Premiery kinowe października 2025. Tak dobrego miesiąca jeszcze nie było

Były w tym roku miesiące, które miały sporo świetnych filmowych premier. Biorąc pod uwagę październikowy rozkład jazdy, chyba mamy nowego lidera stawki. Widzowie, którzy zapoznają się z repertuarem w nadchodzącym miesiącu, znajdą chociażby wyczekiwany film biograficzny z Dwayne'em Johnsonem w roli głównej, kontynuację znanego i lubianego horroru, a także produkcję, która będzie reprezentować Polskę na Oscarach. Oto najbardziej oczekiwane filmy października tego roku.

Październik 2025: na co wybrać się do kina?

Tron: Ares - 10 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Joachim Rønning

Obsada: Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Gillian Anderson, Jeff Bridges

Trzecia część jednej z najsłynniejszych serii science-fiction. Imponujący wizualnie zwiastun zapowiada, że oglądanie "Aresa" może być prawdziwą ucztą godną kinowego doświadczenia. Centrum fabuły stanowi pierwsze spotkanie człowieka z fizyczną formą sztucznej inteligencji. Z tak obiecującą obsadą (w tym powracającym do roli Kevina Flynna Jeffem Bridgesem) można liczyć na dobre wrażenia.

Chopin, Chopin! - 10 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Michał Kwieciński

Obsada: Eryk Kulm jr, Victor Meutelet, Lambert Wilson, Karolina Gruszka

Mieliśmy już Chopina o twarzy Piotra Adamczyka, znanego Polsce również jako papież Jan Paweł II. Kolejne podejście do Chopina popełnia Michał Kwieciński, reżyser znakomitego "Filipa". W jednego z najsłynniejszych Polaków wciela się tym razem utalentowany Eryk Kulm jr. Sam film przenosi nas na paryskie salony, gdzie 25-letni Chopin bryluje w najlepsze i za swoją doskonałą muzyką ukrywa walkę z chorobą.

The Smashing Machine - 17 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 123 minuty

Reżyser: Benny Safdie

Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Oleksandr Usyk

Stało się - po latach grania w wysokobudżetowym, popcornowym kinie, Dwayne Johnson zdaje się być coraz bliższy bardziej artystycznego kina, pozwalającego na eksplorację jego talentu. Dotychczas The Rock rzadko się nim dzielił, ale wszystko wskazuje na to, że Benny Safdie do niego dotarł. Johnson wciela się w Marka Kerra - legendarnego wojownika UFC, mającego za sobą m.in. walkę z uzależnieniem od leków. Mówi się nawet, że jest jednym z faworytów do Oscara za pierwszoplanową rolę męską.

Po polowaniu - 17 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Luca Guadagnino

Obsada: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg

Luca Guadagnino ciągle szuka siebie na nowo. Zdaje się, że co film, to otrzymujemy nowe odmęty gatunkowe w wykonaniu Włocha. Tym razem reżyser stawia na thriller, którego główną bohaterką jest Alma (Roberts) - wykładowczyni akademicka, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, gdy studentka Maggie (Edebiri) wysuwa poważne oskarżenia wobec jej kolegi, Henrika (Garfield).

LARP. Miłość, trolle i inne questy - 17 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Kordian Kądziela

Obsada: Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa

Twórcy słynnego serialu "1670" tym razem zdecydowali się pokazać swoje talenty na dużym ekranie. Kordian Kądziela (reżyser serialu), Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Bartłomiej Topa (aktorzy) znów połączyli siły, by opowiedzieć o Sergiuszu (Zaręba) - młodym chłopaku, który jest niezrozumiany przez rodzinę i prześladowany przez rówieśników z powodu pasji do fantastyki i gier LARP. Z czasem odkrywa tajemnicę dziewczyny, która mu się podoba.

Czarny telefon 2 - 17 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 114 minut

Reżyser: Scott Derrickson

Obsada: Mason Thames, Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Demian Bichir

Sequel filmu z ikoniczną rolą Ethana Hawke'a. Finn (Thames), doświadczony wydarzeniami z poprzedniej części, zmaga się z traumą. Niestety, jego siostra Gwen (Madeleine McGraw) zaczyna odbierać telefony we śnie i doświadczać niepokojących wizji. Zdeterminowana, by rozwiązać te zagadkę, przekonuje brata, by udali się w miejsce, które dziewczyna widzi. tam. Odkryją wstrząsające powiązanie między prześladowcą a historią swojej rodziny, a co gorsza, Wyłapywacz powróci do nich zza grobu.

Springsteen: Ocal mnie od nicości - 24 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Scott Cooper

Obsada: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Gaby Hoffmann, Stephen Graham

Filmy biograficzne o amerykańskich muzykach to praktycznie zawsze sprawdzający się przepis na Oscary. Mimo tego nie dostrzegam aż tak wysokiego cynizmu u Scotta Coopera, który swój nowy film poświęca samemu Bruce'owi Springsteenowi (Jeremy Allen White). Obserwuje Bossa gdy nagrywa on swój ikoniczny album "Nebraska" i zmaga się z duchami przeszłości. Wiele wskazuje na to, że Allen White tą rolą również ma szansę na zamieszanie w sezonie nagród.

