Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?

Ten tydzień jest dla Netfliksa niezwykle ważny. Zwłaszcza, jeśli mowa o polski rynek - na rewirze lada dzień pojawi się "Druga Furioza" - sequel dobrze przyjętego filmu z 2021 roku, który zasłynął przede wszystkim zjawiskową rolą Mateusza Damięckiego w roli Goldena. Czy ten bohater powróci?

Adam Kudyba
furioza film golden netflix
"Furioza" po raz pierwszy zawitała do streamingu 4 lata temu. Głównym bohaterem oryginalnej historii jest Dawid (Mateusz Banasiuk) - dawny kibol, który porzucił tamto życie. Sytuacja zmusza go jednak, by powrócił do półświatka: jego brat, Kaszub (Wojciech Zieliński) jest hersztem bandy, na którego oko mają służby. Nikt nie wie, że Dawid jest wtyczką Dzikiej (Weronika Książkiewicz), która również ma za sobą chuligańską przeszłość, a dziś jest policjantką.

Furioza 2 - czy Golden powróci? Fabuła filmu

Objawieniem poprzedniego filmu była niesamowicie szarżująca kreacja Mateusza Damięckiego. Aktor nie przyzwyczajał nas ostatnimi laty do takich kreacji jak Golden - agresywny, narwany, szalony kibol, który oprócz tego ma silne ambicje i poczucie tożsamości. Rola Damięckiego zapisała się w historii polskiego kina streamingowego jako jedna z najciekawszych, w związku z tym zasadne jest, że narosły pytania wokół jego roli w drugiej części "Furiozy", której reżyserem jest ten sam twórca, co w przypadku oryginału - Cyprian F. Olencki.

Na szczęście fani mogą spać spokojnie - Golden powróci w "Drugiej Furiozie". Mało tego, będzie głównym rozgrywającym w fabule, a akcja ma się skupić na jego planach ekspansji zasięgu gangu po tym jak jego szef, Kaszub, został zamordowany. Wygląda na to, że w życiu nowego bossa pojawi się również kobieta, grana przez Polę Gonciarz ("Na dobre i na złe"), a ambicje Goldena sięgają znacznie szerzej niż tylko Polska - z materiału zapowiadającego film możemy się dowiedzieć, że główny bohater będzie chciał "zaatakować" rynek w Irlandii.

Ponadto, powinniśmy dostać jeszcze więcej wątku Mrówki (Szymon Bobrowski), więcej ekranowego czasu może również otrzymać grana przez Weronikę Książkiewicz Dzika - niewykluczone, że druga część "Furiozy" nawiąże do jej przeszłości. Spodziewajmy się wielu scen intensywnej akcji, portretowania wojen w półświatku, ciekawych retrospekcji oraz kolejnych szarż Mateusza Damięckiego w roli Goldena. Innymi słowy - będzie się działo.

Oto, co głosi oficjalny opis nadchodzącego filmu:

Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.

Furioza 2 - obsada

W obsadzie sequela "Furiozy" zobaczymy, nie licząc Damięckiego w roli Goldena, wiele znajomych nazwisk - część z nich, takich jak Zieliński czy Banasiuk, których postacie poniosły śmierć w poprzednim filmie, prawdopodobnie w formie retrospekcji. Oto, kogo zobaczymy w nadchodzącym filmie:

  • Mateusz Damięcki jako Golden
  • Szymon Bobrowski jako Mrówka
  • Łukasz Simlat jako Jacek Bauer
  • Mateusz Banasiuk jako Dawid
  • Weronika Książkiewicz jako Dzika
  • Cezary Łukaszewicz jako Krzywy
  • Wojciech Zieliński jako Kaszub
  • Konrad Eleryk jako Olo
  • Sebastian Stankiewicz jako Buła
  • Pola Gonciarz

Premiera drugiej części "Furiozy" na Netfliksie jest zaplanowana na 15 października.

13.10.2025 15:29
Tagi: Filmy NetflixFuriozamateusz damięcki
