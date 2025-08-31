Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026

Ładowanie...

W 2024 roku Dawid Podsiadło wyruszył w stadionową trasę koncertową, wyprzedając w sumie siedem stadionów (po dwa koncerty w Chorzowie, Gdańsku i Poznaniu oraz jeden we Wrocławiu). Zainteresowanie było tak ogromne, że po pierwszym ogłoszeniu trasy, kiedy wokalista planował zagrać tylko trzy koncerty, fani wykupili bilety w zaledwie godzinę. Dopiero później artysta ogłosił kolejne terminy, które również zostały szybko wyprzedane.

W tym roku Podsiadło zrobił przerwę od solowego koncertowania, angażując się w swój nowy projekt, jakim był festiwal Zorza. Podczas wydarzenia artysta wystąpił w zupełnie różnych konfiguracjach, projektach i repertuarze wraz z Kaśką Sochacką i Arturem Rojkiem. Mimo to fani mogli czuć niedosyt w związku z tym, że Podsiadło nie zaprezentował wówczas swoich kawałków. Nadchodzące wydarzenie ma jednak szansę sprawić, że tym razem miłośnicy repertuaru Podsiadły będą zadowoleni.

REKLAMA

Obrotowy Tour 2026: trasa koncertowa Dawida Podsiadły. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Dawid Podsiadło w e-mailu dla biuletynowców poinformował, że wraca z kolejną porcją ekscytujących informacji, których nie może już trzymać w tajemnicy:

ZORZA już za nami, to było piękne i wzruszające sześć spotkań. Teraz czas na chwilę odpoczynku… ale nie za długiego. W przyszłym roku też się z Wami spotkamy, co prawda tylko cztery razy, ale za to jak. Po dwóch latach przerwy znowu zagramy solowe koncerty na największych arenach w Polsce.



Zapraszamy Was na OBROTOWY TOUR 2026, czyli na kolejną, stadionową trasę 360° - w zupełnie nowej odsłonie i z nowymi piosenkami, ale o tym jeszcze opowiemy więcej niebawem - zapowiedział.

Na ten moment harmonogram koncertów prezentuje się następująco:

06 czerwca 2026 - Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie

13 czerwca 2026 - Enea Stadion w Poznaniu

20 czerwca 2026 - Polsat Plus Arena w Gdańsku

27 czerwca 2026 - PGE Narodowy w Warszawie

Znając artystę (i życie), można przypuszczać, że zainteresowanie koncertami będzie tak ogromne, że powtórzy się sytuacja z trasy stadionowej z 2024 roku. Być może Podsiadło doda również kolejne daty lub kolejne miasta do swojego harmonogramu, jednak na ten moment informacje na ten temat jeszcze nie są pewne.

Przedsprzedaż biletów dla biuletynowców rusza 2 września o godzinie 11:00 na stronie eBilet.pl.

REKLAMA

O Dawidzie Podsiadłym czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 31.08.2025 09:35

Ładowanie...