Morderstwo w Austin rozwiązane. Sprawa z serialu HBO Max trwała 30 lat

W sierpniu bieżącego roku w serwisie HBO Max zadebiutował serial true crime "Morderstwa w Austin". Opowiada on historię morderstwa 13-letniej Amy Ayers, 17-letniej Elizy Thomas oraz 17-letniej Jennifer i 15-letniej Sarah Harbinson. Nastolatki zostały związane, zakneblowane i postrzelone w głowę w sklepie z jogurtami w Austin. Po morderstwie budynek został podpalony. Ciała dziewcząt zostały odnalezione, kiedy strażacy próbowali okiełznać pożar.

W 1999 roku władze aresztowały czterech mężczyzn. Dwóch z nich, Robert Springsteen i Michael Scott, było nastolatkami w chwili popełnienia morderstwa. Początkowo przyznali się do winy, jednak prędko wycofali zeznania, twierdząc, że przyznali się pod presją policji. Mimo że obaj zostali skazani, to w 2009 roku wyszli na wolność, kiedy na jaw wyszły nowe testy DNA, których nie można było wykonać w latach 90. Wytypowały one kolejnego podejrzanego, który w minionym tygodniu został ostatecznie zidentyfikowany.

Morderca w Austin - gdzie obejrzeć? Morderstwa w Austin HBO Max

Sprawca zbrodni z dokumentu HBO Morderstwa w Austin zidentyfikowany

Morderstwa nastolatek wstrząsnęły stolicą Teksasu i zyskały miano jednych z najgłośniejszych przestępstw w regionie. Śledczy i prokuratorzy policji z Austin przez lata pochylali się nad sprawą, podążając tysiącami tropów, analizując fałszywe zeznania i badając zniszczone dowody z miejsca zbrodni. W końcu, po ponad trzech dekadach, odkryli, kto stał za zabójstwem młodych Amerykanek.

W zeszły piątek policja poinformowała, że dowody DNA doprowadziły do ​​"znaczącego przełomu" w śledztwie dotyczącym brutalnej zbrodni. Doprowadziły one do rozwiązania sprawy i odnalezienia sprawcy zabójstwa nastolatek z 1991 roku. Okazał się nim być Robert Eugene Brashers. Mężczyzna, który był powiązany z kilkoma innymi zabójstwami i gwałtami w innych stanach, nie doczeka się jednak procesu - popełnił bowiem samobójstwo w 1999 roku. Zmarł na skutek strzału w głowę podczas wielogodzinnego starcia z policją w motelu w Kennett w stanie Missouri.

Brashers pojawiał się już w aktach dużo wcześniej. W 2018 roku władze stanu Missouri poinformowały, że dowody DNA powiązały Brashersa z uduszeniem kobiety z Karoliny Południowej w 1990 roku oraz zastrzeleniem matki i córki w Missouri w 1998 roku. Dowody powiązały go również z gwałtem na 14-letniej dziewczynce w Tennessee w 1997 roku.

29.09.2025

