Uczestnicy Afryka Express. Kto bierze udział w programie TVN?

Ładowanie...

Na początku września wystartował program "Afryka Express", czyli kolejny sezon podróżniczego programu TVN-u. W najnowszej odsłonie uczestnicy po raz pierwszy w historii wyruszyli na Czarny Ląd - tam, w samym sercu Afryki, Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji ośmiu par. Walczą one o zwycięstwo, biorąc udział w wyścigu przez spalone słońcem sawanny, kolorowe bazary i dziką przyrodę. Nad wszystkim czuwa nowa prowadząca - Izabella Krzan.

REKLAMA

Afryka Express - uczestnicy. Kto bierze udział w programie?

W programie wzięło udział osiem par, wśród których znaleźli się celebryci oraz ich bliscy. Kim są? Oto wszyscy uczestnicy programu "Afryka Express".

Monika Hoffman-Piszora to influencerka parentingowa z profilu Monika i dzieciaki cudaki, która walczy w wyścigu przez Afrykę wraz ze swoją siostrą, Igą Hoffman .

to influencerka parentingowa z profilu Monika i dzieciaki cudaki, która walczy w wyścigu przez Afrykę wraz ze swoją siostrą, . Tomasz Iwan to były piłkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej, który do programu zaprosił swoją partnerkę, Karoliną Woźniak .

to były piłkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej, który do programu zaprosił swoją partnerkę, . Izu Ugonoh to słynny pięściarz i prowadzący program "Królowa przetrwania", który wziął udział w programie wraz z żoną, Antoniną Ugonoh .

to słynny pięściarz i prowadzący program "Królowa przetrwania", który wziął udział w programie wraz z żoną, . Nikodem Rozbicki to gwiazdor, której w "Afryce Express" towarzyszy przyjaciel, Paweł Kurkowski .

to gwiazdor, której w "Afryce Express" towarzyszy przyjaciel, . Edyta Zając , modelka i prowadząca program "Hotel Paradise", do Afryki zabrała ukochanego, znanego aktora Michała Mikołajczaka .

, modelka i prowadząca program "Hotel Paradise", do Afryki zabrała ukochanego, znanego aktora . Wiktoria Gąsiewska wzięła udział w emocjonującym wyścigu przez afrykańskie stepy razem z bratem, Mateuszem Gąsiewskim .

wzięła udział w emocjonującym wyścigu przez afrykańskie stepy razem z bratem, . Katarzyna Niezgoda , prawniczka i influencerka do programu "Afryka Express" zaprosiła męża, Pawła Markiewicza .

, prawniczka i influencerka do programu "Afryka Express" zaprosiła męża, . Ewa Gawryluk, aktorka i celebrytka, pojechała do Afryki razem z mężem, Piotrem Domanieckim.

Program "Afryka Express", który zadebiutował 6 września 2025 roku, będzie składał się z 12 odcinków. Na antenie TVN-u emitowany jest o godzinie 19:45. Można go również obejrzeć online w HBO Max oraz Playerze, gdzie widzowie otrzymują dostęp do dłuższych epizodów.

Afryka Express: Oto harmonogram emisji:

1. odcinek - 6 września

2. odcinek - 13 września

3. odcinek - 20 września

4. odcinek - 27 września

5. odcinek - 4 października

6. odcinek - 11 października

7. odcinek - 18 października

8. odcinek - 25 października

9. odcinek - 1 listopada

10. odcinek - 8 listopada

11. odcinek - 15 listopada

12. odcinek - 22 listopada

REKLAMA

O programach TVN-u czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 27.09.2025 05:15

Ładowanie...