Franz Kafka - 24 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 136 minut

Reżyser: Agnieszka Holland

Obsada: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovefa Bokova, Sebastian Schwarz

Od niedawna wiemy to oficjalnie - polski kandydat do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Wkrótce będzie szansa, by ocenić, czy jest za co trzymać kciuki. W reżyserskiej wizji Agnieszki Holland, Kafka to młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Liczę na wnikliwe i ciekawe kino.

Gdyby nie Ty - 24 października

Rok produkcji: 2025

Reżyser: Josh Boone

Obsada: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald

Powieści Colleen Hoover zyskują coraz szerszą sympatię w Hollywood. Ostatnio mieliśmy nieudane "It Ends With Us", tym razem zaś na duży ekran zostało przeniesione "Gdyby nie Ty". Film opowiada historię Morgan Grant (Allison Williams) i jej nastoletniej córki Clary (Mckenna Grace), których napięta relacja zostaje wystawiona na próbę po tragicznym wypadku, który ujawnił szokującą zdradę. Obie bohaterki muszą ułożyć sobie życie na nowo i zmierzyć z przeszłością.

Anioł stróż - 31 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 98 minut

Reżyser: Aziz Ansari

Obsada: Aziz Ansari, Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh

Aziz Ansari to nie pierwszy, i zapewne nie ostatni komik, który próbuje swoich sił w branży filmowej. Jego debiut reżyserski to pomysłowa opowieść o aniele Gabrielu (wspaniale zapowiadający się Keanu), który zmotywowany dobrymi chęciami postanawia zamienić miejscami ubogiego Arja (Ansari) z patrzącym na świat ze swojej willi na wzgórzu Jeffem (Rogen). Nietrudno się domyślić, że ta decyzja ma swoje skutki - zarówno dla mężczyzn, jak i dla samego Gabriela.

Presence - 31 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: Steven Soderbergh

Obsada: Lucy Liu, Chris Sullivan, Julia Fox

Kolejny film, który do Polski trafia rok po światowej premierze. Steven Soderbergh całkiem niedawno dał nam znakomitych "Szpiegów", a tym razem zagłębia się w horror, w którego centrum znajduje się zamieszkała w nowym domu rodzina. Po przeprowadzce przekonują się, że nie są sami. Mówi się o tym filmie jako produkcji, która operuje skromnymi środkami, ale efekt jest niezły. Przekonamy się!

Miasteczko Shelby Oaks - 31 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Chris Stuckmann

Obsada: Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach

Kontynuując sekcję horrorową, późny października przyniesie nam najwięcej kina grozy. Kolejnym jego reprezentantem jest wyczekiwane "Miasteczko Shelby Oaks", film o malutkim budżecie (do 3 mln dolarów) i ogromnym potencjale. Tytułowe Shelby Oaks to opuszczone miasteczko, w którym odnalezione zostają ciała członków ekipy filmowej. Zwłok stojącej na czele wyprawy Riley nigdy nie odkryto. 12 lat później starsza siostra zaginionej podejmuje ostatnią próbę poznania prawdy o tym przerażającym wydarzeniu.

Rosario - 31 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Felipe Vargas

Obsada: Emeraude Toubia, David Dastmalchian, Jose Zuniga

Na zamknięcie zestawienia w sam raz pasuje horror z dziedziny "skromnie wyglądający film grozy zapowiadający się ciekawie". Tytułowa bohaterka, Rosario Fuentes, to maklerka giełdowa z Wall Street, wraca do mieszkania swojej zmarłej babci, gdzie odkrywa przerażający sekret - ukrytą komnatę wypełnioną okultystycznymi artefaktami związanymi z mrocznymi, pokoleniowymi rytuałami. Wkrótce zaczynają ją nękać nadprzyrodzone zjawiska.

Martwi przed świtem - 31 października

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Dawid Krępski

Obsada: Sylwia Boroń, Piotr Nerlewski, Adam Machalica, Bartłomiej Topa

Polskie kino grozy ostatnimi laty bardzo dobrze się rozwija. Swój kamyczek do tego dorzuci Dawid Krępski ze swoim najnowszym filmem. Rozgrywa się on w odosobnionej posiadłości, gdzie mają miejsce próby do adaptacji scenariusza pewnego tajemniczego pisarza. Całość zaczyna jednak coraz mocniej przypominać koszmar, bowiem bohaterowie giną jeden po drugim, a granica między fikcją i rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Poza tym - Bartłomiej Topa w roli seryjnego mordercy. Trzeba więcej zachęty?

Adam Kudyba 28.09.2025 10:47

