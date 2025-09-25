Peacemaker: o co chodzi z tą całą Ziemią-X? Wyjaśniamy

Ładowanie...

„Peacemaker” to kolejna produkcja będąca częścią DC Universe, czyli nowego cyklu na podstawie komiksów o Batmanie i Supermanie. Chociaż ten ledwo co powstał, to James Gunn będący jego twórcą bardzo szybko wykorzystał motyw multiwersum do tego, by pokazać nam alternatywny wszechświat. I to taki, który może kryć więcej, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Sporo wskazuje na to, że kryje się za nim naprawdę mroczna historia.

Wedle słów samego Peacemakera portal ukryty w domu jego zmarłego ojca, który rezonuje taką samą energią co wyrwa w czasoprzestrzeni stworzona przez Lexa Luthora w „Supermanie” prowadzi do 99 innych rzeczywistości. Na dłużej trafiliśmy tylko do jednej z nich, w której Chris Smith spotkał warianty swojego ojca, brata i kolegi po fachu, którzy w jego własnym świecie już nie żyją. Obecna jest tam również inna wersja Harcourt, którą kocha.

Problem w tym, że kogoś tam brakuje - kilku grup etnicznych.

Na pierwszy rzut oka ten alternatywny świat to faktycznie lepsza wersja tego, który znamy. Peacemaker jest w nim superbohaterem, a wraz z ojcem i bratem stanowią trio obrońców ludzkości. Ta co prawda mierzy się z zagrożeniami ze strony terrorystów i okazjonalnego ataku Kaiju, ale i tak mieszkańcy wyglądają tu na szczęśliwych. Czuć jednak, że coś tutaj do końca nie gra.

Jeśli przyjrzycie się bliżej scenom rozgrywających się w tym uniwersum łatwo dostrzec, że nie tylko na pierwszym, ale też na drugim planie nie ma tutaj osób o innym kolorze skóry niż biały. Nie widzieliśmy też tutaj ani razu w pełni amerykańskiej flagi. To, w połączeniu z wiedzą, iż ojciec tego naszego Peacemakera był rasistą i superzłoczyńcą, budzi wśród fanów słuszne podejrzenia co do tego, z czym tu tak naprawdę mamy do czynienia.

No jak nic to uniwersum jest Ziemią X.

W komiksach motyw Earth-X pojawił się już w 1973 r. w komiksie „Justice League of America” #107. Miało to miejsce w ramach crossovera „Crisis on Infinite Earths”. Bohaterowie trafili do świata, w którym to naziści wygrali II wojnę światową i wprowadzili w skali globalnej w życie supremację białej rasy, spychając mniejszości etniczne na margines społeczeństwa. Nie było to bynajmniej przyjazne miejsce dla osób miłujących bliźnich oraz pokój.

Nie zdziwię się, jeśli to samo stało się w uniwersum, do którego trafił Chris Smith, a na fladze Stanów Zjednoczonych Ameryki widnieje tutaj dość charakterystyczny symbol. Współczuję temu bohaterowi, który myśli, iż rozwiązał wszystkie swoje problemy, a tak naprawdę dowie się, że trawa u sąsiadów ma nie zieleńszy, tylko prawdziwie brunatny kolor. Do tego pamiętajmy, że w drogę za nim ruszyli ludzie, którzy na Ziemi-X będą się wyróżniać z tłumu…

Ziemia-X na ekranie zresztą już się pojawiła.

Na świat o tej desygnacji trafili bohaterowie cyklu „Arrowverse” w ramach jednego z crossoverów. Również i tutaj, podobnie jak w komiksach, mieliśmy do czynienia ze światem opanowanym przez bardzo złych ludzi, którzy doszli do władzy ze względu na to, że historia świata potoczyła się inaczej niż na tej Ziemi-1 (i w większości pozostałych znanych nam uniwersów).

Nie zdziwię się też, jeśli James Gunn sięgnie pod ten sam, sprawdzony motyw. Pozwoli to ukazać dotychczasowe wydarzenia z serialu „Peacemaker” z nieco innej perspektywy, powie nam coś więcej o doppelgangerach znanych nam postaci, a przy okazji ponownie przeczołga Chrisa Smitha po dnie. W tym twórca DC Universe ostatnio niezwykle się w końcu lubuje…

Piotr Grabiec 25.09.2025 17:13

