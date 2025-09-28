Premiery kinowe października 2025. Tak dobrego miesiąca jeszcze nie było
Październik zwykle przynosi ochłodzenie pogody. Nie tyczy się to jednak kina - ten miesiąc jest wypełniony świetnymi premierami. Oto najciekawsze nowości, które lada moment trafią na duży ekran.
Były w tym roku miesiące, które miały sporo świetnych filmowych premier. Biorąc pod uwagę październikowy rozkład jazdy, chyba mamy nowego lidera stawki. Widzowie, którzy zapoznają się z repertuarem w nadchodzącym miesiącu, znajdą chociażby wyczekiwany film biograficzny z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej, kontynuację znanego i lubianego horroru, a także produkcję, która będzie reprezentować Polskę na Oscarach. Oto najbardziej oczekiwane filmy października tego roku.
Październik 2025: na co wybrać się do kina?
Tron: Ares - 10 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 119 minut
- Reżyser: Joachim Rønning
- Obsada: Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Gillian Anderson, Jeff Bridges
Trzecia część jednej z najsłynniejszych serii science-fiction. Imponujący wizualnie zwiastun zapowiada, że oglądanie "Aresa" może być prawdziwą ucztą godną kinowego doświadczenia. Centrum fabuły stanowi pierwsze spotkanie człowieka z fizyczną formą sztucznej inteligencji. Z tak obiecującą obsadą (w tym powracającym do roli Kevina Flynna Jeffem Bridgesem) można liczyć na dobre wrażenia.
Chopin, Chopin! - 10 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 126 minut
- Reżyser: Michał Kwieciński
- Obsada: Eryk Kulm jr, Victor Meutelet, Lambert Wilson, Karolina Gruszka
Mieliśmy już Chopina o twarzy Piotra Adamczyka, znanego Polsce również jako papież Jan Paweł II. Kolejne podejście do Chopina popełnia Michał Kwieciński, reżyser znakomitego "Filipa". W jednego z najsłynniejszych Polaków wciela się tym razem utalentowany Eryk Kulm jr. Sam film przenosi nas na paryskie salony, gdzie 25-letni Chopin bryluje w najlepsze i za swoją doskonałą muzyką ukrywa walkę z chorobą.
The Smashing Machine - 17 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 123 minuty
- Reżyser: Benny Safdie
- Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Oleksandr Usyk
Stało się - po latach grania w wysokobudżetowym, popcornowym kinie, Dwayne Johnson zdaje się być coraz bliższy bardziej artystycznego kina, pozwalającego na eksplorację jego talentu. Dotychczas The Rock rzadko się nim dzielił, ale wszystko wskazuje na to, że Benny Safdie do niego dotarł. Johnson wciela się w Marka Kerra - legendarnego wojownika UFC, mającego za sobą m.in. walkę z uzależnieniem od leków. Mówi się nawet, że jest jednym z faworytów do Oscara za pierwszoplanową rolę męską.
Po polowaniu - 17 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 139 minut
- Reżyser: Luca Guadagnino
- Obsada: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg
Luca Guadagnino ciągle szuka siebie na nowo. Zdaje się, że co film, to otrzymujemy nowe odmęty gatunkowe w wykonaniu Włocha. Tym razem reżyser stawia na thriller, którego główną bohaterką jest Alma (Roberts) - wykładowczyni akademicka, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, gdy studentka Maggie (Edebiri) wysuwa poważne oskarżenia wobec jej kolegi, Henrika (Garfield).
LARP. Miłość, trolle i inne questy - 17 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: Kordian Kądziela
- Obsada: Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa
Twórcy słynnego serialu "1670" tym razem zdecydowali się pokazać swoje talenty na dużym ekranie. Kordian Kądziela (reżyser serialu), Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Bartłomiej Topa (aktorzy) znów połączyli siły, by opowiedzieć o Sergiuszu (Zaręba) - młodym chłopaku, który jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP. Z czasem odkrywa tajemnicę dziewczyny, która mu się podoba.
Czarny telefon 2 - 17 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 114 minut
- Reżyser: Scott Derrickson
- Obsada: Mason Thames, Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Demian Bichir
Sequel filmu z ikoniczną rolą Ethana Hawke'a. Finn (Thames), doświadczony wydarzeniami z poprzedniej części, zmaga się z traumą. Niestety, jego siostra Gwen (Madeleine McGraw) zaczyna odbierać telefony we śnie i doświadczać niepokojących wizji. Zdeterminowana, by rozwiązać te zagadkę, przekonuje brata, by udali się w miejsce, które dziewczyna widzi. tam. Odkryją wstrząsające powiązanie między prześladowcą a historią swojej rodziny, a co gorsza, Wyłapywacz powróci do nich zza grobu.
