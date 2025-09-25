Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu
Wielkimi krokami zbliża się październik, a wraz z nim kolejne seriale i filmy, które zasilą bibliotekę SkyShowtime. Oto najciekawsze propozycje serwisu na nadchodzący miesiąc.
SkyShowtime to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych platform streamingowych. Jej oferta zawiera takie mocne tytuły jak "Yellowstone", "Tulsa King" czy "Strefa gangsterów". Wraz z kolejnym miesiącem szykują się premiery kolejnych zacnych tytułów. Subskrybenci nie powinni mieć na co narzekać - platforma przygotowała gorące tytuły. Przedstawiamy najważniejsze tytuły, które powinny świetnie wypełnić czas oglądającym w tym jesiennym miesiącu.
SkyShowtime: nowości na październik 2025
Uciekaj!
Myślę, że można już nazywać ten film ikonicznym - choć liczy sobie zaledwie 8 lat, to dorobił się miana jednego z najciekawszych i najbardziej pomysłowych, jeśli chodzi o oryginalny obraz problemów związanych z rasizmem. Główny bohater, Chris (Daniel Kaluuya), stresuje się wizytą u swoich teściów. Jego partnerka, Rose uspokaja go, a na miejscu rzeczywiście okazuje się, że rodzice dziewczyny są nadzwyczajnie mili dla niego. Z czasem poznaje przerażające fakty na temat rodziny Armitage'ów.
Premiera 1 października.
Nowokaina
Nathan Caine to na pierwszy rzut oka chłopak jak każdy inny - gra w gry, pracuje w banku, spokojnie żyje. No właśnie - to ostatnie nie jest do końca prawdą. Nathan od urodzenia nie czuje bólu – to efekt rzadkiej choroby genetycznej. Gdy dziewczyna jego marzeń zostaje zakładniczką podczas napadu na bank, chłopak wie, że nie ma chwili do stracenia, i odkrywa, że posiadana przez niego przypadłość może być jego największą siłą. Świetne kino akcji z pięknie szarżującym i przezabawnym Jackiem Quaidem w roli głównej.
Premiera 15 października.
Glina. Nowy rozdział
Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka - aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnego warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnym przestępcom, ale także własnym demonom.
Premiera pierwszych dwóch odcinków - 16 października. Kolejne będą się pojawiać co tydzień.
Burmistrz Kingstown - 4. sezon
To już kolejna, czwarta odsłona słynnego serialowego thrilleru kryminalnego autorstwa duetu Dillon-Sheridan o rodzinie McLuskych z Jeremym Rennerem w roli głównej. Nowa odsłona przynosi Mike’owi (Renner) nowe wyzwania: w Kingstown po zniknięciu Rosjan zaczynają rywalizować nowi gracze. Bohater musi stawić czoła wojnie gangów, ochronić miasto oraz swoich bliskich. Zmierzy się też z ambitnym, nowym dyrektorem więzienia oraz demonami przeszłości, które wciąż nie dają mu spokoju.
Premiera pierwszych dwóch odcinków - 30 października. Kolejne będą się pojawiać co tydzień.
SkyShowtime: październik 2025 - premiery
- Uciekaj!, 1/10/2025
- Paranormal Activity: Bliscy krewni, 1/10/2025
- Psi Patrol - sezon 11B, wszystkie odcinki, 4/10/2025
- Nails - sezon 1, pierwsze 3 odcinki,6/10/2025
- Nowokaina, 15/10/2025
- Heart Eyes, 17/10/2025
- Glina. Nowy rozdział - pierwsze 2 odcinki, 16/10/2025
- Devil In Disguise: John Wayne Gacy - pierwsze 3 odcinki, 18/10/2025
- NCIS: Tony & Ziva - pierwsze 3 odcinki, 27/10/2025
- Burmistrz Kingstown - pierwsze 2 odcinki, 30/10/2025
