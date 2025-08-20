2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest

Ładowanie...

Studio Pixar stworzyło hit, którego widzowie nie mogą się nachwalić. "Elio", bo to właśnie o tej animacji mowa, zbiera przychylne oceny rownież od krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes zyskała ona notę 83 proc., dzięki czemu można stwierdzić, że jest to produkcja, której nie warto omijać. I chociaż nie jest już ona wyświetlana w większości kin, to oczywiście nic straconego - od jakiegoś czasu jest ona dostępna w VOD, gdzie można ją obejrzeć w ramach wypożyczenia. A kiedy trafi do Disney+?

Elio: gdzie obejrzeć online? Animacja Pixara trafiła do VOD

Bohaterem filmu jest tytułowy Elio, który jest największym fanem wszystkiego, co ma związek z kosmitami. Kiedy pewnego dnia przypadkiem zostaje przeniesiony do odległej galaktyki, jej mieszkańcy są przekonani, że jest on międzygalaktycznego ambasadora Ziemi. Od tego momentu chłopiec postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaprowadzić porządek w świecie zamieszkałym przez inteligentne formy życia z różnych galaktyk. Oznacza to, że Elio będzie musiał poradzić sobie z międzygalaktycznym kryzysem, by jak najlepiej sprawdzić się w swojej nowej roli.

"Elio" to jednak nie tylko opowieść przepełniona fantastycznymi wątkami - to również historia, o chłopcu, który stracił swoich rodziców i próbuje dogadać się z ciotką, swoją obecną opiekunką. To właśnie te trudności życiowe sprawiają, że Elio ucieka w swój kosmiczny świat wyobraźni, do którego zupełnym przypadkiem się przenosi. Oznacza to, że animacja ma nie tylko walory rozrywkowe, ale również te edukacyjne, poprzez obrazowanie takich tematów jak przyjaźń czy poszukiwanie swojej tożsamości.

W oryginalnej wersji językowej bohaterom głosu użyczyli: Zoe Saldaña, Brad Garrett i Jameeli Jamil. W Polsce postaci dubbingowane są przez: Tymona Bitkowskiego (Elio), Marię Sobocińską (Olga Solis) i Jerzego Darochę (Glordon).

Obecnie "Elio" jest dostępny w ramach wypożyczenia. Należy liczyć się jednak z wydatkiem w wysokości około 50 zł. Animację można obejrzeć w serwisach: CANAL+, Prime Video, Megogo, Rakuten, Player i Play Now, a niebawem również na Sweet.tv.

Kiedy chwalona animacja trafi do Disney+, gdzie będzie można obejrzeć ją w ramach abonamentu i bez dodatkowych opłat? Najpewniej wydarzy się to za miesiąc lub dwa, czyli około 3-4 miesiące od premiery kinowej. Oznacza to, że subskrybenci Disney+ będą mogli obejrzeć "Elio" już pod koniec września lub na początku października.

Anna Bortniak 20.08.2025 15:21

