Ostatnią z sześciu filmowych propozycji kina drogi, wartej zobaczenia jest "Mała Miss". Rodzina Hooverów to barwne i bardzo różne osobowości, w skład której wchodzą: dziadek heroinista, największy i najstarszy buntownik całej rodziny, Richard, owładnięty obsesją bankrut, Franka, homoseksualnego badacza twórczości Prousta oraz niedoszłego samobójcy; Dwayne'a - młodego wielbiciela Nietzschego, cwiczącego swoją wolę mocy w próbie milczenia. Najmłodsza z rodziny Olive, pulchna, inteligentna oraz pełna determinacji dziewczynka, marzy o tym, by zwyciężyć konkurs piękności Little Mis Sunshine. Jej choreografem, ale też przewodnikiem życiowym jest dziadek. Gdy Olive otrzymuje zaproszenie do udziału w konkursie małych piękności, wszyscy z rodziny chcą jej towarzyszyć. Familia wpakowuje się więc do zardzewiałego Volksvagena busa, ruszając na zachód. Takie wspólne doświadczenie odmieni los nieudacznej rodziny w sposób, o jakim nawet nigdy nie marzyli. Warto dodać, że z wyjątkiem Abigail Breslin, wszystkie dziewczynki grające uczestniczki konkursu "Little Miss Sunshine" uczestniczyły w rzeczywistości w innych konkursach piękności. W filmie nosiły nawet te same stroje, ale też fryzury i makijaż, co w rzeczywistości. Mówiły również o swoich prawdziwych talentach czy też zainteresowaniach. Film w 2007 roku zdobył dwa Oscary w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy dla Alana Arkina oraz za najlepszy scenariusz oryginalny dla Michaela Arndta.