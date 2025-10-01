#B69AFF
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data

McDonald co roku otwiera sezon zimowy wprowadzeniem do swojej oferty Burgera Drwala, co zwykle odbywa się pod koniec listopada. Według nieoficjalnych informacji uwielbiana kanapka również i w tym roku wróci do zimowego menu w podobnym terminie.

Anna Bortniak
Burger Drwala to jedna z najbardziej wyczekiwanych kanapek w McDonaldzie, która cieszy się ogromną popularnością wśród gości fast foodowej restauracji. W związku z tym, że burger jest dostępny w ofercie McDonalda wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, konsumenci co roku wyczekują, aż w końcu pojawi się w menu. Zwykle następuje to w połowie lub pod koniec listopada. Jak będzie w tym roku? Pojawiła się nieoficjalna data.

Burger Drwala 2025 - kiedy w McDonaldzie?

Serwis Boop.pl opublikował nieoficjalną informację na temat tegorocznej premiery Burgera Drwala. Okazuje się, że uwielbiana przez Polaków kanapka ma pojawić się w McDonaldach w Polsce 19 listopada. Obecnie można jedynie spekulować, kiedy to nastąpi.

Chociaż fani Drwala z pewnością zadają sobie pytanie, od kiedy kanapka będzie dostępna w restauracji, to na ten moment nie wiadomo dokładnie, od kiedy będzie można zakupić burgera w McDonaldzie. W 2022 roku oferta pojawiła się 23 listopada i zakończyła się po nieco ponad 2 miesiącach - 14 lutego. W 2023 roku Burger Drwala zadebiutował natomiast dużo wcześniej, bo 8 listopada, a ostatnim dniem, kiedy można go było zakupić, był 30 stycznia 2024 roku. W zeszłym roku Drwal pojawił się w ofercie 20 listopada.

W minionym roku do klasycznej wersji Burgera Drwala z kotletem wołowym, plastrem panierowanego kotleta serowego, chrupiącym bekonem i dodatkami zamkniętymi w puszystej serowo-bekonowej bułce dołączyły również inne smaki. Wśród pozostałych wersji Drwala znalazły się: Burger Drwala z kurczakiem, Burger Drwala z żurawiną, Burger Drwala z chrzanem i Burger Drwala z kurkami.

Drwal z kurkami był nowością, która po raz pierwszy pojawiła się w menu. Na ten moment nie wiadomo, czy McDonald's zdecyduje się ponownie wprowadzić coś innego do swojej oferty. Wiadomo jednak, że pozostałe wersje burgera będą dostępne tydzień po oficjalnej premierze klasycznego Drwala.

Anna Bortniak
01.10.2025 12:19
jedzenie McDonald's
