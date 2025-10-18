REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon

Takie rzeczy się nie dzieją. Na decyzję o przedłużeniu danego serialu zazwyczaj musimy czekać miesiącami. Tym razem Netflix tyle nie zwlekał. Zaledwie dzień po premierze zdecydował, że wybuchowa produkcja akcji dostanie 2. sezon. Fani zachwyceni, bo - jak twierdzą w mediach społecznościowych - "Splinter Cell: Deathwatch" to prawdziwy ogień.

Rafał Christ
netflix splinter cell 2 sezon opinie co obejrzeć
REKLAMA

Za sprawą "Splinter Cell: Deathwatch" Netflix po raz kolejny próbuje podpiąć się pod popularną markę. Tym razem padło na gry Ubisoftu inspirowane twórczością Toma Clancy'ego. Ich bohaterem jest świetnie wyszkolony szpieg Sam Fisher, który w serialu platformy jest już na zasłużonej emeryturze. W dodatku spędza ją w Polsce. Ale akcja szybko go odnajduje. Nic dziwnego. Twórcą produkcji jest przecież Derek Kolstad. Kto? Scenarzysta trzech pierwszych części "Johna Wicka" i dwóch odsłon "Nikogo".

"Splinter Cell: Deathwatch" podobnie jak inne tytuły, w których swe palce maczał Derek Kolstad może się pochwalić wysmakowanymi scenami akcji. Tym razem jednak podanymi w animowanej formie. Wciąż jednak potrafią zrobić wrażenie. Ba! Na krytykach wywarły je tak mocno, że na Rotten Tomatoes serial ma 83 proc. pozytywnych recenzji.

REKLAMA

Splinter Cell: Deathwatch - opinie o serialu akcji Netfliksa

Ale zachwyty krytyków to jeszcze nic. Znacznie bardziej (choć wydaje się to niemożliwe) entuzjastycznie "Splinter Cell: Deathwatch" przyjęli użytkownicy Netfliksa. Serial zadebiutował na platformie w miniony wtorek, 14 października. Mimo to do dzisiaj próżno szukać go w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Cóż za niedopatrzenie ze strony polskich subskrybentów. Przecież zagraniczni widzowie w mediach społecznościowych piszą, że to ogień!

Netflix wypuszcza jedną dobrą animację rocznie. W tym roku to "Splinter Cell: Deathwatch"

Ale "Splinter Cell: Deathwatch" jest dobry. Kolejny banger Netfliksa

Animowany "Splinter Cell" na Netfliksie jest tak dobry!

- czytamy na X (dawny Twitter).

Tak, dobrze widzicie, że niedługo po premierze widzowie zaczęli domagać się 2. sezonu. Można było się tego spodziewać, bo przecież "Splinter Cell: Death Watch" ma zaledwie osiem odcinków po około 20 minut. Da się go w całości obejrzeć w jeden wieczór. Jest po prostu idealny do zbindżowania. Co jednak ważniejsze, można po nim spać spokojnie ze świadomością, że kolejne epizody już są w drodze.

Splinter Cell: Deathwatch - Netflix zamówił 2. sezon serialu

Netflix ewidentnie pokłada w "Splinter Cell: Deathwatch" wielkie nadzieje. W końcu już dzień po jego premierze pojawiła się informacja, że dostanie 2. sezon. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy nowe odcinki pojawią się na platformie.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"SPLINTER CELL: DEATHWATCH" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
SPLINTER CELL: DEATHWATCH
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
18.10.2025 16:03
Tagi: akcjaCo obejrzeć?Seriale Netflixsplinter cell
Najnowsze
16:03
Nowy serial akcji Netfliksa to ogień. Platforma już zamówiła 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-18T16:03:00+02:00
15:15
Nowa Rodzinka.pl jest creepy. Twórcy odlecieli
Aktualizacja: 2025-10-18T15:15:00+02:00
14:15
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos
Aktualizacja: 2025-10-18T14:15:00+02:00
13:17
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Aktualizacja: 2025-10-18T13:17:58+02:00
13:05
F1 wjeżdża na Apple TV. Znamy datę premiery
Aktualizacja: 2025-10-18T13:05:00+02:00
12:01
Odwilż: kiedy nowe odcinki 3. sezonu serialu? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-10-18T12:01:00+02:00
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA