinie o nieco skromniejszym zasięgu, ale zdecydowanie porządnej jakości. W "Hooligans" gra Matta Bucknera - studenta, który niesłusznie zostaje wyrzucony z Harvardu. Pozbawiony pomysłu na dalsze życie decyduje się odwiedzić swoją siostrę w Londynie. Tam poznaje Pete'a (Hunnam), który wprowadza go w świat ekskluzywnego "bractwa" kibiców West Ham, któremu przewodzi.
Skrzydlate świnie
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Anna Kazejak
- Obsada: Paweł Małaszyński, Olga Bołądź, Piotr Rogucki, Karolina Gorczyca, Cezary Pazura
- Ocena IMDb: 5.7/10
Gdy mowa o produkcjach z fabularnym udziałem kibiców, nie sposób nie wspomnieć o słynnym filmie z 2010 roku z Pawłem Małaszyńskim w roli głównej. Aktor wciela się w Oskara Nowackiego - zapalonego ultrasa, lidera lokalnych chuliganów, który jednocześnie ma problem z wyżywieniem rodziny. Otrzymuje propozycję, która może zmienić jego życie: ma za porządne pieniądze organizować stadionowy doping. Gdzie tkwi problem? Autorem propozycji jest klub, którego Oskar i jego świta są zaciekłymi wrogami.
To właśnie Anglia
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 100 minut
- Reżyser: Shane Meadows
- Obsada: Thomas Turgoose, Stephen Graham, Jo Hartley, Joe Gilgun, Jack O’Connell
- Ocena IMDb: 7.7/10
Stephen Graham niedawno odebrał Emmy za wybitną i wzruszającą rolę w "Dojrzewaniu". Jeśli ktoś jest ciekaw jego poprzednich ról, powinien się zapoznać z "To właśnie Anglia", w którym Graham gra jedną z głównych ról. Bohaterem filmu jest 12-letni Shaun - szykanowany przez rówieśników samotnik, który mieszka wraz z matką. W drodze ze szkoły natrafia na grupę skinheadów, którzy okazują się być do niego przyjaźnie nastawieni. Chłopak wkracza w nieznany świat, a nowi koledzy stają się jego wzorami.
Cass
- Rok produkcji: 2008
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Jon S. Baird
- Obsada: Nonso Anozie, Natalie Press, Leo Gregory, i inni
- Ocena IMDb: 6.4/10
Niekoniecznie rozpoznawalny film, ale zdecydowanie warty uwagi. Tytułowy Cass (Nonso Anozie) to młody, czarnoskóry chłopak, który zostaje zaadoptowany przez białą parę i w związku z tym przeprowadza się do białej dzielnicy Londynu. Codziennie znosi rasistowskie prześladowania ze strony lokalnych dzieci, jednak z czasem zyskuje szacunek, respekt i staje się jedną z najważniejszych postaci lokalnego środowiska kiboli.
Bunt stadionów
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 58 minut
- Reżyser: Mariusz Pilis
Oprócz tego, że polski film, to w dodatku dokumentalny. Mariusz Pilis opowiada w nim o środowisku kibicowskim i próbuje je przedstawić z innej perspektywy niż tej, do której przyzwyczaiły nas media głównego nurtu. Reżyser stara się oddać głos samym kibicom, czyli tym, którzy są wewnątrz tych środowisk. To niecodzienne podejście, zważywszy, że produkcje na ich temat powstają często z określonym z góry, negatywnie nacechowanym tonem.
Kibic
- Rok produkcji: 2025-
- Liczba sezonów: 1
- Reżyser: Łukasz Palkowski
- Obsada: Grzegorz Palkowski, Mila Jankowska, Karol Pocheć, Marta Żmuda-Trzebiatowska
- Ocena IMDb: 6.1/10
Na koniec produkcja odróżniająca się od pozostałych - to serial. Netflix zaserwował nam w tym roku kolejny polski tytuł opowiadający o środowisku pseudokibiców. Kuba (Palkowski), ignorując ostrzeżenia matki, zaczyna podążać śladami ojca i dołącza do grupy lokalnych chuliganów. Początkowa ekscytacja przeradza się w chaos, a chłopak wraz ze swoją dziewczyną (Jankowska) decydują się na ryzykowny i niebezpieczny plan.
