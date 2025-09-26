Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym najlepszy film w historii

Ładowanie...

Czerwono-czarna platforma ma mocny miesiąc. W Polsce uwagę publiczności, jeśli chodzi o seriale, zdominowało rzecz jasna "1670", a konkretniej drugi sezon tego serialu. Tuż za nim w rankingu oglądalności plasuje się "Bunkier miliarderów", "Black Rabbit" oraz "Wednesday". Jeśli chodzi zaś o filmy, prym na platformie wiodą "Może tak, może nie", "Nie ten Paryż", wysoko jest też umiejscowiony "Inside", thriller z Willemem Dafoe. Jest z czego czerpać, a nowy weekend zapowiada kolejne mocne premiery. Przedstawiamy 6 najciekawszych nowości, które warto odpalić w nadchodzącym, wolnym czasie.

Netflix: nowości na weekend. TOP 6

Ród Guinessów

Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Steven Knight

Steven Knight Obsada: Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Jack Gleeson

Jeśli za coś się bierze twórca "Peaky Blinders", to ciężko sobie wyobrazić, by nie było to dobre. Jego nowy serial to epicka historia inspirowana jedną z najsłynniejszych europejskich dynastii - Guinessów. Akcja produkcji rozgrywa się w XIX wieku, tuż po śmierci Benjamina Guinessa - ojca sukcesu słynnego browaru. Zostaje odczytany testament, którego treść zmieni losy dorosłych dzieci mężczyzny. Czy zapowiada się dublińska, XIX-wieczna wersja "Sukcesji"? Oby tak!

Ojciec chrzestny

Rok produkcji: 1972

1972 Czas trwania: 175 minut

175 minut Reżyseria: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Obsada: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton

Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton Ocena IMDb: 9.2/10

Nie ma co owijać w bawełnę - to niepodważalnie jeden z najlepszych filmów w historii kina. Aż ciężko uwierzyć, że aż 53 lata temu Coppola przyniósł światu tak potężne kino. Koncentruje się ono na rodzinie Corleone, na której czele stoi don Vito (Brando), a w której coraz silniejszą pozycję usiłuje sobie wywalczyć jego syn, Michael (Pacino). Ikoniczne dzieło, fundament amerykańskiej kinematografii, który doczekał się trylogii i trzech Oscarów (choć nominowany był w 11 kategoriach).

Alice in Borderland, sezon 3

Lata emisji: 2020-

2020- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Shinsuke Sato, Yasuko Kuramitsu

Shinsuke Sato, Yasuko Kuramitsu Obsada: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami

Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami Ocena IMDb: 7.8/10

Jeden z najsłynniejszych seriali oraz najchętniej oglądana japońska produkcja w historii platformy powraca z hukiem. W poprzednim sezonie główni bohaterowie, Arisu (Yamazaki) i Usagi (Tsuchiya) przeszli wszystkie gry, wrócili do rzeczywistości i zaczęli wieść wspólne, szczęśliwe życie. Wkrótce dziewczyna jednak niespodziewanie znika, a Arisu będzie musiał wyruszyć w podróż w towarzystwie karty Jokera.

Francuski kochanek

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania:

Reżyseria: Lisa-Nina Rives

Lisa-Nina Rives Obsada: Omar Sy, Sara Giraudeau, Pascale Arbillot, Alban Ivanov

Omara Sy pewnie w większości pamiętamy z "Nietykalnych", młodsza część publiczności także z serialu "Lupin". Najnowszy film z udziałem tego zdolnego aktora przenosi nas do Paryża. Abel Camara (Sy) to aktor, który jest nagminnie w blasku fleszy i z tego powodu coraz mocniej się męczy. Szansą na przełamanie wątpliwie przyjemnej rutyny zostaje nawiązana znajomość z Marion, skromną kelnerką. Szybko odnajdą wspólny język, a Abel będzie musiał zdecydować, co jest dla niego najważniejsze.

Złodziej tożsamości

Rok produkcji: 2013

2013 Czas trwania: 112 minut

112 minut Reżyseria: Seth Gordon

Seth Gordon Obsada: Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau, Amanda Peet

Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau, Amanda Peet Ocena IMDb: 5.7/10

Diana (McCarthy) prowadzi beztroskie i rozrzutne życie, podszywając się pod Sandy'ego Patersona (Bateman). Kobieta nie zdaje sobie sprawy, że jej oszustwa są bliskie wyjścia na jaw. Wkrótce prawdziwy Sandy orientuje się, co jest grane. Ma tylko tydzień na odnalezienie i sprowadzenie Diany do Denver. Odzyskanie tożsamości okazuje się dla niego znacznie trudniejsze, niż przypuszczał.

Jak stracić chłopaka w 10 dni

Rok produkcji: 2003

2003 Czas trwania: 116 minut

116 minut Reżyseria: Donald Petrie

Donald Petrie Obsada: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg, Bebe Neuwirth

Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg, Bebe Neuwirth Ocena IMDb: 6.5/10

Komedie romantyczne - gatunek równie hejtowany co kochany. Jednym z czołowych reprezentantów tej części kina jest film Donalda Petrie z 2003 roku. Andie Anderson (Hudson) prowadzi porady w eleganckim magazynie "Composure". Wkrótce staje przed zadaniem opisania rzeczy, którymi kobiety doprowadzają mężczyzn do szału. Jako, że ma na to 10 dni, Andie postawnawia szybko rozkochać w sobie mężczyznę, wykreować takie sytuacje i go rzucić w odpowiedniej chwili. Wybrankiem okazuje się Benjamin Barry (McConaughey), który właśnie założył się z szefem, że jest w stanie rozkochać każdą kobietę. Oczywiście w 10 dni.

Adam Kudyba 26.09.2025 08:15

