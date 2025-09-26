Netflix podał rozkład jazdy na październik 2025. Ale będzie młyn

Ładowanie...

Lato już tylko z rzadka przeplata się z jesienią, dni robią się coraz krótsze, za oknem panuje szaruga. Nie ma jednak co rozpaczać, bo nadchodzące premiery Netfliksa skutecznie was rozgrzeją. W końcu zbliża się taka nowość, że wszyscy się na nią rzucimy. Bez wyjątków. Atmosfera wokół niej zagęszcza się już od dawna. Na grupkach w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy platformy polecają sobie nawzajem interesujące filmy i seriale, co chwilę w ostatnich miesiącach padało pytanie, czy ktoś wie, kiedy "Druga Furioza" zadebiutuje w serwisie. W tym tygodniu poznaliśmy na nie odpowiedź.

Netflix - nowości na październik 2025

Druga Furioza

Zaledwie parę dni temu Netflix udostępnił zwiastun "Drugiej Furiozy", ujawniając od razu datę premiery. Fani oszaleli. Wreszcie będą mogli powrócić do świata kiboli z Goldenem (granym przez Mateusza Damięckiego po przerażającej metamorfozie) na czele. W filmie zobaczymy jak po zabójstwie chwyta on za stery brutalnego gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć jego skrzydła poza granicami kraju. Szykuje się ostra jazda bez trzymanki. Jesteście gotowi na ten młyn?

Premiera na platformie Netflix: 15 października.

Dom pełen dynamitu

Nie tylko przez "Drugą Furiozę" październik będzie intensywny. Użytkownicy Netfliksa dostaną też nowy film laureatki Oscara Kathryn Bigelow. Na ekranie zapanuje chaos, zaraz po tym, jak w stronę Stanów Zjednoczonych ruszy niezidentyfikowany pocisk. Wtedy bowiem rozpoczyna się wyścig z czasem, aby ustalić, kto stoi za atakiem. Zapowiada się seans pełen napięcia. Według opinii krytyków szykuje się najbardziej wybuchowy thriller tego roku.

Premiera na platformie Netflix: 24 października.

Wiedźmin: 4. sezon

W październiku nadchodzi też chwila, na którą nie tyle czekaliśmy, co się jej obawialiśmy. W końcu w 4. sezonie "Wiedźmina" w główną rolę graną wciela się Liam Hemsworth. Zastępuje w niej Henry'ego Cavilla, więc przychodzi mu zmierzyć się z prawdziwą legendą. Jak mu to wychodzi? To akurat pytanie drugorzędne. Ważniejsze jest czy widzowie dadzą mu szansę. O tym przekonamy się pod koniec nadchodzącego miesiąca.

Premiera na platformie Netflix: 30 października.

Potwór: Historia Eda Geina

Choć dotychczas wymienione w tym tekście premiery pochodzą już z drugiej połowy października, nie znaczy to, że w jego pierwszych tygodniach Netflix będzie się obijał. Interesującymi nowościami zacznie nas atakować bardzo szybko. W końcu już w przyszłym tygodniu mamy dostać 3. sezon czwartego najpopularniejszego serialu anglojęzycznego w historii platformy. Tym razem antologia "Potwór" opowie o losach Eda Geina - mordercy, nekrofila i (prawdopodobnie) kanibala, który zainspirował m.in. postacie Leatherface'a z "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" czy Buffallo Billa z milczenia owiec.

Premiera na platformie Netflix: 3 października.

Steve

Tego samego dnia co "Potwór: Historia Eda Geina" na Netfiksie zadebiutuje "Steve". Może i nie jest to tak rozbuchana produkcja, jak te wcześniej wymienione, ale intensywnością zdecydowanie może stawać z nimi w szranki. Oszczędny w środkach film opowiada historię dyrektora szkoły poprawczej ostatniej szansy, który usiłuje zapanować nad uczniami, zmagając się jednocześnie z własnymi problemami. Jeśli opis fabuły was nie przekonuje, zrobi to na pewno Cillian Murphy w głównej roli.

Premiera na platformie Netflix: 3 października.

Netflix - pełna lista premier na październik:

Tytuły oryginalne:

RIV4LI 01/10/2025

Miłość jest ślepa: Sezon 9 01/10/2025

Rockstar: Duki z końca świata 02/10/2025

Twardzi goście 02/10/2025

The Game: You Never Play Alone 02/10/2025

Rhythm + Flow: Francja – Co słychać? 03/10/2025

Steve 03/10/2025

Zmiana 03/10/2025

Potwór: Historia Eda Geina 03/10/2025

Zwierz 03/10/2025

Życzenie dżina 03/10/2025

Ranma1/2: Sezon 2 04/10/2025

Dr Seuss: Przygody Hortona 06/10/2025

Naprawdę straszne historie 07/10/2025

Caramelo 08/10/2025

Néro 08/10/2025

Czy to ciasto? Halloween 08/10/2025

Victoria Beckham 09/10/2025

Wskrzeszony 09/10/2025

Rekruci 09/10/2025

Mój ojciec – Zabójca BTK 10/10/2025

Kobieta z kabiny dziesiątej 10/10/2025

Płyń do mnie 10/10/2025

Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata 10/10/2025

Miłość i fortuna 10/10/2025

WWE Crown Jewel: 2025 11/10/2025

Typhoon: Rodzinny interes 11/10/2025

Nasza droga zmarła 14/10/2025

Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025

Druga Furioza 15/10/2025

Six Kings Slam 15/10/2025

Nikt nie widział, jak odchodzimy 15/10/2025

Czas, który pozostał 16/10/2025

Dyplomatka: Sezon 3 16/10/2025

Anonimowi romantycy 16/10/2025

Pierwsza piątka: Sezon 2 16/10/2025

Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe 17/10/2025

Idealna sąsiadka 17/10/2025

Dobre wieści 17/10/2025

Spowita w mrok 17/10/2025

27 nocy 17/10/2025

Państwo Burakowie 17/10/2025

Przypływ: Sezon 2 17/10/2025

Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? 21/10/2025

Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy 22/10/2025

Potwór z Florencji 22/10/2025

Eliksir 23/10/2025

Nikt tego nie chce: Sezon 2 23/10/2025

Dom pełen dynamitu 24/10/2025

Wymarzone życie pana Kima 25/10/2025

Inwigilacja 27/10/2025

Mo Amer: Wild World 28/10/2025

Koszmary z natury: Zagubieni w dżungli 28/10/2025

Haftbefehl: Historia prawdziwa 28/10/2025

Ballada o drobnym karciarzu 29/10/2025

Selling Sunset: Sezon 9 29/10/2025

Władcy Rio 29/10/2025

Aileen: Królowa seryjnych zabójców 30/10/2025

Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę 30/10/2025

Wiedźmin: Sezon 4 30/10/2025

Syn osła 30/10/2025

Amsterdam Empire 30/10/2025

Bez tchu: Sezon 2 31/10/2025

Rhythm + Flow: Francja: Sezon 4 31/10/2025

Zła influencerka 31/10/2025

Silni i sprawni: Azja Wkrótce

Tytuły na licencji:

Niewidzialny 01/10/2025

The Social Network 01/10/2025

Internetowy zabójca 01/10/2025

Meet the Blacks 01/10/2025

Bez snu 01/10/2025

Dracula 01/10/2025

Supersamiec 01/10/2025

Agent i pół 01/10/2025

Sonic. Szybki jak błyskawica 01/10/2025

Nie oddychaj 2 01/10/2025

Przebudzenia 01/10/2025

Facet pełen uroku 01/10/2025

Aniołowie są wśród nas 01/10/2025

Hotel Transylwania 2 01/10/2025

Hotel Transylwania 3 01/10/2025

Hotel Transylwania 01/10/2025

Grzmotomocni: Sezon 4 01/10/2025

Niebezpieczny Henryk: Sezon 5 01/10/2025

Niebezpieczny Henryk: Sezon 3 01/10/2025

Grzmotomocni: Sezon 3 01/10/2025

Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2 01/10/2025

Delirium 03/10/2025

Straszny film 04/10/2025

Straszny film 2 04/10/2025

Kosmiczny mecz 04/10/2025

Reunion 06/10/2025

Wystawa 07/10/2025

Halloween 07/10/2025

Vinci 2 08/10/2025

Sekretne życie zwierzaków domowych 10/10/2025

Sekretne życie zwierzaków domowych 2 10/10/2025

Władca Pierścieni: Dwie wieże 12/10/2025

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 12/10/2025

Władca Pierścieni: Powrót króla 12/10/2025

Szczera do bólu 15/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills III 16/10/2025

Ciche miejsce 16/10/2025

Spider-Man: Homecoming 16/10/2025

Spider-Man: Daleko od domu 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills II 16/10/2025

Powrót do przyszłości 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills 16/10/2025

Ciche miejsce 2 16/10/2025

Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3 17/10/2025

Nikomu ani słowa 18/10/2025

Romeo i Julia 18/10/2025

Zapach kobiety 20/10/2025

Wiking 22/10/2025

13 dni do wakacji 22/10/2025

Chłopiec w pasiastej piżamie 23/10/2025

Trap 25/10/2025

Under the Boardwalk 27/10/2025

Garfield 27/10/2025

Moje wielkie greckie wesele 3 28/10/2025

Pokémon Detektyw Pikachu 31/10/2025

Rafał Christ 26.09.2025 11:18

