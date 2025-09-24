Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?

Ładowanie...

Autorem tegorocznej produkcji jest Noah Hawley, scenarzysta produkcji takich jak "Fargo" czy "Legion". "Obcy: Ziemia" to pierwszy serial, jaki kiedykolwiek powstał pod tym ikonicznym szyldem. Jego akcja rozgrywa się w 2120 roku - na dwa lata przed wydarzeniami znanymi nam z pierwszego "Obcego". Pewna młoda kobieta wraz z żołnierzami odkrywa, że na Ziemi rozbił się statek kosmiczny. Jego zawartość w postaci przerażającej formy życia sprawi, że oprócz głównych bohaterów, zagrożona będzie cała planeta.

Obcy: Ziemia - czy powstanie 2. sezon serialu?

Do serwisu Disney+ właśnie zawitał ostatni epizod serialu zatytułowany "The Real Monsters". Naturalnie otwiera to pole do dyskusji na temat kontynuacji. Nie powinno to dziwić tym bardziej, że "Obcy: Ziemia" cieszy się generalnym uznaniem zarówno krytyków, jak i publiczności. Może i nie ma opinii dzieła wybitnego, ale w oczach wielu okazuje się porządnie zrealizowaną, nieźle rozwijającą uniwersum produkcją.

Noah Hawley, twórca serialu, w rozmowie z The Hollywood Reporter został zapytany o to, jaką ma wizję na ewentualny drugi sezon i czy w ogóle są podjęte w związku z nim jakieś konkretne decyzje. Hawley w widoczny sposób jest podekscytowany możliwością trwania przy serialu, natomiast z jego wypowiedzi wynika, że jeszcze nie dostał od "góry" zapewnienia, że tak będzie:

To było dla mnie niesamowite przeżycie móc wziąć udział w tej serii i wnieść do niej własne pomysły. I tak jak w przypadku "Fargo" myślę sobie: kogo ja oszukuję? Dopóki pozwolą mi opowiadać historie w tym tonie, będę opowiadał historię w tym tonie. W tej chwili czuję przypływ entuzjazmu dla tego serialu, który stworzyłem (...) Myślę, że wystartowaliśmy niesamowicie dobrze. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy dostanę jakiś znak, czy powinienem znaleźć inną pracę czy wrócić do roboty [przy "Obcym"].

FX nie ogłosiło oficjalnie przedłużenia "Obcego: Ziemi", jednak znaki na niebie i ziemi wskazują, że to powinno się wydarzyć. Z deklaracji Noaha Hawleya jasno wynika, że jeśli dostanie zielone światło, chętnie wróci do marki i stworzy kolejny sezon. Co więcej, o istnieniu więcej niż jednego sezonu serialu już w zeszłym roku wspomniał w rozmowie z Variety John Landgraf, prezes FX:

Jesteśmy dość optymistycznie nastawieni do "Obcego: Ziemi" i powiedzieliśmy mu [Noahowi Hawleyowi, twórcy], że chcemy, żeby skupił się na napisaniu co najmniej dwóch sezonów, zanim wróci do ewentualnego szóstego sezonu "Fargo".

Stan rzeczy prezentuje się zatem następująco: choć nie ma stuprocentowego potwierdzenia 2. sezonu serialu "Obcy: Ziemia", to jego twórca zdaje się mieć na nią pomysł i chęci, by go zrealizować. O ile zdanie szefa FX się nie zmieniło, a pieniądze będą się zgadzać, powinniśmy wkrótce otrzymać informacje co do kontynuacji produkcji. Fani "Obcego" muszą zatem uzbroić się jeszcze chwilę w cierpliwość, ale wiele wskazuje na to, że rozczarowania nie będzie.

Obcy: Ziemia - obsada

Sydney Chandler jako Wendy

jako Wendy Samuel Blenkin jako Boy Kavalier

jako Boy Kavalier Alex Lawther jako CJ

jako CJ Essie Davis jako Dame Silvia

jako Dame Silvia Adarsh Gourav jako Slightly

jako Slightly Timothy Olyphant jako Kirsh

jako Kirsh Kit Young jako Tootles

"Obcy: Ziemia" jest dostępny w całości do obejrzenia na platformie streamingowej Disney+.

Adam Kudyba 24.09.2025 16:15

