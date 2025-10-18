REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery

Wyścigowy blockbuster z Bradem Pittem okazał się idealnym, letnim kinowym hitem. Kwestią czasu było, gdy wyprodukowany przez Apple film trafi do swojego macierzystego serwisu streamingowego. Poznaliśmy dokładną datę premiery filmu na Apple TV.

Adam Kudyba
f1 film apple premiera
REKLAMA

27 czerwca 2025 roku to jedna z istotniejszych dat tego roku, jeśli chodzi o polskie premiery filmowe. Tego dnia bowiem na wielkie ekrany w całym kraju zawitała "F1" - osadzone w tytułowych rozgrywkach dzieło w reżyserii Josepha Kosinskiego, mającego na koncie takie hity jak "Tron: Dziedzictwo" czy niedawny "Top Gun: Maverick"). Scenariusz do filmu napisał Ehren Kruger ("Klucz do koszmaru", "The Ring"), współpracujący już z Kosinskim przy sequelu legendarnego filmu z Tomem Cruisem.

REKLAMA

F1 - kiedy premiera na Apple TV?

To się musiało w końcu wydarzyć. Apple Original Films to studio odpowiadające za produkcję "F1", w związku z czym było jasne, że prędzej czy później film Josepha Kosinskiego znajdzie się w ofercie serwisu. Tym bardziej, że wielu zdążyło go zobaczyć na dużym ekranie, a film i tak swoje w kinach już zarobił - przy budżecie wynoszącym 200 mln dolarów, box office z całego świata wyniósł 627,9 mln dolarów, co należy uznać za bardzo solidny wynik.

Okazuje się, że sportowy dramat z Bradem Pittem w roli głównej pojawi się w streamingu jeszcze w tym roku. Premiera "F1" na Apple TV jest zaplanowana na 12 grudnia, a zatem kilka miesięcy po premierze kinowej, a także dostępności filmu w formie VOD na innych platformach. Posiadacze dostępu do streamingu Apple'a mogą być zadowoleni - właśnie "sprezentowano" im znakomity tytuł, który będzie można obejrzeć niedługo przed świętami. Wygląda na to, że Mikołaj przyjdzie do nich wcześniej.

F1 - fabuła filmu

Głównym bohaterem opowiadanej w filmie historii jest Sonny Hayes (Brad Pitt), który w czasach młodości miał przed sobą świetlaną przyszłość, jednak tragiczny wypadek zniszczył te plany. Od tamtego czasu Hayes próbuje łapać jakikolwiek kontakt ze swoim ukochanym sportem, żyjąc jednak na uboczu. W końcu los zdaje się dać mu wyjątkową szansę - jego przyjaciel Ruben (Javier Bardem) prowadzi podupadający zespół biorący udział w Formule 1. Zdesperowany składa Hayesowi ofertę dołączenia do drużyny.

F1 - obsada

  • Brad Pitt jako Sonny Hayes
  • Damson Idris jako Joshua Pierce
  • Javier Bardem jako Ruben Cervantes
  • Kerry Condon jako Kate
  • Tobias Menzies jako Banning
  • Kim Bodnia jako Kaspar

W filmie pojawili się również prawdziwi kierowcy biorący na co dzień udział w rozgrywkach Formuły 1, m.in. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Esteban Ocon, Lance Stroll, czy Max Verstappen.

REKLAMA

Więcej informacji o ofercie Apple TV przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
18.10.2025 13:05
Tagi: Apple TVBrad PittF1
Najnowsze
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA