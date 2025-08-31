REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Muzyka

Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026

Po dwóch latach przerwy od koncertowania solo Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Wokalista zapowiedział trasę koncertową Obrotowy Tour 2026, w ramach której pojawi się na czterech arenach. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Anna Bortniak
dawid podsiadlo obrotowy tour 2026 kiedy sprzedaz
REKLAMA

W 2024 roku Dawid Podsiadło wyruszył w stadionową trasę koncertową, wyprzedając w sumie siedem stadionów (po dwa koncerty w Chorzowie, Gdańsku i Poznaniu oraz jeden we Wrocławiu). Zainteresowanie było tak ogromne, że po pierwszym ogłoszeniu trasy, kiedy wokalista planował zagrać tylko trzy koncerty, fani wykupili bilety w zaledwie godzinę. Dopiero później artysta ogłosił kolejne terminy, które również zostały szybko wyprzedane.

W tym roku Podsiadło zrobił przerwę od solowego koncertowania, angażując się w swój nowy projekt, jakim był festiwal Zorza. Podczas wydarzenia artysta wystąpił w zupełnie różnych konfiguracjach, projektach i repertuarze wraz z Kaśką Sochacką i Arturem Rojkiem. Mimo to fani mogli czuć niedosyt w związku z tym, że Podsiadło nie zaprezentował wówczas swoich kawałków. Nadchodzące wydarzenie ma jednak szansę sprawić, że tym razem miłośnicy repertuaru Podsiadły będą zadowoleni.

REKLAMA

Obrotowy Tour 2026: trasa koncertowa Dawida Podsiadły. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Dawid Podsiadło w e-mailu dla biuletynowców poinformował, że wraca z kolejną porcją ekscytujących informacji, których nie może już trzymać w tajemnicy:

ZORZA już za nami, to było piękne i wzruszające sześć spotkań. Teraz czas na chwilę odpoczynku… ale nie za długiego. W przyszłym roku też się z Wami spotkamy, co prawda tylko cztery razy, ale za to jak. Po dwóch latach przerwy znowu zagramy solowe koncerty na największych arenach w Polsce.   

Zapraszamy Was na OBROTOWY TOUR 2026, czyli na kolejną, stadionową trasę 360° - w zupełnie nowej odsłonie i z nowymi piosenkami, ale o tym jeszcze opowiemy więcej niebawem

- zapowiedział.

Na ten moment harmonogram koncertów prezentuje się następująco:

  • 06 czerwca 2026 - Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie
  • 13 czerwca 2026 - Enea Stadion w Poznaniu
  • 20 czerwca 2026 - Polsat Plus Arena w Gdańsku
  • 27 czerwca 2026 - PGE Narodowy w Warszawie

Znając artystę (i życie), można przypuszczać, że zainteresowanie koncertami będzie tak ogromne, że powtórzy się sytuacja z trasy stadionowej z 2024 roku. Być może Podsiadło doda również kolejne daty lub kolejne miasta do swojego harmonogramu, jednak na ten moment informacje na ten temat jeszcze nie są pewne.

Przedsprzedaż biletów dla biuletynowców rusza 2 września o godzinie 11:00 na stronie eBilet.pl.

REKLAMA

O Dawidzie Podsiadłym czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
31.08.2025 09:35
Tagi: Dawid PodsiadłoKoncert
Najnowsze
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
10:08
Młody aktor zagra Sylvestra Stallone’a. Jest bardzo, bardzo podobny
Aktualizacja: 2025-08-28T10:08:00+02:00
8:45
Lazarus to nowy, autorski serial Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-28T08:45:20+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA