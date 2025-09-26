#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale /
  3. VOD
  4. Netflix

Na marginesie - opinia o mrocznym thrillerze psychologicznym Netfliksa

To już kolejna produkcja spod czerwonego szyldu od Mae Martin - tym razem zamiast życiowego komediodramatu dostaliśmy jednak mroczny thriller psychologiczny. „Na marginesie” to obraz zdecydowanie mniej spełniony, nierówny, ale mimo tego intrygujący. 

Michał Jarecki
na marginesie netflix serial wayward
REKLAMA

Urocze młode małżeństwo powraca w dawne strony ciężarnej Laury (Sarah Gadon), Tall Pines. Przed laty kobieta uczęszczała tam do elitarnej szkoły z internatem dla trudnej młodzieży, prowadzonej przez ekscentryczną Evelyn (znakomita Toni Collette). Mąż Laury, Alex (Martin), wstępuje do lokalnej policji, która nie wydaje się mieć zbyt wiele roboty w tym pozornie sielankowym, otwartym miasteczku.

A jednak gdy pewnego dnia jego droga przetnie się z nastoletnią uciekinierką z wspomnianej akademii, Alex zacznie węszyć - i wkrótce wpadnie w obsesję na punkcie Evelyn, podejrzewając, że za murami ośrodka dzieje się coś niepokojącego, ba, wręcz złowrogiego. Więcej: że placówka, skryta za fasadą otwartości, niesienia pomocy i rozsianych po miasteczku uśmiechniętych absolwentów, w istocie od pokoleń niszczy młodych ludzi, od samej Laury po współczesne uczennice, Abbie (Sydney Topliffe) i Leilę (Alyvia Alyn Lind), z których perspektywy równolegle śledzimy opowieść.

REKLAMA

Na marginesie - opinia o serialu Netfliksa

„Na marginesie” może i nie straszy, ale pełne jest intrygujących detali, które konsekwentnie budują atmosferę niepokoju - i to pomimo tego, że serialowi definitywnie brakuje zakorzenienia w bardziej realistycznym obrazie świata. Manipulacje, przemoc, kontrola, tajemnicze procedury, hierarchie, rytuały - to zaledwie wierzchołek góry lodowej odkrywanych z czasem problematycznych zjawisk. Ogrom roboty wykonuje tu obsada: Gordon i Martin znakomicie portretują dwuznaczności, budzą sympatię, by co jakiś czas zaniepokoić. Zagadkowa Collette to klasa sama w sobie, a duet młodych aktorek - kluczowy dla opowieści - to bohaterki na granicy dojrzałości. Ich wątek realizuje jeden z lepiej nakreślonych tematów, których podejmuje się serial - przejściu z okresu dojrzewania w dorosłość i tego, co i kogo „zabieramy ze sobą” dalej, a co - z wyboru lub przymusu - zostaje za nami.

Miniseria naprawdę umiejętnie buduje napięcie, podrzucając rozmaite tropy, atrakcyjnie rozbudowując wątki. Dreszczyk tajemnicy, niepokoju towarzyszy widzowi przez większość czasu, choć jest raczej delikatny. Intryga ciekawi, tajemnica działa - ale raczej bardzo nie zaskakuje, nie funduje momentów wielkiego „wow”. Słowem: akcja rozwija się jak na przyzwoity dreszczowiec przystało, skutecznie realizuje swoje założenia, ale nigdy nie przekracza granicy intensywnych wrażeń.

Niestety, serwuje też dość rozczarowujący (biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie zbudował seans siedmiu odcinków) finał. Jego wydźwięk okazuje się bełkotliwy i nie stanowi dobrego podsumowania dla podjętych wcześniej, ciekawie eksplorowanych motywów. Co więcej ostatni odcinek, jak to często bywa w produkcjach streamingowych, chce zjeść ciastko i mieć ciastko: domknąć wątki, a jednocześnie zostawić otwartą furtkę na kolejny sezon. Efekt: ani jedno, ani drugie nie wyszło za dobrze.

W opowieść wpleciono też kilka metafor i muszę przyznać, że jest to kompozycja udana - część z nich nietrudno wyłapać, inne są mniej oczywiste, ale wszystkie te interpretacyjne tropy wpasowują się w ton całości, pogłębiają fabułę i nie sprawiają wrażenia wydumanych czy banalnych. No, niech będzie: jednemu z nich - związanemu z lokalnym matriarchatem - brakuje puenty.

Poszczególne sceny czy nawet odcinki potrafią wznieść się ponad przewidywalny schemat dzięki kilku kreatywnym czy nieoczywistym pomysłom. Podoba mi się na przykład samo wykorzystanie miejsca akcji. Ekranowa groza małych miasteczek często wyrasta z lęku przed konserwatywną polityką - w takich opowieściach każde odstępstwo od tradycyjnych norm jest potencjalnie niebezpieczne. „Na marginesie” proponuje jednak inny wariant. To miasteczko wyróżnia się różnorodnością rasową czy seksualną, lecz nie światopoglądową. Martin przestrzega przed izolacją zadowolonej z siebie liberalnej społeczności, wskazuje niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Szkoda, że twórcy nie zdecydowali się docisnąć gazu - parokrotnie aż prosi się, by głębiej zanurzyć scenariusz w horrorze, tematycznie dolać oliwy do ognia. Zamiast tego plasuje się gdzieś „tuż przed” rezygnując zarówno z kąśliwego komentarza, jak i z prawdziwych zrywów grozy, wybierając bezpieczeństwo, stawiając na przystępność i, co akurat ma swoje plusy, mnogość interpretacji.

