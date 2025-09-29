Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia

Ładowanie...

„Na marginesie” opowiada historię pozornie spokojnego, idyllicznego miasteczka Tall Pines, gdzie funkcjonuje akademia dla „trudnych” nastolatków, prowadzona przez charyzmatyczną Evelyn. Do miejscowości przeprowadza się policjant Alex Dempsey z żoną - im uważniej przygląda się nowemu otoczeniu, tym bardziej jego podejrzliwość wobec szkoły zaczyna rosnąć.



W tym samym czasie dwie przyjaciółki, Abbie i Leila, trafiają do Akademii i starają się odnaleźć w jej nietypowych realiach. Coraz bardziej niepokojące praktyki placówki sugerują, że za fasadą wychowawczego rygoru kryją się mroczne sekrety. Serial Netfliksa łączy elementy thrillera i dramatu psychologicznego, skutecznie przyciągając przed ekrany wielu, wielu subskrybentów.



Czy w fabule tej serii skrywa się ziarenko prawdy?

Na marginesie - czy na faktach? Czy za serialem Netfliksa stoi prawdziwa historia?

Choć postacie i rdzeń fabuły są w pełni wymyślone, a zatem: fikcyjne, twórczyni Mae Martin opierała się na doświadczeniach prawdziwych ludzi. Produkcja jest bowiem inspirowana rzeczywistymi problemami placówek poprawczych, z których znaczna część przez lata funkcjonowała (lub funkcjonuje) bez odpowiedniego nadzoru i prawidłowej kontroli. Serwis comicbook.com podaje, że scenariusz serialu dosłownie bazuje na doświadczeniach bliskich Martin osób, które same dorastały w podobnych miejscach.



„Na marginesie” jest zatem mocno zakorzenioną w realiach opowieścią o ciemnej stronie ośrodków resocjalizacyjnych - wielomiliardowego biznesu prywatnych placówek działających od dekad przy zatrważająco nikłej kontroli państwa. Martin podkreśla, że projekt ma osobisty wymiar - zainspirowała ją historia przyjaciela, który jako nastolatek został wysłany do jednego z takich ośrodków. Siła serialu bierze się więc z połączenia systemowych patologii i niezliczonych świadectw ofiar, które od lat ujawniają prawdę o tym kontrowersyjnym sektorze.

Określenie „troubled teen industry” odnosi się do szerokiej sieci prywatnych, nastawionych na zysk programów resocjalizacyjnych. W jej skład wchodzą m.in. szkoły z internatem o profilu terapeutycznym, obozy przetrwania, ośrodki leczenia stacjonarnego i tzw. „boot campy”. Reklamują się one jako ostatnia deska ratunku dla zrozpaczonych rodziców, których dzieci zmagają się z zaburzeniami zachowania, uzależnieniami, problemami psychicznymi czy po prostu - buntem wobec rodzinnych oczekiwań. Nic dziwnego, że wielu podopiecznych Tall Pines trudno nazwać rzeczywiście „trudnymi”.



Za astronomiczne opłaty programy te obiecują „naprawę” młodzieży w surowym, „oczyszczonym” środowisku, z dala od rzekomych „złych wpływów”. To ogromny biznes - szacuje się, że w takich placówkach przebywa od 120 do 200 tys. młodych ludzi, a branża generuje miliardowe przychody rocznie.



Kontrowersje budzą właśnie metody. Wiele programów stosuje techniki mające złamać wolę nastolatków pod przykrywką terapii. Do standardowych praktyk należy całkowite odcięcie od świata zewnętrznego, przy czym kontakt z rodziną bywa skrajnie ograniczony i kontrolowany. Byli uczestnicy wspominają również tzw. „terapię ataku” - konfrontacyjne sesje, podczas których grupa publicznie upokarza jednostkę, aby przełamać jej opór. Nawet podstawowe przywileje - lepszy posiłek czy telefon do domu - uzależniane są od ściśle hierarchicznego systemu punktów i poziomów. Serialowe Tall Pines doskonale odwzorowuje te mechanizmy: „model terapeutyczny” Evelyn to w rzeczywistości misternie zamaskowany system psychicznej przemocy i kontroli.



Najbardziej przerażający aspekt całego przemysłu, a zarazem źródło autentyczności produkcji Netfliksa, to dobrze udokumentowana historia nadużyć. Podobne zarzuty powtarzają się od dekad. Nieograniczona władza, jaką Evelyn sprawuje nad uczniami Tall Pines, stanowi więc odbicie doświadczeń tysięcy młodych ludzi, którzy trafili do sektora żerującego na bezradności i niewiedzy rodzin.

Michał Jarecki 29.09.2025 16:15

