Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?

Ładowanie...

"Furioza" po raz pierwszy zawitała do streamingu 4 lata temu. Głównym bohaterem oryginalnej historii jest Dawid (Mateusz Banasiuk) - dawny kibol, który porzucił tamto życie. Sytuacja zmusza go jednak, by powrócił do półświatka: jego brat, Kaszub (Wojciech Zieliński) jest hersztem bandy, na którego oko mają służby. Nikt nie wie, że Dawid jest wtyczką Dzikiej (Weronika Książkiewicz), która również ma za sobą chuligańską przeszłość, a dziś jest policjantką.

REKLAMA

Furioza 2 - czy Golden powróci? Fabuła filmu

Objawieniem poprzedniego filmu była niesamowicie szarżująca kreacja Mateusza Damięckiego. Aktor nie przyzwyczajał nas ostatnimi laty do takich kreacji jak Golden - agresywny, narwany, szalony kibol, który oprócz tego ma silne ambicje i poczucie tożsamości. Rola Damięckiego zapisała się w historii polskiego kina streamingowego jako jedna z najciekawszych, w związku z tym zasadne jest, że narosły pytania wokół jego roli w drugiej części "Furiozy", której reżyserem jest ten sam twórca, co w przypadku oryginału - Cyprian F. Olencki.

Na szczęście fani mogą spać spokojnie - Golden powróci w "Drugiej Furiozie". Mało tego, będzie głównym rozgrywającym w fabule, a akcja ma się skupić na jego planach ekspansji zasięgu gangu po tym jak jego szef, Kaszub, został zamordowany. Wygląda na to, że w życiu nowego bossa pojawi się również kobieta, grana przez Polę Gonciarz ("Na dobre i na złe"), a ambicje Goldena sięgają znacznie szerzej niż tylko Polska - z materiału zapowiadającego film możemy się dowiedzieć, że główny bohater będzie chciał "zaatakować" rynek w Irlandii.



Ponadto, powinniśmy dostać jeszcze więcej wątku Mrówki (Szymon Bobrowski), więcej ekranowego czasu może również otrzymać grana przez Weronikę Książkiewicz Dzika - niewykluczone, że druga część "Furiozy" nawiąże do jej przeszłości. Spodziewajmy się wielu scen intensywnej akcji, portretowania wojen w półświatku, ciekawych retrospekcji oraz kolejnych szarż Mateusza Damięckiego w roli Goldena. Innymi słowy - będzie się działo.

Oto, co głosi oficjalny opis nadchodzącego filmu:

Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.

Furioza 2 - obsada

W obsadzie sequela "Furiozy" zobaczymy, nie licząc Damięckiego w roli Goldena, wiele znajomych nazwisk - część z nich, takich jak Zieliński czy Banasiuk, których postacie poniosły śmierć w poprzednim filmie, prawdopodobnie w formie retrospekcji. Oto, kogo zobaczymy w nadchodzącym filmie:

Mateusz Damięcki jako Golden

jako Golden Szymon Bobrowski jako Mrówka

jako Mrówka Łukasz Simlat jako Jacek Bauer

jako Jacek Bauer Mateusz Banasiuk jako Dawid

jako Dawid Weronika Książkiewicz jako Dzika

jako Dzika Cezary Łukaszewicz jako Krzywy

jako Krzywy Wojciech Zieliński jako Kaszub

jako Kaszub Konrad Eleryk jako Olo

jako Olo Sebastian Stankiewicz jako Buła

jako Buła Pola Gonciarz

Premiera drugiej części "Furiozy" na Netfliksie jest zaplanowana na 15 października.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 13.10.2025 15:29

Ładowanie...