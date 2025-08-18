REKLAMA
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni

Jak wiadomo, od jakiegoś czasu trwają pierwsze prace nad kolejnym filmem z legendarnej serii "Władca Pierścieni", posiadającym podtytuł "Polowanie na Golluma". Aktor wcielający się w Gandalfa, Ian McKellen, potwierdził, że pojawi się w tej produkcji. Co ciekawe, to nie jedyny wielki powrót, którego będziemy świadkami. Kogo jeszcze zobaczymy?

Adam Kudyba
ian mckellen wladca pierscieni
Jak doskonale pamiętamy, od ostatniego kinowego filmu serii (mowa oczywiście o "Powrocie króla") minęły 22 lata. Choć niedawno powstał taki serial jak "Pierścienie władzy", wielu fanów z tęsknotą i nostalgią wspomina dawne czasy trylogii Petera Jacksona z Aragornem, Legolasem, Gimlim, Sarumanem, i innymi ikonicznymi postaciami. Od wielu miesięcy wiemy, że powstanie film skoncentrowany ikonicznym złoczyńcy: chodzi, czego można się domyślić po tytule, o Golluma. Teraz wiemy nieco więcej nad temat tego, co, a raczej kogo, zobaczymy jeszcze w tej produkcji.

Gandalf powraca w Polowaniu na Golluma. Nie on jeden

Ian McKellen to absolutna legenda kina, która niewątpliwie zapisała się w jego historii złotymi zgłoskami dzięki roli Gandalfa - czarodzieja, który pomagał naszym bohaterom w walce ze złem. McKellen uczestniczył w jednym ze spotkań z fanami w Londynie. W trakcie wydarzenia podzielił się swoją wiedzą na temat "Władcy Pierścieni: Polowania na Golluma" - najnowszego filmu z serii:

Słyszałem, że ma powstać kolejny film osadzony w Śródziemiu, a zdjęcia rozpoczną się w maju. Reżyserem będzie Gollum, a całość będzie o nim.

To rzecz jasna humorystyczne nawiązanie do faktu, że za sterami projektu stoi Andy Serkis, który oprócz ponownego wcielenia się w tytułową rolę również wyreżyseruje obraz. Nie byłby to debiut Serkisa w tej roli - aktor stał za kamerą takich filmów jak "Pełnia życia" czy "Venom 2: Carnage". Wzięcie się za "Władcę Pierścieni" będzie zupełnie nowym i prawdopodobnie najpoważniejszym przedsięwzięciem w jego karierze.

McKellenowi jednak zebrało się na kolejne wyznania, które powinny rozpalić oczekiwania fanów legendarnej trylogii. Aktor potwierdził, że ponownie wcieli się w Gandalfa, ale oprócz niego zobaczymy też...Frodo Bagginsa!

Zdradzę dwa sekrety dotyczące obsady. W filmie jest postać o imieniu Frodo i postać o imieniu Gandalf. Poza tym, nie zdradzę ani słowa!

Można powiedzieć, że Ian McKellen zrzucił potężną bombę. W kontekście "Polowania na Golluma" od dawna mówiło się o potencjalnych powrotach niektórych postaci (jak np. Viggo Mortensena w roli Aragorna), natomiast ponowne pojawienie się Elijaha Wooda nie było dotychczas przedmiotem dyskusji. Wypowiedź słynnego aktora to pierwsza od jakiegoś czasu tak mocna deklaracja co do castingu nowego filmu. Wkrótce okaże się, czy warto było ponownie podchodzić do jednej z najsłynniejszych marek w historii kina.

"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" ma zaplanowaną premierę na 17 grudnia 2027 roku.

Więcej informacji ze świata "Władcy Pierścieni" przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
18.08.2025 09:19
