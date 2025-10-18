REKLAMA
Disney+ uratował mój weekend. Ten kryminał na faktach to sztos

Biblioteka Disney+ powiększyła się o świetny serial kryminalny. "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to opowieść o wpływowej rodzinie, która musi stawić czoła swojej, jak dotąd, najbardziej kryzysowej sytuacji. Gdy jeden z synów zostaje zamieszany w morderstwo, Murdaughowie zostają powiązani z serią niewyjaśnionych zgonów. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Anna Bortniak
murdaugh morderstwo w rodzinie opinia disney plus
Produkcje kryminalne od Disney+ biorę w ciemno - jeszcze nigdy się na nich nie zawiodłam. Ostatnimi czasy w serwisie pojawiają się seriale, które są oparte na prawdziwych i wstrząsających historiach. "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to jeden z takich przykładów w bibliotece platformy, którą bez zastanowienia można odpalać w ten weekend - produkcja Michaela D. Fullera i Erin Lee Carr jest tak mroczna i świetnie zrealizowana, że nie da się od niej oderwać ani przestać o niej myśleć. Pazerność i okrucieństwo dawno nie uderzały z taką siłą.

Murdaugh: Śmierć w rodzinie - nowy kryminał w Disney+ na faktach

Wyprodukowany przez Hulu serial jest oparty na podcaście "Murdaugh Murders Podcast" stworzonym przez Mandy Matney. Rozpoczyna się on futurospekcją do nocy 7 czerwca 2021 roku, kiedy Alex Murdaugh (Jasona Clarke) na terenie swojej rodzinnej posiadłości dostrzega ciało swojej żony Maggie (Patricia Arquette) oraz syna Paula (Johnny Berchtold). Zrozpaczony mężczyzna natychmiast powiadamia policję. Jak doszło do tego, że tragiczna historia tytułowej rodziny Murdaugh doczekała się kiego szokującego finału?

Po krwawej scenie pojawia się retrospekcja do 22 lutego 2019 roku, która uzmysławia widzom, że na wizerunku wpływowej i szanowanej rodziny zaczynają pojawiać się pierwsze rysy. Jedyną osobą, która stara się okiełznać problemy, jest ciepła i opanowana Maggie. Ale nawet w niej coś pęka, kiedy niedługo po zorganizowaniu przyjęcia po śmierci ojca Alexa odkrywa, że jej mąż jest uzależniony od tabletek przeciwbólowych. Na domiar złego traktuje ją jak swoją służącą, a nie żonę.

Niepokojący obraz rodziny rysuje się za sprawą młodych synów - Paula i Bustera (Will Harrison). Podczas gdy ten pierwszy spędza czas na imprezowaniu oraz korzystaniu z przywilejów i pieniędzy, jakie dało mu nazwisko, jego brat jaki się jako złote dziecko Murdaughów. Rodzice pękają z dumy, gdy okazuje się, że ich syn dostał się na studia prawnicze i pójdzie drogą swoich protoplastów. Z pozoru radosna nowina prędko przybiera tragiczny obrót.

Wściekły i zazdrosny Paul po imprezie przy ognisku pijany siada za ster łodzi, na której płynie wraz ze znajomymi. Brawura w połączeniu z alkoholem sprawia, że dochodzi do tragedii - w wypadku na wodzie ginie Mallory (Madeline Popovich), dziewczyna najlepszego przyjaciela Paula. Kiedy Alex dowiaduje się, co zaszło, postanawia wyjąć z rękawa wszystkie swoje asy, by jak najszybciej zamieść sprawę pod dywan i uratować dobre imię rodziny. Jak wiadomo, nie zdołał tego zrobić.

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to fabularyzowana historia prominentnej rodziny, która spadła na samo dno. Szokującą opowieść dźwigają fenomenalni aktorzy, szczególnie Jason Clarke i doskonała Patricia Arquette. Clarke oddał nieprzyjemną i grubiańską naturę swojego bohatera, z kolei Arquette zagrała swoją bohaterkę w taki sposób, że nie da się nie czuć do niej współczucia w związku z sytuacją, w której się znalazła (choć nie wzbudza ona szczególnej sympatii).

Nowa produkcja w bibliotece Disney+ to serial, który wciąga - dzięki temu, że już od początku wiadomo, jaki będzie finał tej historii, kolejne odcinki ogląda się z jeszcze większym zainteresowaniem. Co doprowadziło do tego, że Paul i Maggie zostali zastrzeleni? Na jak bardzo grząskim gruncie musiała znaleźć się rodzina Murdaughów, by ostatecznie doszło do takiej tragedii? Historia owiana jest aurą tajemnicy, obok której nie da się przejść obojętnie.

Pierwsze 3 odcinki serialu "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" zadebiutowały w serwisie Disney+. Kolejne będą pojawiać się co środę.

  • Tytuł serialu: Murdaugh: Śmierć w rodzinie (Murdaugh: Death in the Family)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Michael D. Fuller, Erin Lee Carr
  • Obsada: Jason Clarke, Patricia Arquette, Johnny Berchtold, Brittany Snow
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 7.1/10
Anna Bortniak
18.10.2025 14:15
Tagi: Disney+Seriale kryminalne