Widzowie będą tu zapewne wyłapywać różne sensy, snuć rozmaite refleksje. To duża wartość, a ich wypatrywanie to zabawa sama w sobie. Całość nie wryje się wam w pamięć, nie będziecie wspominać jej jako jednej z najmocniejszych sekciarskich produkcji, ale z całą pewnością zapewni kilka godzin solidnej rozrywki. Na „Na marginesie” nudzić się nie sposób.

Na marginesie: obsada

  • Mae Martin jako Alex Dempsey
  • Toni Collette jako Evelyn Wade
  • Sarah Gadon jako Laura Redman
  • Sydney Topliffe jako Abbie
  • Alyvia Alyn Lind jako Leila
  • Brandon Jay McLaren jako Dwayne Andrews
  • Tattiawna Jones jako Rabbit
  • Isolde Ardies jako Stacey
  • Joshua Close jako Duck
  • Patrick J. Adams jako Wyatt Turner
  • Patrick Gallagher jako Chief Bartell
  • Gage Munroe jako Riley
  • Byron Mann jako Brian
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
26.09.2025 12:03
Tagi: Seriale Netflixtoni collette
Najnowsze
11:18
Netflix podał rozkład jazdy na październik 2025. Ale będzie młyn
Aktualizacja: 2025-09-26T11:18:32+02:00
9:45
DCU przejmuje Spider-Mana. Nowy serial przekracza granice uniwersum
Aktualizacja: 2025-09-26T09:45:07+02:00
8:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym najlepszy film w historii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:15:42+02:00
19:18
Nowy serial pokazuje konflikt Adidasa i Pumy. Ta wojna wciąga
Aktualizacja: 2025-09-25T19:18:00+02:00
18:35
Widzieliśmy nową wersję kultowego fantasy. I zapłakaliśmy
Aktualizacja: 2025-09-25T18:35:28+02:00
17:13
Peacemaker: o co chodzi z tą całą Ziemią-X? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-25T17:13:00+02:00
15:23
Avatar 3: Ogień i popiół - nowy trailer wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2025-09-25T15:23:48+02:00
14:45
Nowy thriller ledwie wszedł na Netfliksa, a użytkownicy już domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-25T14:45:07+02:00
13:21
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-25T13:21:20+02:00
11:19
Najlepsza trylogia wszech czasów wleciała na Netfliksa. Jest i Epilog
Aktualizacja: 2025-09-25T11:19:05+02:00
11:02
Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-09-25T11:02:33+02:00
9:50
Nowy teaser 5. sezonu Stranger Things. Tak to wyglądało za kulisami
Aktualizacja: 2025-09-25T09:50:46+02:00
9:26
Reżyser zamknął temat wyboru nowego Jamesa Bonda. Cierpliwości
Aktualizacja: 2025-09-25T09:26:54+02:00
9:01
Ród Guinnessów - recenzja serialu Netfliksa. Czy twórca Peaky Blinders powrócił w chwale?
Aktualizacja: 2025-09-25T09:01:00+02:00
8:40
Henry Jaglom nie żyje. Reżyser miał 87 lat
Aktualizacja: 2025-09-25T08:40:57+02:00
8:03
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?
Aktualizacja: 2025-09-25T08:03:51+02:00
19:40
Najmilsi - recenzja. Chmielarz i Ćwiek wrócili z nietypowym kryminałem
Aktualizacja: 2025-09-24T19:40:31+02:00
19:27
Bunkier miliarderów - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-24T19:27:00+02:00
18:09
Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej
Aktualizacja: 2025-09-24T18:09:30+02:00
16:15
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-24T16:15:00+02:00
15:43
Tak się gra w kino. Czym Exit 8 wyróżnia się na tle innych adaptacji gier wideo?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:43:29+02:00
15:36
Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:36:56+02:00
14:45
USA to stan umysłu. Rządowe nagranie łapanek imigrantów z Pokemonami w tle - będzie pozew?
Aktualizacja: 2025-09-24T14:45:28+02:00
12:10
Tak krwawego horroru w Polsce jeszcze nie było. W roli zabójcy Bartłomiej Topa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:10:04+02:00
11:45
Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników
Aktualizacja: 2025-09-24T11:45:06+02:00
10:32
Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:32:02+02:00
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
9:43
Zniknięcia: będzie prequel hitowego horroru. Reżyser potwierdza
Aktualizacja: 2025-09-23T09:43:48+02:00
9:20
Bunkier miliarderów - recenzja. Twórcy Domu z papieru nakręcili nowy serial dla Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-23T09:20:38+02:00
8:40
Jimmy Kimmel wraca na antenę. Banicja nie trwała długo
Aktualizacja: 2025-09-23T08:40:29+02:00
19:01
1670 to hit. Marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem
Aktualizacja: 2025-09-22T19:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA