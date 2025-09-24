REKLAMA
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?

Na Disney+ pojawił się właśnie ostatni odcinek serialu "Obcy: Ziemia". Prawo finału jest takie, że widz przy końcu jednego sezonu zwykle zastanawia się, czy i kiedy obejrzy kolejny. Sprawdzamy, jak to wygląda w przypadku tego serialu.

Adam Kudyba
obcy ziemia serial sezon
Autorem tegorocznej produkcji jest Noah Hawley, scenarzysta produkcji takich jak "Fargo" czy "Legion". "Obcy: Ziemia" to pierwszy serial, jaki kiedykolwiek powstał pod tym ikonicznym szyldem. Jego akcja rozgrywa się w 2120 roku - na dwa lata przed wydarzeniami znanymi nam z pierwszego "Obcego". Pewna młoda kobieta wraz z żołnierzami odkrywa, że na Ziemi rozbił się statek kosmiczny. Jego zawartość w postaci przerażającej formy życia sprawi, że oprócz głównych bohaterów, zagrożona będzie cała planeta.

Obcy: Ziemia - czy powstanie 2. sezon serialu?

Do serwisu Disney+ właśnie zawitał ostatni epizod serialu zatytułowany "The Real Monsters". Naturalnie otwiera to pole do dyskusji na temat kontynuacji. Nie powinno to dziwić tym bardziej, że "Obcy: Ziemia" cieszy się generalnym uznaniem zarówno krytyków, jak i publiczności. Może i nie ma opinii dzieła wybitnego, ale w oczach wielu okazuje się porządnie zrealizowaną, nieźle rozwijającą uniwersum produkcją.

Noah Hawley, twórca serialu, w rozmowie z The Hollywood Reporter został zapytany o to, jaką ma wizję na ewentualny drugi sezon i czy w ogóle są podjęte w związku z nim jakieś konkretne decyzje. Hawley w widoczny sposób jest podekscytowany możliwością trwania przy serialu, natomiast z jego wypowiedzi wynika, że jeszcze nie dostał od "góry" zapewnienia, że tak będzie:

To było dla mnie niesamowite przeżycie móc wziąć udział w tej serii i wnieść do niej własne pomysły. I tak jak w przypadku "Fargo" myślę sobie: kogo ja oszukuję? Dopóki pozwolą mi opowiadać historie w tym tonie, będę opowiadał historię w tym tonie. W tej chwili czuję przypływ entuzjazmu dla tego serialu, który stworzyłem (...) Myślę, że wystartowaliśmy niesamowicie dobrze. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy dostanę jakiś znak, czy powinienem znaleźć inną pracę czy wrócić do roboty [przy "Obcym"].

FX nie ogłosiło oficjalnie przedłużenia "Obcego: Ziemi", jednak znaki na niebie i ziemi wskazują, że to powinno się wydarzyć. Z deklaracji Noaha Hawleya jasno wynika, że jeśli dostanie zielone światło, chętnie wróci do marki i stworzy kolejny sezon. Co więcej, o istnieniu więcej niż jednego sezonu serialu już w zeszłym roku wspomniał w rozmowie z Variety John Landgraf, prezes FX:

Jesteśmy dość optymistycznie nastawieni do "Obcego: Ziemi" i powiedzieliśmy mu [Noahowi Hawleyowi, twórcy], że chcemy, żeby skupił się na napisaniu co najmniej dwóch sezonów, zanim wróci do ewentualnego szóstego sezonu "Fargo".

Stan rzeczy prezentuje się zatem następująco: choć nie ma stuprocentowego potwierdzenia 2. sezonu serialu "Obcy: Ziemia", to jego twórca zdaje się mieć na nią pomysł i chęci, by go zrealizować. O ile zdanie szefa FX się nie zmieniło, a pieniądze będą się zgadzać, powinniśmy wkrótce otrzymać informacje co do kontynuacji produkcji. Fani "Obcego" muszą zatem uzbroić się jeszcze chwilę w cierpliwość, ale wiele wskazuje na to, że rozczarowania nie będzie.

Obcy: Ziemia - obsada

  • Sydney Chandler jako Wendy
  • Samuel Blenkin jako Boy Kavalier
  • Alex Lawther jako CJ
  • Essie Davis jako Dame Silvia
  • Adarsh Gourav jako Slightly
  • Timothy Olyphant jako Kirsh
  • Kit Young jako Tootles

"Obcy: Ziemia" jest dostępny w całości do obejrzenia na platformie streamingowej Disney+.

