Szwecja uderza w OnlyFans, ale go nie zakazuje. O co chodzi?

Głosy krytyki pojawiają się z różnych stron barykady. Jedni mówią, że to ograniczanie ich przychodów, inni, że prawo będzie martwe, bo szalenie trudno będzie je wyegzekwować. Jeszcze inni podnoszą, że nowe regulacje to kropla w morzu potrzeb i że zmiany to jedynie kosmetyka, która nie rozwiązuje głównego problemu.



Faktem jest jednak, że to pierwsza poważna próba regulowania rynku, który znacząco urósł od pandemii. Normalizowany przez celebrytów, działaczy i jego bezpośrednich uczestników trafił już do mainstreamu. Gdyby jednak służył tylko do kapitalizacji popularności, nie byłby aż tak problematyczny. Niestety branża związana z handlem podnietami znajduje się poza uwagą władz i prawa, co sprawia, iż jest siedliskiem patologii, wyzysku i żerowania na osobach w trudnej sytuacji materialnej. Nie wspominając już o kosztach społecznych.