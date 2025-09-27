#B69AFF
Uczestnicy Afryka Express. Kto bierze udział w programie TVN?

Wystartował program "Afryka Express". Kto w tym najnowszym sezonie programu podróżniczego od TVN-u walczy o zwycięstwo? Oto wszystkie pary.

Na początku września wystartował program "Afryka Express", czyli kolejny sezon podróżniczego programu TVN-u. W najnowszej odsłonie uczestnicy po raz pierwszy w historii wyruszyli na Czarny Ląd - tam, w samym sercu Afryki, Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji ośmiu par. Walczą one o zwycięstwo, biorąc udział w wyścigu przez spalone słońcem sawanny, kolorowe bazary i dziką przyrodę. Nad wszystkim czuwa nowa prowadząca - Izabella Krzan.

Afryka Express - uczestnicy. Kto bierze udział w programie?

W programie wzięło udział osiem par, wśród których znaleźli się celebryci oraz ich bliscy. Kim są? Oto wszyscy uczestnicy programu "Afryka Express".

  • Monika Hoffman-Piszora to influencerka parentingowa z profilu Monika i dzieciaki cudaki, która walczy w wyścigu przez Afrykę wraz ze swoją siostrą, Igą Hoffman.
  • Tomasz Iwan to były piłkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej, który do programu zaprosił swoją partnerkę, Karoliną Woźniak.
  • Izu Ugonoh to słynny pięściarz i prowadzący program "Królowa przetrwania", który wziął udział w programie wraz z żoną, Antoniną Ugonoh.
  • Nikodem Rozbicki to gwiazdor, której w "Afryce Express" towarzyszy przyjaciel, Paweł Kurkowski.
  • Edyta Zając, modelka i prowadząca program "Hotel Paradise", do Afryki zabrała ukochanego, znanego aktora Michała Mikołajczaka.
  • Wiktoria Gąsiewska wzięła udział w emocjonującym wyścigu przez afrykańskie stepy razem z bratem, Mateuszem Gąsiewskim.
  • Katarzyna Niezgoda, prawniczka i influencerka do programu "Afryka Express" zaprosiła męża, Pawła Markiewicza.
  • Ewa Gawryluk, aktorka i celebrytka, pojechała do Afryki razem z mężem, Piotrem Domanieckim.

Program "Afryka Express", który zadebiutował 6 września 2025 roku, będzie składał się z 12 odcinków. Na antenie TVN-u emitowany jest o godzinie 19:45. Można go również obejrzeć online w HBO Max oraz Playerze, gdzie widzowie otrzymują dostęp do dłuższych epizodów.

Afryka Express: Oto harmonogram emisji:

  • 1. odcinek - 6 września
  • 2. odcinek - 13 września
  • 3. odcinek - 20 września
  • 4. odcinek - 27 września
  • 5. odcinek - 4 października
  • 6. odcinek - 11 października
  • 7. odcinek - 18 października
  • 8. odcinek - 25 października
  • 9. odcinek - 1 listopada
  • 10. odcinek - 8 listopada
  • 11. odcinek - 15 listopada
  • 12. odcinek - 22 listopada
Anna Bortniak
