REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda

Z jakiegoś powodu Netflix niespecjalnie przyłożył się do promocji serialu „Rekruci”, który nieoczekiwanie okazał się jedną z najciekawszych nowości platformy w ostatnich tygodniach. Amerykańska produkcja pochyla się nad chłopakiem, który pod wpływem impulsu postanawia dołączyć do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych - by jednak utrzymać się tam „na powierzchni”, musi zataić przed pozostałymi pewien istotny fakt.

Michał Jarecki
rekruci serial netflix recenzja opinie
REKLAMA

„Rekruci” bazują na motywach autobiograficznej książki Grega Cope’a White’a pt. „The Pink Marine”. Akcja rozgrywa się na początku lat 90., wobec czego nasz główny bohater, Cameron (Miles Geizer), jest zmuszony ukrywać fakt, że jest osobą nieheteronormatywną. Zgadza się: w tamtym okresie, poprzedzającym politykę Busha pt. „Don’t ask, don’t tell”, homoseksualizm w szeregach armii był jeszcze nielegalny.

W trakcie szkolenia Cameron i jego przyjaciel, Ray, trafiają do zróżnicowanej grupy rekrutów, gdzie muszą stawić czoła rygorowi wojskowych norm, presji psychicznej i fizycznej, ale też zbudować relacje z innymi uczestnikami obozu. Czekają ich zatem rywalizacje, przyjaźnie, zdrady, dramaty rodzinne oraz wycieńczające interakcje z przełożonymi - sierżantami czy kapitanami.

REKLAMA

Rekruci - opinia o serialu Netfliksa

Sezon, obejmujący w sumie osiem odcinków, ma klarowną strukturę: każdy epizod odpowiada kolejnemu etapowi szkolenia. Od toru przeszkód, przez zajęcia w wodzie, naukę obsługi broni, po kulminacyjny test „Crucible”, łączący wszystkie zdobyte umiejętności.

Można mieć do „Rekrutów” pretensje, że o poważnej problematyce opowiadają w sposób lekki, zabawny i ciepły. Że poza uprzedzeniami, które są tu najczęściej fasadą zbudowaną m.in. z regulaminów, dumy, szkoleń, polityki czy walki o pozycję, mechaniki i środowisko piechoty morskiej USA raczej nie mają sobie nic do zarzucenia. W istocie można też odnieść wrażenie, że twórcy (w tym zmarły w 2024 r. producent Norman Lear) z jednej strony chcieli wskazać kilka problemów w armii, a z drugiej: nie krytykować jej przesadnie.

Jasne, „Rekruci” nie wpisują się w schemat militarno-rozrywkowej propagandy, jaką wspiera Departament Obrony. Pozostają jednak ambiwalentni w tonie: rzeczywiście potrafią jednocześnie krytykować instytucję i - poprzez estetykę i ocieploną perspektywę - przyglądać się jej z czułością, co dla niektórych może tworzyć niemały dyskomfort interpretacyjny. Słowem: dzieło portretuje Korpus jako tygiel homofobii, seksizmu i rasizmu. Jednak mimo tych mrocznych stron koniec końców ukazuje Marines jako instytucję, która uczy młodych ludzi dyscypliny czy honoru, momentami wręcz hołdując mundurowi. Jakkolwiek nie mam z tym problemu, tak warto pamiętać, że w rzeczywistości lepiej nie oczekiwać podobnych pokładów empatii u dowódców-szkoleniowców piechoty.

Do „Rekrutów” nie należy podchodzić jak do głębokiej, wielowątkowej satyry na wojsko. To opowieść osobista, a nie czysta wiwisekcja instytucji.

Tytuł skupia się na konkretnym wątku (ukrywanie tożsamości w szeregach) i pokrewnych mu tematach, będąc przede wszystkim urzekającą historią w stylu coming of age. Całość jest, oczywiście, szkicowana z perspektywy Camerona. Początkowo znacznie więcej w niej komizmu, jednak z czasem historia staje się coraz poważniejsza.

Mówimy jednak o serialu pełnym uproszczeń i nader optymistycznym. Opartym na licznych metaforach - takich, które służą opowieści skupionej na odwadze, ukrywaniu i odkrywaniu siebie w radykalnych warunkach, potrzebie bycia prawdziwym, byciu sobą w systemie, który próbuje cię wykluczyć. Na odpowiedzialności, budowaniu więzi i solidarności, poszukiwaniu swojego miejsca, dojrzewaniu w środowisku, w którym emocje to słabość, a pełna szczerość może człowieka wiele kosztować. A to wszystko podane jest w błyskotliwej, tragikomicznej formie.

Dla porządku dodam też, że serial bywa przewidywalny i pod koniec stara się domknąć zbyt wiele wątków w zbyt krótkim czasie, przez co niektóre rozwiązania narracyjne zdają się zanadto pośpieszne. Nie jest to jednak istotny problem.

Jeśli liczysz na ostrą satyrę i brutalną krytykę wojska, „Rekruci” cię rozczarują. Jeśli natomiast cenisz sobie subtelne, poruszające, świetnie zagrane i bardzo osobiste historie o dojrzewaniu, skupione na kwestii tożsamości: polecam sięgnąć po ten niepozbawiony wad, ale wciąż zabawny (w ten niegłupawy sposób) i łapiący za serduszko tytuł. To zdecydowanie jeden z lepszych tegorocznych strzałów Netfliksa.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
13.10.2025 15:45
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
15:29
Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:29:00+02:00
15:05
Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Aktualizacja: 2025-10-13T15:05:00+02:00
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
11:10
Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2025-10-13T11:10:34+02:00
10:44
Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:04+02:00
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA