Wszystkie filmy Paula Thomasa Andersona. Od najgorszego do najlepszego

Ładowanie...

Paul Thomas Anderson to jeden z najlepszych współczesnych amerykańskich reżyserów. 55-letni artysta był nagradzany w Wenecji, Cannes, Berlinie, ale jego własne podwórko nigdy nie nagrodziło go Oscarem. Jego filmy - tak, ale ilekroć sam zostaje nominowany za najlepszą reżyserię, scenariusz czy film, zawsze przegrywa. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, bowiem wiele wskazuje na to, że jego najnowszy film, "Jedna bitwa po drugiej" będzie kolejnym wielkim dziełem mistrza. W międzyczasie postanowiliśmy sprawdzić, które z dotychczasowych filmów Andersona cieszą się najlepszą opinią wśród publiczności.

REKLAMA

Paul Thomas Anderson - filmy reżysera. TOP

REKLAMA

9. Wada ukryta

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 149 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Benicio del Toro, Martin Short, Owen Wilson

Ocena IMDb: 6.6/10

Najsłabiej ze wszystkich filmów Andersona jest oceniany ten, który ma też miano najbardziej pokręconego. To "Wada ukryta" - kryminalny komediodramat z gwiazdorską obsadą. Na jej czele stoi Joaquin Phoenix, który wciela się w Larry'ego "Doca" Sportello, prywatnego detektywa. Hipisi, narkomani, ekscentryczny wygląd, gangi, surrealizm - to tylko część zestawu, którego dla widzów przygotował reżyser.

8. Sydney

Rok produkcji: 1996

Czas trwania: 125 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Philip Baker Hall, John C. Reilly, Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow

Ocena IMDb: 7.1/10

Trudno w to uwierzyć, ale pełnometrażowy debiut Paula Thomasa Andersona miał miejsce niemal 30 lat temu! Główny bohater jego filmu (znanego również pod nazwą "Hard Eight"), Sydney (Hall), jest sześćdziesięcioletnim hazardzistą, który wolne chwile spędza w kasynach. Pewnego dnia spotyka Johna (Reilly), mężczyznę z poważnymi problemami finansowymi, któremu postanawia pomóc. Uczy go kilku swoich sztuczek i pomaga mu związać się z Clementine (Paltrow). Wkrótce jednak pojawia się szantażysta.

7. Licorice Pizza

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Cooper Hoffman, Alana Haim, Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safdie

Ocena IMDb: 7.1/10

Najświeższy dotychczas, nie licząc nadchodzącego, film Andersona. Amerykański reżyser pokazał światu Coopera Hoffmana - syna legendarnego Phillipa Seymoura. "Licorice Pizza" dowiodło, że talent jest dziedziczny. Młody Hoffman wcielił się w Gary'ego - aspirującego aktora, chłopaka zakochanego w starszej od niego Alanie. To pełen uroku i czułości film, osobiście jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o dorobek mistrza.

6. Mistrz

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams

Ocena IMDb: 7.1/10

A skoro pojawiła się wzmianka o mistrzu, to pojawia się też "Mistrz". A w roli głównej inny mistrz - oczywiście mowa o Joaquinie Phoeniksie. Wybitny aktor wcielił się w Freddiego Quella - weterana, który po wojnie nie może się odnaleźć, i przez to zatraca w nałogach i frustracji. Wkrótce los stawia na jego drodze Lancastera Dodda (Hoffman), charyzmatycznego kaznodzieję. Freddie staje się jego prawą ręką.

5. Lewy sercowy

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Adam Sandler, Emily Watson, Luis Guzman, Philip Seymour Hoffman

Ocena IMDb: 7.3/10

Są w dorobku Adama Sandlera filmy, które raz na jakiś czas pięknie odczarowują jego opinię speca od średniej jakości komedii. Takim dziełem jest właśnie "Lewy sercowy", którego głównym bohaterem jest Barry Egan (niesamowity Sandler). To stosunkowo młody przedsiębiorca, a bardziej prywatnie człowiek wyraźnie mający problemy z emocjami, co prowadzi do nieistniejących relacji z kobietami. Gdy poznaje Lenę (Watson), wszystko zdaje się iść ku lepszemu, jednak telefon z niedawnej przeszłości nie potrafi dać mu spokoju.

4. Nić widmo

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Ocena IMDb: 7.4/10

Dzieło, które moim zdaniem zasługuje na maksymalną notę, a nie miejsce poza podium. Daniel Day-Lewis miał w swojej karierze wiele wybitnych występów, a ten się zalicza do grona najlepszych z najlepszych. Jego bohater to Reynolds Woodcock, równie genialny co obsesyjny londyński projektant mody. Wkrótce w jego życie wkracza Alma (rewelacyjna Vicky Krieps), która z czasem staje się jego muzą, asystentką i kochanką. Laureat Oscara za najlepsze kostiumy (niespodzianka, prawda?).

3. Boogie Nights

Rok produkcji: 1997

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Felipe Vargas

Obsada: Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Don Cheadle, William H. Macy, Julianne Moore

Ocena IMDb: 7.9/10

Przyznam szczerze, że się nie spodziewałem obecności akurat tego filmu na podium. Zaskoczenie jest jednak pozytywne. To wczesny i będący w świetnej formie Anderson, który za głównego bohatera obrał sobie Eddiego Addamsa, wschodzącą gwiazdę filmów pornograficznych posiadającą spore przyrodzenie. Zamiast grającego główną rolę Wahlberga chętniej nominowano do nagród legendarnego Burta Reynoldsa, który wcielił się w Jacka Hornera, mentora Eddiego.

2. Magnolia

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 187 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Tom Cruise, Julianne Moore, Jason Robards, Philip Seymour Hoffman

Ocena IMDb: 8.0/10

Prawdopodobnie jeden z najbardziej imponujących filmów w karierze Andersona. Na pewno najdłuższy - jedyny przekraczający trzygodzinny metraż. Dzieło chóralnie uznawane za arcydzieło, będące formalną inspiracją dla wielu filmów - w tym dla niedawnych "Zniknięć". W "Magnolii" mamy dziewięciu bohaterów, a reżyser jakimś cudem nie traci ze swojego oka żadnego z nich. Akcja obejmuje jeden dzień z życia postaci.

1. Aż poleje się krew

Rok produkcji: 2007

Czas trwania: 158 minut

Reżyser: Paul Thomas Anderson

Obsada: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciaran Hinds

Ocena IMDb: 8.2/10

Z całą stanowczością można stwierdzić, że to jeden z najlepszych filmów XXI wieku, a kto wie, może czołówka całej historii kina? Niesamowita, wybitnie opowiedziana przez Andersona historia, studium zła, powalająca kronika zależności między jednostką, pieniędzmi i ambicjami. Nieklasyfikowalna jakimikolwiek kategoriami, niezwykła rola Daniela Day-Lewisa, jego wspaniały aktorski pojedynek z Paulem Dano - nie starczyłoby miejsca, by rozpłynąć się w stu procentach nad doskonałością tego filmu.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 27.09.2025 20:02

Ładowanie...