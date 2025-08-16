Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?

Ładowanie...

Serial „Akacjowa 38” to hiszpański serial kostiumowy, który rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku w Madrycie. Opowiada on o życiu mieszkańców eleganckiego (a nawet luksusowego patrząc z dzisiejszej perspektywy) budynku przy tytułowej ulicy. To właśnie tam spotykają się plany, marzenia i życia kilku mieszczańskich rodzin. Serial pokazuje ich życie codzienne, problemy miłosne, matrymonialne i takie, które wynikają ze specyfiki czasów, w których żyją (choć bez przesady). Serial stara się portretować bohaterów z różnych warstw społecznych.

W centrum rodzinnych perypetii znajduje się Carmen, która będąc w zaawansowanej ciąży ucieka przed brutalnym mężem. Przyjmuje fałszywą tożsamość i pod imieniem Manuela zaczyna nowe życie i wraz z matką zatrudniają się jako służące właśnie przy ulicy Akacjowej. Jej historia to przede wszystkim opowieść o ucieczce przed przemocowym partnerem, próba znalezienie nowego, szczęśliwego sposobu na życie, ale też strach przed zdemaskowaniem. Oczywiście to punkt wyjścia dla fabuły, bo ta w czasie aktualnej emisji jest już w trochę innym miejscu.

Akacjowa 38 – kiedy leci w telewizji?

Serial „Akacjowa 38” jest emitowany przez TVP1. Można go oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Co ważne, stacja emituje go bardzo intensywnie, bo produkcja pojawia się na jej antenie nawet w święta (tak będzie choćby 15 sierpnia).



Powtórki dostępne są zwykle na kanale TVP Kobieta w okolicach godziny 11:00. Warto tu jednak podkreślić, że to równoległa emisja wcześniejszych epizodów, która jest mniej więcej 100 odcinków za tym, co emituje TVP1.



Z kolei TVP2 emituje bardziej bezpośrednie powtórki. W nocy z niedzieli na poniedziałek na antenie można obejrzeć starsze epizody (w zasadzie to aktualnie leci pierwsza setka), a następnie pojawiają się bieżące powtórki tego, co emitowane jest w TVP1.

Akacjowa 38 – jak oglądać online?

Wszystkie odcinki serialu „Akacjowa 38” dostępne są w serwisie streamingowym publicznego nadawcy, czyli w TVP VOD. Aby je oglądać, wystarczy się zalogować, ale trzeba tu pamiętać, że bezpłatny dostęp do serwisu oznacza obecność reklam. Jeśli chce się ich uniknąć należy wykupić abonament (ceny zaczynają się od 5,99 zł miesięcznie).



Co ważne, emisja „Akacjowej 38” w TVP VOD odbywa się z wyprzedzeniem. Odcinki oznaczone jako „prapremiera” to epizody jeszcze nie wyemitowane w telewizji. Zwykle w serwisie możemy obejrzeć aż 2 kolejne części.

Akacjowa 38 – co to za serial?

„Akacjowa 38” to telenowela na dobre i na złe. Choć widać tu dbałość o historyczne szczegóły, trudno nie zauważyć ograniczeń budżetowych, czy scenariusza pisanego tak, aby nie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Choć gdzieniegdzie możecie przeczytać, że serial zawiera elementy thrillera psychologicznego, to z oczekiwaniami warto zachować proporcję.



Produkcja została zrealizowana przez firmę Boomerang TV na zlecenie Televisión Española (TVE), czyli hiszpańskiego nadawcę publicznego, odpowiednik naszej Telewizji Polskiej.

Akacjowa 38 – ile jest w sumie odcinków?

Serial „Akacjowa 38” był emitowany w latach 2015-2021 i liczył aż 1483 odcinki! W Polsce emitowane odcinki są krótsze niż te oryginalne. W Hiszpani każdy epizod liczył około 55 minut, a u nas mają po 40. Możliwe jest więc, że liczba wyemitowanych w naszym kraju odcinków będzie znacznie większa,

