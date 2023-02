Tysiące widzów obserwują, jak zdobywają niebezpieczne miejsca. Poznajcie twórców Urbex History

Staramy się nie dawać rad, bo kiedyś ktoś za nią pójdzie, a coś mu się nie daj Boże stanie. Wtedy my będziemy mieć wyrzuty sumienia. Zawsze powtarzamy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Razem z nim w parze idzie trzeźwość umysłu i liczenie siły na zamiary. Jeśli gdzieś nie masz siły, ochoty czy po prostu boisz się wejść, to nie rób tego. Kiedyś przyjdzie taki moment, że się odblokujesz a jeśli nie przyjdzie, to w czym problem? Nie każdy jest pilotem odrzutowców, a wielu by chciało. Nie ma naprawdę sensu robić niebezpiecznych rzeczy tylko po to, aby się przed kimś popisać. Należy również pamiętać o najważniejszych naszym zdaniem dwóch zasadach, aby nie niszczyć miejsc, które odwiedzamy i jak to mówią zabierać zdjęcia i wspomnienia a zostawiać tylko ślad buta. Warto mieć na uwadze, aby być świadomym niebezpieczeństw, swoich sił i mieć wyobraźnię, bo jak gdzieś się wjedzie, to potem trzeba umieć i mieć siłę wyjść.