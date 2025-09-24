REKLAMA
Bunkier miliarderów - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy

"Bunkier miliarderów", czyli najnowsza produkcja twórców "Domu z papieru", jest obecnie jedną z najpopularniejszych produkcji Netfliksa. O co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy.

Anna Bortniak
Uwaga! Artykuł zawiera spoilery zakończenia serialu "Bunkier miliarderów".

Fabuła serialu "Bunkier miliarderów" skupia się na Maksie (Pau Simón), który stracił ukochaną dziewczynę Anę (Monica Mara) w wypadku samochodowym. Auto prowadził on sam, będąc pod wpływem alkoholu. Po odbyciu kary w więzieniu Max wychodzi na wolność. Jeszcze tego samego dnia spotyka ojca (Carlos Santos), który przekazuje mu informację na temat nadchodzącej wojny nuklearnej, którą jego rodzina może przeżyć dzięki miejscu w luksusowym schronie.

Okazuje się, że zarówno rodzina Maxa, jak i inne zamożne hiszpańskie rodziny, zakupiły miejsce w ekskluzywnym podziemnym bunkrze o nazwie Kimera Underground Park. Jest tam wszystko, co pozwala na prowadzenie normalnego życia podczas wojny - restauracja, szkoła dla dzieci, luksusowe pokoje i wiele innych. Obiekt prowadzi tajemnicza Minerva (Miren Ibarguren). Choć początkowo Max waha się, czy udać się tam razem z ojcem, ostatecznie przekonuje go to, że pod ziemią ukrywa się również rodzina Any.

Bunkier miliarderów: wyjaśnienie zakończenia. O co chodzi?

W finałowym odcinku 1. sezonu Max i Asia wyłączają sztuczna inteligencja, która kontroluje systemy w bunkrze. Mimo że zasilanie zostaje wkrótce przywrócone.

W tym samym czasie Minerva planuje, by Oswaldo został Bangkoku i sfinalizował transakcję opiewającą na kwotę 900 mln euro. W związku z tym zaaranżowana zostaje kolacja, podczas której Oswaldo poznaje zdenerwowaną kobietę. Jest to oczywiście Ingrid, której zadaniem wciągnięcie mężczyzny w niecny plan Minervy. Dzięki temu spędza z nią szaloną noc, podczas której nieświadomie przyjmuje narkotyki. Po imprezie Oswaldo nie jest w stanie normalnie funkcjonować, a co dopiero załatwiać biznesowe sprawy. W związku z tym, wskutek złego stanu i zamroczenia, mężczyzna ostatecznie kupuje firmę. kwota zostaje przelana na fałszywe konto Kimery.

Kiedy Oswaldo w końcu trafia na lotnisko, podczas lotu orientuje się, że padł ofiarą oszustwa w związku z Ingrid. Wraca do Bangkoku i orientuje się, że pomieszczenie, które miało być biurem, jest puste. To ostatnie chwile życia mężczyzny, który, na zlecenie Minervy, zostaje zabity przez Ingrid i Lukę.

Tymczasem w bunkrze Max realizuje swój plan ucieczki, by zdobyć zapasy dla chorej Mimi. Asia ogłusza Tirso, członka załogi, i wykorzystuje jego dane uwierzytelniające, by ukraść materiały do ​​produkcji prowizorycznej bomby. Po eksplozji system Roxán ponownie zostaje odłączony od sieci. Daje to Minervie zielone światło na decyzję dotyczącą zabicia Maksa. Chłopakowi udaje się jednak uciec z podziemi i dotrzeć na górę.

Max jest ścigany przez Yako, jednak cały czas utrzymuje kontakt z Asią przez słuchawkę. Kobieta wciąż próbuje ocucić Mimi, jednak bezskutecznie. Asia wyznaje wówczas Maksowi, że od zawsze żywiła do niego uczucia. Max obiecuje, że jeśli przeżyje, wróci do bunkra, by ją odnaleźć. Sezon kończy się, gdy otwierają się drzwi windy i światło słoneczne oślepia chłopaka, który wychodzi na powierzchnię.

Wygląda na to, że - dzięki otwartemu zakończeniu - twórcy zostawili sobie uchyloną furtkę. Netflix nie dał jednak jeszcze zielonego światła na zrealizowanie 2. sezonu produkcji.

24.09.2025
