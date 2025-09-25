Nowy teaser 5. sezonu Stranger Things. Tak to wyglądało za kulisami

Ładowanie...

Na początku czerwca, w ramach wydarzenia Tudum 2025, Netflix zdradził szczegóły na temat swoich najbardziej wyczekiwanych premier filmowych i serialowych. Wśród informacji o nowościach platformy znalazła się również ta, na które czekało sporo widzów - ogłoszono datę (daty) premiery 5. sezonu serialu "Stranger Things". Miesiąc później zadebiutował niemal 3-minutowy zwiastun, który zdradził co nieco na temat tego, czego mogą spodziewać się widzowie, a dziś w sieci pojawił się kolejny teaser.

REKLAMA

Stranger Things: teaser 5. sezonu. Kiedy premiera?

W sieci zadebiutował teaser 5. sezonu "Stanger Things" pod tytułem "One Last Adventure". Podczas oglądania widzowie mogą poczuć niemałą dozę nostalgii - na początku filmu pojawia się bowiem przypomnienie pierwszych sezonów, podczas których aktorzy byli jeszcze dziećmi.

Niezależnie od tego, czy jesteś kujonem, sportowcem, rodzicem, czy nawet zbiegłym rosyjskim naukowcem, ta impreza zawsze była dla ciebie - czytamy w opisie filmu.

Akcja finałowej odsłony będzie rozgrywała się jesienią 1987 roku. Bohaterowie będą musieli wypełnienić tylko jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę. Problem polega na tym, że nie wiadomo, gdzie znajduje się złoczyńca. Tymczasem rząd objął miasto kwarantanną wojskową i rozpoczął polowanie na Eleven, co zmusiło ją do ponownego ukrycia się.

Wraz z nieuchronnie zbliżającą się ostateczną bitwą, nadciąga również jeszcze potężniejsza i bardziej śmiercionośna ciemność. Z takim niebezpieczeństwem bohaterowie nie mieli do czynienia jeszcze nigdy wcześniej. Aby koszmar mógł się zakończyć, cała drużyna będzie musiała stanąć ramię w ramię po raz ostatnie.

Serial został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 roku i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 roku, natomiast finałowy odcinek ukaże się w Sylwestra, 1 stycznia 2026 roku. Odcinki pojawią się na Netfliksie o godzinie 2:00 w nocy.

Oto harmonogram kolejnych odcinków 5. sezonu "Stranger Things" wraz z ich tytułami:

VOLUME 1 - 27 LISTOPADA 2025

1. odcinek - Czarownik

2. odcinek - Odsiecz

3. odcinek - Zniknięcie ... (Netflix nie ujawnił tytułu tego odcinka, aby nie zdradzać zniknięcia tego bohatera)

4. odcinek - Pułapka u Turnbowów

VOLUME 2 - 26 GRUDNIA 2025

5. odcinek - Elektrowstrząs

6. odcinek - Ucieczka z Camazotz

7. odcinek - Most

VOLUME 3 - 1 STYCZNIA 2026

8. odcinek - Ta strona

REKLAMA

O serialu "Stranger Things" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 25.09.2025 09:50

Ładowanie...