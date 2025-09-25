Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu

Ładowanie...

SkyShowtime to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych platform streamingowych. Jej oferta zawiera takie mocne tytuły jak "Yellowstone", "Tulsa King" czy "Strefa gangsterów". Wraz z kolejnym miesiącem szykują się premiery kolejnych zacnych tytułów. Subskrybenci nie powinni mieć na co narzekać - platforma przygotowała gorące tytuły. Przedstawiamy najważniejsze tytuły, które powinny świetnie wypełnić czas oglądającym w tym jesiennym miesiącu.

SkyShowtime: nowości na październik 2025

Uciekaj!

Myślę, że można już nazywać ten film ikonicznym - choć liczy sobie zaledwie 8 lat, to dorobił się miana jednego z najciekawszych i najbardziej pomysłowych, jeśli chodzi o oryginalny obraz problemów związanych z rasizmem. Główny bohater, Chris (Daniel Kaluuya), stresuje się wizytą u swoich teściów. Jego partnerka, Rose uspokaja go, a na miejscu rzeczywiście okazuje się, że rodzice dziewczyny są nadzwyczajnie mili dla niego. Z czasem poznaje przerażające fakty na temat rodziny Armitage'ów.

Premiera 1 października.

Nowokaina

Nathan Caine to na pierwszy rzut oka chłopak jak każdy inny - gra w gry, pracuje w banku, spokojnie żyje. No właśnie - to ostatnie nie jest do końca prawdą. Nathan od urodzenia nie czuje bólu – to efekt rzadkiej choroby genetycznej. Gdy dziewczyna jego marzeń zostaje zakładniczką podczas napadu na bank, chłopak wie, że nie ma chwili do stracenia, i odkrywa, że posiadana przez niego przypadłość może być jego największą siłą. Świetne kino akcji z pięknie szarżującym i przezabawnym Jackiem Quaidem w roli głównej.

Premiera 15 października.

Glina. Nowy rozdział

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka - aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnego warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnym przestępcom, ale także własnym demonom.

Premiera pierwszych dwóch odcinków - 16 października. Kolejne będą się pojawiać co tydzień.

Burmistrz Kingstown - 4. sezon

To już kolejna, czwarta odsłona słynnego serialowego thrilleru kryminalnego autorstwa duetu Dillon-Sheridan o rodzinie McLuskych z Jeremym Rennerem w roli głównej. Nowa odsłona przynosi Mike’owi (Renner) nowe wyzwania: w Kingstown po zniknięciu Rosjan zaczynają rywalizować nowi gracze. Bohater musi stawić czoła wojnie gangów, ochronić miasto oraz swoich bliskich. Zmierzy się też z ambitnym, nowym dyrektorem więzienia oraz demonami przeszłości, które wciąż nie dają mu spokoju.

Premiera pierwszych dwóch odcinków - 30 października. Kolejne będą się pojawiać co tydzień.

SkyShowtime: październik 2025 - premiery

Uciekaj!, 1/10/2025

Paranormal Activity: Bliscy krewni, 1/10/2025

Psi Patrol - sezon 11B, wszystkie odcinki, 4/10/2025

Nails - sezon 1, pierwsze 3 odcinki,6/10/2025

Nowokaina, 15/10/2025

Heart Eyes, 17/10/2025

Glina. Nowy rozdział - pierwsze 2 odcinki, 16/10/2025

Devil In Disguise: John Wayne Gacy - pierwsze 3 odcinki, 18/10/2025

NCIS: Tony & Ziva - pierwsze 3 odcinki, 27/10/2025

Burmistrz Kingstown - pierwsze 2 odcinki, 30/10/2025

Adam Kudyba 25.09.2025 11:02

