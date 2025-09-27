#B69AFF
Canal+: TOP 5 nowości na weekend, w tym genialna komedia

Weekend nadchodzi, a wraz z nim nowe, filmowo-serialowe pozycje w bibliotekach platform streamingowych. Oto najciekawsze nowości, które proponuje Canal+.

Adam Kudyba
canal top 5 weekend
Canal+ to jedna z najważniejszych platform streamingowych. Polska publiczność zawdzięcza jej sporo ciekawych seriali. Wrzesień chyli się ku końcowi, w związku z czym warto zapoznać się z najciekawszymi propozycjami, które serwis ma w swoim zanadrzu. Jest z czego wybierać. Oto 5 najciekawszych tytułów, które warto nadrobić.

Canal+: nowości na weekend. TOP 5

Żegnajcie laleczki

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania:  minut
  • Reżyser: Ethan Coen
  • Obsada: Margaret Qualley, Gerlandine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo, Pedro Pascal
  • Ocena IMDb: 5.4/10

Dwie przyjaciółki, wyprawa, której celem jest odpoczynek od przeszłości oraz… nieudolny pościg. Gdy opłakująca kolejne rozstanie z dziewczyną Jamie (Qualley) i jej spokojna przyjaciółka, wymagająca zmiany stylu życia Marian (Viswanathan) wyruszają w podróż do Tallahassee pewnym wynajętym samochodem, nie spodziewają się, że ich śladem podążają przestępcy chcący odzyskać zawartość bagażnika.

Minuta ciszy - 2. sezon

  • Lata emisji: 2022-
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Jacek Lusiński, Szymon Augustyniak
  • Obsada: Robert Więckiewicz, Piotr Rogucki, Karolina Bruchnicka, Aleksandra Konieczna
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Nowy sezon serialu to zwykle nowe otwarcie dla jego bohaterów. Nie inaczej jest w przypadku hitowej "Minuty ciszy" i jej drugiego sezonu. To rzecz jasna, kontynuacja losów Mietka Zasady i Jacka Wiecznego, którzy tym razem zmuszeni będą zjednoczyć siły przeciwko nowemu przeciwnikowi. Pojawienie się konkurencji wszczyna nowe intrygi i odkrywa tajemnice z przeszłości, a grzechy branży pogrzebowej na tle małej społeczności wciągają swoim nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

Maria Callas

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 124 minut
  • Reżyser: Pablo Larrain
  • Obsada: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Skoro film opowiada o diwie, to nie może być inaczej - zagrać ją musi diwa. "Maria Callas" to biograficzny z Angeliną Jolie w roli głównej, opowieść o wielkiej śpiewaczce z nieco innej, niejednoznacznej perspektywy. Akcja filmu to w dużej mierze retrospekcja, której poddaje się coraz słabsza Callas w przededniu śmierci. W sennych halucynacjach bohaterka wspomina swoją światową karierę, miłości i niepowodzenia.

The Walking Dead: Daryl Dixon 3

  • Lata emisji: 2023-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Daniel Percival, David Zabel
  • Obsada: Norman Reedus, Melissa McBride, Eduardo Noriega, Alexandra Masangkay
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Kolejny sezon opowieści o Darylu Dixonie (w tej roli niezawodny i znakomity Norman Reedus), jednym z głównych bohaterów sagi „The Walking Dead”. Tym razem twórcy przenoszą widzów do Hiszpanii. Daryl i Carol (Melissa McBride) próbują wrócić do domu, natrafiając na swoje drodze na kolejne niebezpieczeństwa. Trzeci sezon serialu wyraźnie inspirowany jest westernem - to powinno wystarczyć, by być jeszcze bardziej podekscytowanym.

To nie mój film

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 99 minut
  • Reżyser: Maria Zbąska
  • Obsada: Zofia Chabera, Marcin Sztabiński, Mariusz Saniternik
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Wanda (Chabiera) i Janek (Sztabiński) to para, która jest ze sobą od zawsze. Mimo to, odkąd oboje pamiętają, ciągle się kłócą i ich związek wisi na włosku. Po kolejnej sprzeczce, kiedy nie pozostaje im nic innego, jak się rozstać, postanawiają dać sobie ostatnią szansę. Kupują sanki i wybierają się w podróż wzdłuż zamarzniętego Bałtyku.

Więcej o ofercie Canal+ przeczytacie na Spider's Web:

27.09.2025 12:22
