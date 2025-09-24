REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki

Najmilsi - recenzja. Chmielarz i Ćwiek wrócili z nietypowym kryminałem

Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek wrócili z kolejną wspólnie napisaną powieścią. W książce "Najmilsi" pisarze postanowili się nieco pobawić, kreując absurdalną historię o korespondencie wojennym z syndromem pustego gniazda, sex workerce telefonicznej, businesswoman z obsesją na punkcie grzybów i barwnej gamie innych bohaterów. Wszystko to składa się na chaotyczną opowieść, której absolutnie nikt nie kontroluje.

Anna Bortniak
OCENA :
5/10
najmilsi recenzja wojciech chmielarz jakub cwiek
REKLAMA

Książka "Najmilsi", która ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B., nie jest pierwszym owocem współpracy Wojciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka. W 2022 roku pisarze napisali wspólnie powieść "Niech to usłyszą", czyli historię kryminalno-sensacyjną o humorystycznym zabarwieniu. Zyskała ona mieszane opinie wśród czytelników i przyznam, że mojego serca również wówczas nie podbiła - z twórczością Ćwieka nie jest mi po drodze, natomiast kolejne wydawnictwa Chmielarza aktywnie konsumuję od 2018 roku, czyli od debiutu 5. tomu z serii o komisarzu Mortce.

W mediach społecznościowych można podpatrzeć, że pisarze prywatnie bardzo się lubią. Gdyby było inaczej, to zapewne nie zdecydowaliby się na napisanie kolejnej książki. Po lekturze "Najmilszych" mam jedno ważne spostrzeżenie: przyjacielska relacja zupełnie nie sprawdza się na płaszczyźnie zawodowej i doskonale widać to na przykładzie najnowszej powieści.

REKLAMA

Najmilsi - recenzja powieści Wojciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka

Po przeczytaniu opisu fabuły można było spodziewać się, że będzie to dosyć nietypowa powieść, choć wciąż jawiła się jako intrygująca lektura. Jednym z bohaterów "Najmilszych" jest Marcin Lorenc, były korespondent wojenny, który na początku historii znajduje się w bazie wojskowej w Bagram w Afganistanie. Wzbudza on zainteresowanie młodego żołnierza, który rozpoznaje pisarza. Kiedy ten zaczyna opowiadać mu historię o rysunku swojej córki i siedmiu życiach, następuje wybuch.

W kolejnej części poznajemy Dominikę. Oprócz tego, że dziewczyna jest wróżką, to pracuje również na linii sex telefonu, na który - jak się okazuje - dzwonią mężczyźni szukający raczej terapeutki, niż zmysłowej odskoczni od codzienności. Biuro Dominiki sąsiaduje z biurem Lorenca, który przejął je po zmarłym Julku. Julek to z kolei duch, który jest niewszechwiedzącym narratorem niektórych rozdziałów. W międzyczasie w opowieści pojawia się typowa ekipa remontowa w składzie z Olem i Bolem, która nadzorowana jest przez szefową, Gabi. Wśród najemców biur znajduje się również businesswoman Vanessa, czyli największa miłośniczka wszelakich grzybów.

Początkowo trudno to sobie wyobrazić, wszystkie te wątki w jakiś sposób się ze sobą łączą. W takich sytuacjach wyzwanie polega na tym, że do powieści wprowadzono wielu różnorodnych bohaterów, którzy mają wyraźne cechy i konkretne charaktery. Autorzy doskonale budują dialogi - są one skonstruowane bardzo naturalnie, jakby zasłyszana na ulicy rozmowa została przeniesiona na papier. Każda z postaci wypowiada się w typowy (można nawet powiedzieć - stereotypowy) dla swojej grupy sposób.

najmilsi cwiek chmielarz obrazek do tekstu

Do dialogów nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń. Problem pojawia się wtedy, gdy cały na biało wjeżdża narrator, który sili się na absurdalne porównania. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że są one boomerskie i wujasowe. Przykład? "Przerw mają tak dużo, że nawet na ogólnopolskim zjeździe ludzi z diastemą tylu się nie doliczysz". Albo: "W tej sytuacji postanawiają zrobić to, co zrobiłby każdy dorosły i rozsądny człowiek. A przynajmniej dorosły i rozsądny w ich mniemaniu - postanawiają porozmawiać z ChatemGPT". Jeśli bawią was takie żarty, to książka wam się spodoba, ponieważ w całości jest napisana właśnie w takiej konwencji.

Współpraca dwóch autorów przy jednej książce nie jest nowością i ma szansę się udać. W takiej sytuacji wymogiem dla mnie jest to, żeby była ona spójna. "Najmilszym" tej spójności niestety brakuje. Fabuła jest chaotyczna i trudno się w niej odnaleźć. Narracja to po prostu misz-masz, szczególnie gdy do głosu zostaje dopuszczony Julek. Mężczyzna, jak sam przyznaje, nie jest narratorem wszechwiedzącym, co oznacza, że czytelnik mało czego się do niego dowiaduje. W związku z tym jego fragmenty to po prostu zbędny bełkot.

"Najmilsi" to powieść, w której da się odczuć, że pisały ją dwie osoby. Znając styl pisania Chmielarza, mogę przypuszczać, gdzie autor zostawił swój ślad. Nie jestem w stanie oczywiście stwierdzić tego na pewno - nie wiem, jak wyglądał proces pisania tej książki - ale w niektórych momentach da się odczuć, odcięcie grubą kreską jednego stylu od drugiego. Być może fani Ćwieka będą mieli odwrotne wnioski, ale to tylko potwierdzałoby brak spójności w tej książce. Z jednej strony jest ona solidnie napisana pod względem dialogów i bohaterów, a z drugiej - po prostu nie trzyma się kupy. Tego chaosu nikt nie kontroluje.

  • Tytuł książki: Najmilsi
  • Autor: Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 480
  • Data premiery: 24 września 2025
  • Nasza ocena: 5/10
  • Ocena Lubimyczytać: 6.7/10
REKLAMA

O książkach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
24.09.2025 19:40
Tagi: Kryminałyrecenzje książek
Najnowsze
19:40
Najmilsi - recenzja. Chmielarz i Ćwiek wrócili z nietypowym kryminałem
Aktualizacja: 2025-09-24T19:40:31+02:00
19:27
Bunkier miliarderów - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-24T19:27:00+02:00
18:09
Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej
Aktualizacja: 2025-09-24T18:09:30+02:00
16:15
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-24T16:15:00+02:00
15:43
Tak się gra w kino. Czym Exit 8 wyróżnia się na tle innych adaptacji gier wideo?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:43:29+02:00
15:36
Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:36:56+02:00
14:45
USA to stan umysłu. Rządowe nagranie łapanek imigrantów z Pokemonami w tle - będzie pozew?
Aktualizacja: 2025-09-24T14:45:28+02:00
12:10
Tak krwawego horroru w Polsce jeszcze nie było. W roli zabójcy Bartłomiej Topa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:10:04+02:00
11:45
Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników
Aktualizacja: 2025-09-24T11:45:06+02:00
10:32
Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:32:02+02:00
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
9:43
Zniknięcia: będzie prequel hitowego horroru. Reżyser potwierdza
Aktualizacja: 2025-09-23T09:43:48+02:00
9:20
Bunkier miliarderów - recenzja. Twórcy Domu z papieru nakręcili nowy serial dla Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-23T09:20:38+02:00
8:40
Jimmy Kimmel wraca na antenę. Banicja nie trwała długo
Aktualizacja: 2025-09-23T08:40:29+02:00
19:01
1670 to hit. Marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem
Aktualizacja: 2025-09-22T19:01:00+02:00
18:25
Lazarus zmierza do Prime Video. Jest zwiastun serialu Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-22T18:25:45+02:00
17:46
Exit 8 to thriller, który wszedł mi pod skórę. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-22T17:46:00+02:00
16:59
To sci-fi widzowie nazywają nową Grą o tron
Aktualizacja: 2025-09-22T16:59:00+02:00
16:02
Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-22T16:02:14+02:00
14:57
Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?
Aktualizacja: 2025-09-22T14:57:53+02:00
14:20
W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście
Aktualizacja: 2025-09-22T14:20:52+02:00
11:34
Kim jest Filip Zaręba, nowy Stanisław z 1670?
Aktualizacja: 2025-09-22T11:34:19+02:00
10:36
Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T10:36:19+02:00
9:49
Wybitny horror wreszcie w streamingu. Najważniejszy film zeszłego roku
Aktualizacja: 2025-09-22T09:49:47+02:00
9:10
Kolejny Mad Max powstanie? Tak, jako serial
Aktualizacja: 2025-09-22T09:10:11+02:00
7:58
Tom Holland doznał wstrząsu mózgu na planie Spider-Mana. Zdjęcia przerwane
Aktualizacja: 2025-09-22T07:58:32+02:00
16:21
Frela to kryminał inspirowany prawdziwą i mroczną historią. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-21T16:21:56+02:00
15:01
Wielka, odważna, piękna podróż - recenzja. Wielki i piękny film
Aktualizacja: 2025-09-21T15:01:00+02:00
13:14
Tajemnica tajemnic - recenzja. Nowa książka, stary Dan Brown
Aktualizacja: 2025-09-21T13:14:00+02:00
12:20
Breslau: o pracy nad pierwszym polskim serialem Disney+ opowiadają nam aktorzy
Aktualizacja: 2025-09-21T12:20:00+02:00
10:59
Najbardziej niedoceniony film Nolana wpadł na HBO Max. Świetne kino
Aktualizacja: 2025-09-21T10:59:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA