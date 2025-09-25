Nowy serial pokazuje konflikt Adidasa i Pumy. Ta wojna wciąga

Ładowanie...

W 2023 roku zadebiutował film "Air", który skupiał się na przełomowej współpracy między początkującym koszykarzem Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. Zaowocowała ona stworzeniem marki Air Jordan, która do dziś jest znakiem jakości i jednym z flagowych modeli sportowej firmy.

Wydarzenie to miało miejsce 1984 roku, czyli dwie dekady po założeniu firmy przez Phila Knighta i Billa Bowermana. Prawie 40 lat wcześniej w Herzogenaurach w Niemczech działały już jednak dwie inne firmy, bez których - szczególnie w tym roku - trudno jest sobie wyobrazić świat sneakersów. Mowa o markach Adidas i Puma, które powstały wskutek sporu między braćmi - Adolfem "Adim" i Rudolfem "Rudim" Dasslerami, przez co na pół została podzielona nie tylko firma, ale również całe miasto. Opowiada o tym najnowszy serial w Disney+.

Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma

Rudolf i Adolf urodzili się kolejno w 1898 i 1900 roku w niemieckim Herzogenaurach. W 1919 roku obaj założyli firmę obuwniczą Gebrüder Dassler Schuhfabrik (w skrócie Geda). W czasie, gdy obaj zostali członkami partii nazistowskiej, przedsiębiorstwo zaczęło odnosić sukcesy - największy przypadł na lata 30. i 40. XX wieku. Właśnie wtedy legendarny afroamerykański biegacz Jesse Owens zdobył złoty medal, mając na sobie buty firmy Geda. Później firma zawiesiła swoją działalność - podczas II wojny światowej Rudolf wstąpił do armii niemieckiej, a fabryka obuwia zaczęła produkować broń.

Firma wznowiła działalność po zakończeniu wojny, jednak już 3 lata później niespodziewanie została zamknięta po ponad trzech dekadach współpracy. Wszystko przez konflikt Rudolfa i Adolfa, na który złożyły się niesnaski między ich żonami (nie dość, że kobiety podobno nie mogły się dogadać, to jeszcze były zmuszone mieszkać w jednej willi), a dodatkowo Rudolf zaczął podejrzewać, że to jego brat doprowadził do tego, że został powołany do wojska.

Bracia nie zamierzali jednak rezygnować z prowadzenia obuwniczego biznesu. W 1948 roku Rudolf założył firmę Ruda (od dwóch pierwszych liter imienia i nazwiska), która później została przemianowana na Puma, z kolei w 1949 roku Adolf otworzył firmę Adidas (od pseudonimu "Adi" i pierwszych trzech liter nazwiska). Od tej pory dwie wielkie firmy zaczęły ze sobą rywalizować. Ich dynamiczny rozwój zaowocował tym, co mamy do teraz.

Serial "Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma", oprócz tego, że skupia się na tym konflikcie, to jest dodatkowo wzbogacony o wypowiedzi historyków, dyrektorów i popularnych sneakerheadów, ale również sportowców (w dokumencie wystąpił David Beckham) i projektantów (np. KidSuper). Każda z osób ma inną perspektywę na konflikt, który odmienił losy sportu i streetwearu. Trzyczęściowa produkcja opowiada jednak nie tylko o odległej przyszłości - porusza również temat bardziej współczesnych kontrowersji, m.in. współpracy z Kanye Westem i marki Yeezy.

Produkcja od Disney+ to pozycja obowiązkowa dla każdego sneakerheada. Historia konfliktu braci Dassler została opowiedziana w niezwykle interesujący sposób, a dzięki wypowiedziom ważnych osobistości i przedstawicieli buciarskiej mody można otrzymać aktualny i wartościowy komentarz na temat wydarzania. Pokazuje, jak rywalizacja dwóch braci odmieniła zarówno sport, jak i modę na całym świecie.

Anna Bortniak 25.09.2025 19:18

