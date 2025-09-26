Użytkownicy rezygnują z przerwy od Netfliksa. Tak ich omotał nowy thriller

Ładowanie...

"Na marginesie" przenosi widzów do miejscowości Tall Pines, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. Znajduje się tam akademia dla "sprawujących problemy nastolatków". Jej dwie uczennice postanawiają uciec, ale nie bardzo im to wychodzi. Dlatego łączą siły z nowo przybyłą policjantką, wraz z którą odkrywają mroczne i głęboko skrywane tajemnice miasteczka.



O jakości serialu może świadczyć już jej obsada, bo przecież zobaczymy w nim Toni Collette. Już samo to zapowiada rozrywkę na najwyższym poziomie. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Netfliksa od razu postanowili "Na marginesie" sprawdzić. Produkcja wpadła na Netfliksa wczoraj, 25 września, a dzisiaj jest już na piątym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Tylko patrzeć, aż wejdzie wyżej i zbliży się do niezmiennie okupującego pierwszą pozycję 2. sezonu "1670".

Na marginesie - opinie o nowym thrillerze Netfiksa

A na pewno "Na marginesie" wejdzie wyżej w topce. W końcu już robi szał na świecie i zagraniczni użytkownicy Netfliksa zapewniają, że jest wart waszej uwagi. Wprost nie mogą się go nachwalić. Jeden z subskrybentów właśnie przez ten thriller postanowił zrezygnować z planowanej przerwy od platformy.

Miałem zrobić sobie przerwę od Netfliksa, ale odkryłem "Na marginesie". Widziałem tylko pierwsze pół godziny, ale jestem pewien, że będę chciał oglądanie kontynuować



Niewiarygodnie, Netfliksie - to najlepsza rzecz jaką widziałem od lat



"Na marginesie" jest tak dobre, że od razu zbindżowałem całość - czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych opinii jasno wynika, że jak już się "Na marginesie" zacznie, to nie odejdzie się od ekranu już do napisów końcowych ostatniego odcinka. Dlatego siadając do seansu, trzeba wygospodarować sobie całkiem sporo czasu. Serial składa się bowiem z ośmiu odcinków po około 40 minut każdy (pierwszy liczy sobie 50 min).



Rafał Christ 26.09.2025 13:12

