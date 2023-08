Bogusław Wołoszański nie przyszedł do programu Wojewódzkiego i Kędzierskiego

Nie milkną echa po ogłoszeniu list wyborczych komitetów politycznych. Na listach obok polityków zawodowych, sezonowych działaczy czy też głośno komentowanych aktywistów lepszej sprawy (każdy już wie, jakiej), pojawiły się również nazwiska ze świata kultury, nauki i mediów. Obok Jacka Dehnela, pisarza, który – choć kampania jeszcze się nie zaczęła – zdążył już wziąć udział w dramie z innym twórcą, chęć startu do sejmu ogłosił również Bogusław Wołoszański.



Czytaj także: Jacek Dehnel ogłosił, że startuje do sejmu. Hasło pisarza to: "Zróbmy jesień temu średniowieczu"



Gdy okazało się, że dziennikarz będzie startował z list Koalicji Obywatelskiej, TVP nagle, gwałtownie, a nawet powiedziałbym, że desperacko, usunęła jego programy z ramówki. Telewizja Polska niby obiecała, że gdy tylko opadnie kurz kampanii wyborczej, to je przywróci, ale to się jeszcze okaże.



Czytaj także: TVP tłumaczy, dlaczego skasowało programy Wołoszańskiego. Stacja obiecuje, że wrócą. Kiedyś



Tymczasem dziennikarz miał być gościem pierwszego po przerwie podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Ten jednak się nie odbył, ponieważ Wołoszański w ostatniej chwili odwołał spotkanie bez podania przyczyny.