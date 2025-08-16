REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?

Hiszpańska telenowela „Akacjowa 38” podbiła serca polskich widzów dzięki wciągającej fabule, barwnym bohaterom i codziennej emisji w najlepszym czasie antenowym. Sprawdź, gdzie oglądać serial w telewizji i online, o której godzinie pojawiają się premierowe odcinki oraz jak zdobyć dostęp do prapremier w serwisie VOD.

Konrad Chwast
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
REKLAMA

Serial „Akacjowa 38” to hiszpański serial kostiumowy, który rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku w Madrycie. Opowiada on o życiu mieszkańców eleganckiego (a nawet luksusowego patrząc z dzisiejszej perspektywy) budynku przy tytułowej ulicy. To właśnie tam spotykają się plany, marzenia i życia kilku mieszczańskich rodzin. Serial pokazuje ich życie codzienne, problemy miłosne, matrymonialne i takie, które wynikają ze specyfiki czasów, w których żyją (choć bez przesady). Serial stara się portretować bohaterów z różnych warstw społecznych.

W centrum rodzinnych perypetii znajduje się Carmen, która będąc w zaawansowanej ciąży ucieka przed brutalnym mężem. Przyjmuje fałszywą tożsamość i pod imieniem Manuela zaczyna nowe życie i wraz z matką zatrudniają się jako służące właśnie przy ulicy Akacjowej. Jej historia to przede wszystkim opowieść o ucieczce przed przemocowym partnerem, próba znalezienie nowego, szczęśliwego sposobu na życie, ale też strach przed zdemaskowaniem. Oczywiście to punkt wyjścia dla fabuły, bo ta w czasie aktualnej emisji jest już w trochę innym miejscu.

REKLAMA

Akacjowa 38 – kiedy leci w telewizji?

Serial „Akacjowa 38” jest emitowany przez TVP1. Można go oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Co ważne, stacja emituje go bardzo intensywnie, bo produkcja pojawia się na jej antenie nawet w święta (tak będzie choćby 15 sierpnia).

Powtórki dostępne są zwykle na kanale TVP Kobieta w okolicach godziny 11:00. Warto tu jednak podkreślić, że to równoległa emisja wcześniejszych epizodów, która jest mniej więcej 100 odcinków za tym, co emituje TVP1.

Z kolei TVP2 emituje bardziej bezpośrednie powtórki. W nocy z niedzieli na poniedziałek na antenie można obejrzeć starsze epizody (w zasadzie to aktualnie leci pierwsza setka), a następnie pojawiają się bieżące powtórki tego, co emitowane jest w TVP1.

Akacjowa 38 – jak oglądać online?

Wszystkie odcinki serialu „Akacjowa 38” dostępne są w serwisie streamingowym publicznego nadawcy, czyli w TVP VOD. Aby je oglądać, wystarczy się zalogować, ale trzeba tu pamiętać, że bezpłatny dostęp do serwisu oznacza obecność reklam. Jeśli chce się ich uniknąć należy wykupić abonament (ceny zaczynają się od 5,99 zł miesięcznie).

Co ważne, emisja „Akacjowej 38” w TVP VOD odbywa się z wyprzedzeniem. Odcinki oznaczone jako „prapremiera” to epizody jeszcze nie wyemitowane w telewizji. Zwykle w serwisie możemy obejrzeć aż 2 kolejne części.

Akacjowa 38 - kiedy w telewizji?

Akacjowa 38 – co to za serial?

„Akacjowa 38” to telenowela na dobre i na złe. Choć widać tu dbałość o historyczne szczegóły, trudno nie zauważyć ograniczeń budżetowych, czy scenariusza pisanego tak, aby nie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Choć gdzieniegdzie możecie przeczytać, że serial zawiera elementy thrillera psychologicznego, to z oczekiwaniami warto zachować proporcję.

Produkcja została zrealizowana przez firmę Boomerang TV na zlecenie Televisión Española (TVE), czyli hiszpańskiego nadawcę publicznego, odpowiednik naszej Telewizji Polskiej.

Akacjowa 38 – ile jest w sumie odcinków?

Serial „Akacjowa 38” był emitowany w latach 2015-2021 i liczył aż 1483 odcinki! W Polsce emitowane odcinki są krótsze niż te oryginalne. W Hiszpani każdy epizod liczył około 55 minut, a u nas mają po 40. Możliwe jest więc, że liczba wyemitowanych w naszym kraju odcinków będzie znacznie większa,  

REKLAMA

Więcej o ofercie TVP piszemy tutaj:

REKLAMA
Konrad Chwast
16.08.2025 04:33
Tagi: TVPTVP VOD
Najnowsze
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA