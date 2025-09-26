Netflix podał rozkład jazdy na październik 2025. Ale będzie młyn
Wreszcie! Na Netfliksa zmierza polski film, na który fani czekali od dawna. Już od swoich pierwszych zapowiedzi "Druga Furioza" wzbudza wielkie emocje. Już niedługo będziemy mogli sprawdzić, czy zasłużenie. Co jeszcze w październiku obejrzeć na platformie?
Lato już tylko z rzadka przeplata się z jesienią, dni robią się coraz krótsze, za oknem panuje szaruga. Nie ma jednak co rozpaczać, bo nadchodzące premiery Netfliksa skutecznie was rozgrzeją. W końcu zbliża się taka nowość, że wszyscy się na nią rzucimy. Bez wyjątków. Atmosfera wokół niej zagęszcza się już od dawna. Na grupkach w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy platformy polecają sobie nawzajem interesujące filmy i seriale, co chwilę w ostatnich miesiącach padało pytanie, czy ktoś wie, kiedy "Druga Furioza" zadebiutuje w serwisie. W tym tygodniu poznaliśmy na nie odpowiedź.
Netflix - nowości na październik 2025
Druga Furioza
Zaledwie parę dni temu Netflix udostępnił zwiastun "Drugiej Furiozy", ujawniając od razu datę premiery. Fani oszaleli. Wreszcie będą mogli powrócić do świata kiboli z Goldenem (granym przez Mateusza Damięckiego po przerażającej metamorfozie) na czele. W filmie zobaczymy jak po zabójstwie chwyta on za stery brutalnego gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć jego skrzydła poza granicami kraju. Szykuje się ostra jazda bez trzymanki. Jesteście gotowi na ten młyn?
Premiera na platformie Netflix: 15 października.
Dom pełen dynamitu
Nie tylko przez "Drugą Furiozę" październik będzie intensywny. Użytkownicy Netfliksa dostaną też nowy film laureatki Oscara Kathryn Bigelow. Na ekranie zapanuje chaos, zaraz po tym, jak w stronę Stanów Zjednoczonych ruszy niezidentyfikowany pocisk. Wtedy bowiem rozpoczyna się wyścig z czasem, aby ustalić, kto stoi za atakiem. Zapowiada się seans pełen napięcia. Według opinii krytyków szykuje się najbardziej wybuchowy thriller tego roku.
Premiera na platformie Netflix: 24 października.
Wiedźmin: 4. sezon
W październiku nadchodzi też chwila, na którą nie tyle czekaliśmy, co się jej obawialiśmy. W końcu w 4. sezonie "Wiedźmina" w główną rolę graną wciela się Liam Hemsworth. Zastępuje w niej Henry'ego Cavilla, więc przychodzi mu zmierzyć się z prawdziwą legendą. Jak mu to wychodzi? To akurat pytanie drugorzędne. Ważniejsze jest czy widzowie dadzą mu szansę. O tym przekonamy się pod koniec nadchodzącego miesiąca.
Premiera na platformie Netflix: 30 października.
Potwór: Historia Eda Geina
Choć dotychczas wymienione w tym tekście premiery pochodzą już z drugiej połowy października, nie znaczy to, że w jego pierwszych tygodniach Netflix będzie się obijał. Interesującymi nowościami zacznie nas atakować bardzo szybko. W końcu już w przyszłym tygodniu mamy dostać 3. sezon czwartego najpopularniejszego serialu anglojęzycznego w historii platformy. Tym razem antologia "Potwór" opowie o losach Eda Geina - mordercy, nekrofila i (prawdopodobnie) kanibala, który zainspirował m.in. postacie Leatherface'a z "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" czy Buffallo Billa z milczenia owiec.
Premiera na platformie Netflix: 3 października.
Steve
Tego samego dnia co "Potwór: Historia Eda Geina" na Netfiksie zadebiutuje "Steve". Może i nie jest to tak rozbuchana produkcja, jak te wcześniej wymienione, ale intensywnością zdecydowanie może stawać z nimi w szranki. Oszczędny w środkach film opowiada historię dyrektora szkoły poprawczej ostatniej szansy, który usiłuje zapanować nad uczniami, zmagając się jednocześnie z własnymi problemami. Jeśli opis fabuły was nie przekonuje, zrobi to na pewno Cillian Murphy w głównej roli.
Premiera na platformie Netflix: 3 października.
Netflix - pełna lista premier na październik:
Tytuły oryginalne:
- RIV4LI 01/10/2025
- Miłość jest ślepa: Sezon 9 01/10/2025
- Rockstar: Duki z końca świata 02/10/2025
- Twardzi goście 02/10/2025
- The Game: You Never Play Alone 02/10/2025
- Rhythm + Flow: Francja – Co słychać? 03/10/2025
- Steve 03/10/2025
- Zmiana 03/10/2025
- Potwór: Historia Eda Geina 03/10/2025
- Zwierz 03/10/2025
- Życzenie dżina 03/10/2025
- Ranma1/2: Sezon 2 04/10/2025
- Dr Seuss: Przygody Hortona 06/10/2025
- Naprawdę straszne historie 07/10/2025
- Caramelo 08/10/2025
- Néro 08/10/2025
- Czy to ciasto? Halloween 08/10/2025
- Victoria Beckham 09/10/2025
- Wskrzeszony 09/10/2025
- Rekruci 09/10/2025
- Mój ojciec – Zabójca BTK 10/10/2025
- Kobieta z kabiny dziesiątej 10/10/2025
- Płyń do mnie 10/10/2025
- Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata 10/10/2025
- Miłość i fortuna 10/10/2025
- WWE Crown Jewel: 2025 11/10/2025
- Typhoon: Rodzinny interes 11/10/2025
- Nasza droga zmarła 14/10/2025
- Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025
- Druga Furioza 15/10/2025
- Six Kings Slam 15/10/2025
- Nikt nie widział, jak odchodzimy 15/10/2025
- Czas, który pozostał 16/10/2025
- Dyplomatka: Sezon 3 16/10/2025
- Anonimowi romantycy 16/10/2025
- Pierwsza piątka: Sezon 2 16/10/2025
- Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe 17/10/2025
- Idealna sąsiadka 17/10/2025
- Dobre wieści 17/10/2025
- Spowita w mrok 17/10/2025
- 27 nocy 17/10/2025
- Państwo Burakowie 17/10/2025
- Przypływ: Sezon 2 17/10/2025
- Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? 21/10/2025
- Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy 22/10/2025
- Potwór z Florencji 22/10/2025
- Eliksir 23/10/2025
- Nikt tego nie chce: Sezon 2 23/10/2025
- Dom pełen dynamitu 24/10/2025
- Wymarzone życie pana Kima 25/10/2025
- Inwigilacja 27/10/2025
- Mo Amer: Wild World 28/10/2025
- Koszmary z natury: Zagubieni w dżungli 28/10/2025
- Haftbefehl: Historia prawdziwa 28/10/2025
- Ballada o drobnym karciarzu 29/10/2025
- Selling Sunset: Sezon 9 29/10/2025
- Władcy Rio 29/10/2025
- Aileen: Królowa seryjnych zabójców 30/10/2025
- Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę 30/10/2025
- Wiedźmin: Sezon 4 30/10/2025
- Syn osła 30/10/2025
- Amsterdam Empire 30/10/2025
- Bez tchu: Sezon 2 31/10/2025
- Rhythm + Flow: Francja: Sezon 4 31/10/2025
- Zła influencerka 31/10/2025
- Silni i sprawni: Azja Wkrótce
Tytuły na licencji:
- Niewidzialny 01/10/2025
- The Social Network 01/10/2025
- Internetowy zabójca 01/10/2025
- Meet the Blacks 01/10/2025
- Bez snu 01/10/2025
- Dracula 01/10/2025
- Supersamiec 01/10/2025
- Agent i pół 01/10/2025
- Sonic. Szybki jak błyskawica 01/10/2025
- Nie oddychaj 2 01/10/2025
- Przebudzenia 01/10/2025
- Facet pełen uroku 01/10/2025
- Aniołowie są wśród nas 01/10/2025
- Hotel Transylwania 2 01/10/2025
- Hotel Transylwania 3 01/10/2025
- Hotel Transylwania 01/10/2025
- Grzmotomocni: Sezon 4 01/10/2025
- Niebezpieczny Henryk: Sezon 5 01/10/2025
- Niebezpieczny Henryk: Sezon 3 01/10/2025
- Grzmotomocni: Sezon 3 01/10/2025
- Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2 01/10/2025
- Delirium 03/10/2025
- Straszny film 04/10/2025
- Straszny film 2 04/10/2025
- Kosmiczny mecz 04/10/2025
- Reunion 06/10/2025
- Wystawa 07/10/2025
- Halloween 07/10/2025
- Vinci 2 08/10/2025
- Sekretne życie zwierzaków domowych 10/10/2025
- Sekretne życie zwierzaków domowych 2 10/10/2025
- Władca Pierścieni: Dwie wieże 12/10/2025
- Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 12/10/2025
- Władca Pierścieni: Powrót króla 12/10/2025
- Szczera do bólu 15/10/2025
- Gliniarz z Beverly Hills III 16/10/2025
- Ciche miejsce 16/10/2025
- Spider-Man: Homecoming 16/10/2025
- Spider-Man: Daleko od domu 16/10/2025
- Gliniarz z Beverly Hills II 16/10/2025
- Powrót do przyszłości 16/10/2025
- Gliniarz z Beverly Hills 16/10/2025
- Ciche miejsce 2 16/10/2025
- Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3 17/10/2025
- Nikomu ani słowa 18/10/2025
- Romeo i Julia 18/10/2025
- Zapach kobiety 20/10/2025
- Wiking 22/10/2025
- 13 dni do wakacji 22/10/2025
- Chłopiec w pasiastej piżamie 23/10/2025
- Trap 25/10/2025
- Under the Boardwalk 27/10/2025
- Garfield 27/10/2025
- Moje wielkie greckie wesele 3 28/10/2025
- Pokémon Detektyw Pikachu 31/10/2025