Springsteen: Ocal mnie od nicości - 24 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: Scott Cooper
- Obsada: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Gaby Hoffmann, Stephen Graham
Filmy biograficzne o amerykańskich muzykach to praktycznie zawsze sprawdzający się przepis na Oscary. Mimo tego nie dostrzegam aż tak wysokiego cynizmu u Scotta Coopera, który swój nowy film poświęca samemu Bruce'owi Springsteenowi (Jeremy Allen White). Obserwuje Bossa gdy nagrywa on swój ikoniczny album "Nebraska" i zmaga się z duchami przeszłości. Wiele wskazuje na to, że Allen White tą rolą również ma szansę na zamieszanie w sezonie nagród.
Franz Kafka - 24 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 136 minut
- Reżyser: Agnieszka Holland
- Obsada: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovefa Bokova, Sebastian Schwarz
Od niedawna wiemy to oficjalnie - polski kandydat do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Wkrótce będzie szansa, by ocenić, czy jest za co trzymać kciuki. W reżyserskiej wizji Agnieszki Holland, Kafka to młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Liczę na wnikliwe i ciekawe kino.
Gdyby nie Ty - 24 października
- Rok produkcji: 2025
- Reżyser: Josh Boone
- Obsada: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald
Powieści Colleen Hoover zyskują coraz szerszą sympatię w Hollywood. Ostatnio mieliśmy nieudane "It Ends With Us", tym razem zaś na duży ekran zostało przeniesione "Gdyby nie Ty". Film opowiada historię Morgan Grant (Allison Williams) i jej nastoletniej córki Clary (Mckenna Grace), których napięta relacja zostaje wystawiona na próbę po tragicznym wypadku, który ujawnił szokującą zdradę. Obie bohaterki muszą ułożyć sobie życie na nowo i zmierzyć z przeszłością.
Anioł stróż - 31 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyser: Aziz Ansari
- Obsada: Aziz Ansari, Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh
Aziz Ansari to nie pierwszy, i zapewne nie ostatni komik, który próbuje swoich sił w branży filmowej. Jego debiut reżyserski to pomysłowa opowieść o aniele Gabrielu (wspaniale zapowiadający się Keanu), który zmotywowany dobrymi chęciami postanawia zamienić miejscami ubogiego Arja (Ansari) z patrzącym na świat ze swojej willi na wzgórzu Jeffem (Rogen). Nietrudno się domyślić, że ta decyzja ma swoje skutki - zarówno dla mężczyzn, jak i dla samego Gabriela.
Presence - 31 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 85 minut
- Reżyser: Steven Soderbergh
- Obsada: Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox
Kolejny film, który do Polski trafia rok po światowej premierze. Steven Soderbergh całkiem niedawno dał nam znakomitych "Szpiegów", a tym razem zagłębia się w horror, w którego centrum znajduje się zamieszkała w nowym domu rodzina. Po przeprowadzce przekonują się, że nie są sami. Mówi się o tym filmie jako produkcji, która operuje skromnymi środkami, ale efekt jest niezły. Przekonamy się!
Miasteczko Shelby Oaks - 31 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Chris Stuckmann
- Obsada: Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach
Kontynuując sekcję horrorową, późny października przyniesie nam najwięcej kina grozy. Kolejnym jego reprezentantem jest wyczekiwane "Miasteczko Shelby Oaks", film o malutkim budżecie (do 3 mln dolarów) i ogromnym potencjale. Tytułowe Shelby Oaks to opuszczone miasteczko, w którym odnalezione zostają ciała członków ekipy filmowej. Zwłok stojącej na czele wyprawy Riley nigdy nie odkryto. 12 lat później starsza siostra zaginionej podejmuje ostatnią próbę poznania prawdy o tym przerażającym wydarzeniu.
Rosario - 31 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 88 minut
- Reżyser: Felipe Vargas
- Obsada: Emeraude Toubia, David Dastmalchian, Jose Zuniga
Na zamknięcie zestawienia w sam raz pasuje horror z dziedziny "skromnie wyglądający film grozy zapowiadający się ciekawie". Tytułowa bohaterka, Rosario Fuentes, to maklerka giełdowa z Wall Street, wraca do mieszkania swojej zmarłej babci, gdzie odkrywa przerażający sekret - ukrytą komnatę wypełnioną okultystycznymi artefaktami związanymi z mrocznymi, pokoleniowymi rytuałami. Wkrótce zaczynają ją nękać nadprzyrodzone zjawiska.
Martwi przed świtem - 31 października
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 88 minut
- Reżyser: Dawid Krępski
- Obsada: Sylwia Boroń, Piotr Nerlewski, Adam Machalica, Bartłomiej Topa
Polskie kino grozy ostatnimi laty bardzo dobrze się rozwija. Swój kamyczek do tego dorzuci Dawid Krępski ze swoim najnowszym filmem. Rozgrywa się on w odosobnionej posiadłości, gdzie mają miejsce próby do adaptacji scenariusza pewnego tajemniczego pisarza. Całość zaczyna jednak coraz mocniej przypominać koszmar, bowiem bohaterowie giną jeden po drugim, a granica między fikcją i rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Poza tym - Bartłomiej Topa w roli seryjnego mordercy. Trzeba więcej zachęty?
