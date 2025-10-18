Ładowanie...

Na najnowszą odsłonę "Odwilży" widzowie na szczęście nie musieli długo czekać - 3. sezon serialu, który został potwierdzony podczas emisji 2. sezonu, zadebiutował niecały rok później. Biorąc pod uwagę, że pierwszą i drugą odsłonę dzielą aż 2 lata, w tym przypadku można powiedzieć, że premiera najnowszych odcinków odbyła się ekspresowo.

Odwilż - kiedy nowe odcinki 3. sezonu? Ile odcinków będzie? Harmonogram

Pierwszy odcinek 3. sezonu serialu "Odwilż" zadebiutował w serwisie HBO Max 17 października. Kolejne - cała produkcja składa się z 6 epizodów - będą debiutowały co tydzień. Oto harmonogram emisji:

Odwilż, 1. odcinek - premiera 17 października

Odwilż, 2. odcinek - premiera 24 października

Odwilż, 3. odcinek - premiera 31 października

Odwilż, 4. odcinek - premiera 7 listopada

Odwilż, 5. odcinek - premiera 14 listopada

Odwilż, 6. odcinek - premiera 21 listopada

W 3. sezonie policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem, który prędko pojawia się w lokalnych szkołach. W sprawę najpewniej zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do miasta wraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który jest powiązany z siatką przestępczą.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Wszystko przez wcześniejsze wielokrotne przekroczenia swoich uprawnień. Mimo że Zawieja nie powinna angażować się już w kolejne śledztwa tak jak wcześniej, policjantka postanawia rozwikłać sprawę handlu narkotykami wśród młodzieży. Pomagają jej w tym Tomasz Woźniak (Piotr Trojan), Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją natomiast związek, który oboje utrzymują w tajemnicy.

Odwilż, 3. sezon: obsada

Za kamerą serialu stanął Xawery Żuławski, a za scenariusz odpowiedzialni są Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. W obsadzie 3. sezonu znaleźli się:

Katarzyna Wajda

Bartłomiej Kotschedoff

Piotr Trojan

Marta Malikowska

Karol Dziuba

Juliusz Chrząstowski

Nikodem Rozbicki

Wojciech Błach

Tomasz Schuchardt

Ewa Skibińska

Andrzej Grabowski

Marcelina Stępkowska

Agnieszka Suchora

Joanna Matuszak

Adam Bobik

Magda Celmer

Klementyna Karnkowska

Jan Kowalczyk

Antoni Waś

Anna Bortniak 18.10.2025 12:01

