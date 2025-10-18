F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery

Ładowanie...

27 czerwca 2025 roku to jedna z istotniejszych dat tego roku, jeśli chodzi o polskie premiery filmowe. Tego dnia bowiem na wielkie ekrany w całym kraju zawitała "F1" - osadzone w tytułowych rozgrywkach dzieło w reżyserii Josepha Kosinskiego, mającego na koncie takie hity jak "Tron: Dziedzictwo" czy niedawny "Top Gun: Maverick"). Scenariusz do filmu napisał Ehren Kruger ("Klucz do koszmaru", "The Ring"), współpracujący już z Kosinskim przy sequelu legendarnego filmu z Tomem Cruisem.

F1 - kiedy premiera na Apple TV?

To się musiało w końcu wydarzyć. Apple Original Films to studio odpowiadające za produkcję "F1", w związku z czym było jasne, że prędzej czy później film Josepha Kosinskiego znajdzie się w ofercie serwisu. Tym bardziej, że wielu zdążyło go zobaczyć na dużym ekranie, a film i tak swoje w kinach już zarobił - przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów, box office z całego świata wyniósł 627,9 mln dolarów, co należy uznać za bardzo solidny wynik.

Okazuje się, że sportowy dramat z Bradem Pittem w roli głównej pojawi się w streamingu jeszcze w tym roku. Premiera "F1" na Apple TV jest zaplanowana na 12 grudnia, a zatem kilka miesięcy po premierze kinowej, a także dostępności filmu w formie VOD na innych platformach. Posiadacze dostępu do streamingu Apple'a mogą być zadowoleni - właśnie "sprezentowano" im znakomity tytuł, który będzie można obejrzeć niedługo przed świętami. Wygląda na to, że Mikołaj przyjdzie do nich wcześniej.

F1 - fabuła filmu

Głównym bohaterem opowiadanej w filmie historii jest Sonny Hayes (Brad Pitt), który w czasach młodości miał przed sobą świetlaną przyszłość, jednak tragiczny wypadek zniszczył te plany. Od tamtego czasu Hayes próbuje łapać jakikolwiek kontakt ze swoim ukochanym sportem, żyjąc jednak na uboczu. W końcu los zdaje się dać mu wyjątkową szansę - jego przyjaciel Ruben (Javier Bardem) prowadzi podupadający zespół biorący udział w Formule 1. Zdesperowany składa Hayesowi ofertę dołączenia do drużyny.

F1 - obsada

Brad Pitt jako Sonny Hayes

jako Sonny Hayes Damson Idris jako Joshua Pierce

jako Joshua Pierce Javier Bardem jako Ruben Cervantes

jako Ruben Cervantes Kerry Condon jako Kate

jako Kate Tobias Menzies jako Banning

jako Banning Kim Bodnia jako Kaspar

W filmie pojawili się również prawdziwi kierowcy biorący na co dzień udział w rozgrywkach Formuły 1, m.in. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Esteban Ocon, Lance Stroll, czy Max Verstappen.

Więcej informacji o ofercie Apple TV przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba 18.10.2025 13:05

