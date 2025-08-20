REKLAMA
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?

Jeszcze w tym roku do biblioteki Prime Video trafi 2. sezon bardzo ciepło przyjętego serialu „Fallout” nakręconego na podstawie kultowej serii gier wideo. Co dokładnie czeka bohaterów w New Vegas? Analizujemy zwiastun klatka po klatce.

Piotr Grabiec
fallout 2 sezon new vegas trailer analiza zwiastuna klatka po klatce
„Fallout” to kultowa już seria gier wideo z gatunku cRPG o postapokaliptycznym świecie pełnym złowieszczych Krypt, której pierwsza odsłona napisana przez deweloperów z Black Isle Studios trafiła na komputery osobiste w 1997 r. Z czasem prawa do marki przejęła firma Bethesda, która ma na swoim koncie już liczne produkcje osadzone w tym uniwersum, a marka na stałe zapisała się w kanonie popkultury.

Na ekranizację „Fallouta” czekaliśmy jednak latami.

Hollywood przez dekady nie kwapił się do tego, by przygotować jakąkolwiek ekranizację tego cyklu, chociaż ten świat od początku aż prosił się o pełnometrażowy film. W swoje ręce wzięli sprawę fani, kręcąc liczne fanfilmy, ale to nadal nie było „to”. Na szczęście wreszcie pojawił się serial „Fallout”.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone „Falloutowi”:

Serial na motywach gier „Fallout” kręci we współpracy z Bethesdą firma Amazon, a 1. sezon możemy oglądać na platformie Prime Video. Jest on częścią tego samego uniwersum, co grybezpośrednio nawiązując do ukazanych w nich wydarzeń. Od dawna zaś wiemy, że 2. sezon zabierze nas ponownie do New Vegas.

A dlaczego to takie istotne z perspektywy fanów? „Fallout: New Vegas” to jedna z najcieplej przyjętych odsłon serii w historii, a sezon ocenianego równie świetnie serialubędzie szansą na to, by ponownie zajrzeć do tego pełnego kasyn, zła i występku miasta. Teraz z kolei do sieci trafił prawie trzyminutowy zwiastun. A co mówi nam ten trailer?

Fallout, trailer 2. sezonu klatka po klatce - analiza

Główną bohaterką pierwszego sezonu wydanego w 2024 r. była Lucy MacLean (Ella Purnell), czyli mieszkanka Krypty 33 zmuszona do opuszczenia jej oraz eksploracji postapokaliptycznego świata. Na jej drodze pojawili się zaś Maximus (Aaron Moten) z Bractwa Stali oraz tajemniczy Ghoul (Walton Goggins) i wspólnie przeżyli masę przygód.

Po zakończeniu 1. sezonu pomyślałem o 5 rzeczach, które muszą się pojawić w 2. sezonie „Fallouta”. Szpony Śmierci były oczywiście poza konkurencją, a na szczycie listy znaleźli się Supermutanci. Nowy zwiastun wskazuje zaś na to, że przynajmniej część mojej listy życzeń została odfajkowana.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-0a-deathclaw-szpon-smierci.jpeg
1/4
photophotophotophoto

W serialu „Fallout” pojawią się wreszcie Szpony Śmierci!

Ogromne bestie, nazywane Deathclawami, to rasa gadzich istot. Powstały w wyniku eksperymentów genetycznych przeprowadzanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Wojskowi próbowali, a jakże, stworzyć superżołnierzy, ale coś poszło nie tak. Szpony Śmierci, takie jak ten z końcówki trailera, stanęły na szczycie łańcucha pokarmowego (i nie będą tu jedynymi nowymi bestiami). A co było wcześniej?

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-1a-new-vegas.jpeg
1/3
photophotophoto

Faktycznie dotrzemy do New Vegas

Pod koniec 1. sezonu widzieliśmy Lucy, Ghula i Dogmeata zmierzających w stronę ruin Las Vegas, a Amazon na szczęście nie zrobi nam psikusa. Zwiastun zaczyna się od ich marszu po pustyni w stronę tego miasta, ale kolejne sceny pokazują nam ją w pełnej krasie. Okazuje się, że przetrwało wydarzenia z gry „Fallout: New Vegas”. Do tego zajrzymy do niego również w czasach sprzed wojny nuklearnej.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-2a-las-vegas.jpeg
1/3
photophotophoto

Poznamy kulisy wybuchu Wielkiej Wojny

Fallout ukazuje świat po nuklearnej apokalipsie, której przyczyna w grach nie była istotna dla fabuły. W przypadku serialu jest inaczej, gdyż już w 1. sezonie w ramach retrospekcji obserwowaliśmy ludzi u władzy planujących zagładę. Tym razem będzie podobnie, a w ramach flashbacków zobaczymy wizytę Coopera Howarda w Mieście Grzechu w czasach, gdy New Vegas nazywało się Las Vegas.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-3a-mr-house.jpeg
1/3
photophotophoto

Kasyno zawsze wygrywa, czyli Robert House w pełnej krasie.

Jedną z ważnych postaci w serialu będzie tajemniczy Mr. House (Justin Theroux). Cooper spotkał go przed wojną i dowiedział się od niego, iż spadną bomby spadną, a potem ujeżdżał bombę niczym byka w słynnym kasynie Lucky 38; w tle przewijają się też The Tops, Gomorrah i The Atomic Wrangler. A czy właściciel RobCo przetrwał do czasów współczesnych? Fani gier mogą mieć hipotezy na ten temat…

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-4a-frakcje.jpeg
1/3
photophotophoto

Legion Cezara dalej istnieje

Postnuklearny świat w Falloucie kontrolują liczne frakcje, a w 1. sezonie spotkaliśmy przedstawicieli Bractwa Stali oraz mieszkańców Republiki Nowej Kalifornii. Teraz przyjdzie kolej na Legion Cezara: łowców niewolników inspirujących się imperium rzymskim, którzy mogą walczyć z innymi frakcjami. Otwartym pozostaje pytanie, kim w 2296 r. jest ich przywódca oraz w jaki sposób trafi na nich Lucy.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-5a-hank-maclean.jpeg
1/2
photophoto

A co z ojcem Lucy, Hankiem MacLeanem?

Hank MacLean (Kyle MacLachlan), który wbił nóż w plecy swojej córce, uciekł w pancerzu wspomaganym w stronę New Vegas i już wiemy, że wcielający się w niego aktor pojawi się na ekranie przynajmniej na chwilę. Można też wnioskować, że dotrze do kompleksu firmy Vault-Tec, aczkolwiek w scenie, w której takowy widzimy, nie widać twarzy postaci znajdującej się na ekranie.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-6a-vats.jpeg
1/4
photophotophotoScreenshot

Strzelaniny i V.A.T.S.

W trailerze widzimy wiele scen, w których bohaterowie strzelają, a jedno ujęcie przywodzi na myśl tryb celowania V.A.T.S. znany z gier. Do tego jesteśmy świadkami trafień krytycznych, w tym w wykonaniu Ghoula, który stoi akurat przy basenie z charakterystycznym T-Rex o imieniu Dinky opatrzonym napisem Motel w tle. W pewnym momencie Cooper Howard będzie też wypadał przez okno.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-7a-co-jeszcze.jpeg
1/6
photophotophotophotophotophoto

A co jeszcze zdradza nam zwiastun 2. serii Fallouta?

Z urwywków możemy wywnioskować, że Lucy zostanie uwięziona w pokoju bez okien, a Ghoul trafi do zniszczonego lokalu, gdzie jego mina wskazuje na to, iż oddaje się wspomnieniom. Maximus z kolei będzie latał jakimś podniebnym statkiem (sterowcem i/lub Vertibirdem), Bractwo Stali wda się w bitwę, a mieszkańcy Schronu bedą świętować. Na ekranie pojawi się też pewna znajoma twarz.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/08/fallout-2-sezon-trailer-analiza-10c-data-premiery.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto

A czego w zwiastunie 2. sezonu Fallouta zabrakło?

Przede wszystkim supermutantów, którzy są jeszcze bardziej rozpoznawalnym elementem świata przedstawionego w Falloucie niż Ghule, ustępując miejsca jedynie członkom Bractwa Stali w ich pancerzach wspomaganych. Nie pojawił się też wcale Moises Arias jako Norm, który został uwięziony w Krypcie 41, gdy go ostatnio żegnaliśmy.

W zwiastunie nie ma też żadnych przedstawicieli Enklawy w ich nie mniej ikonicznych pancerzach wspomaganych, ale możliwe, że to właśnie z nimi Bractwo Stali obecnie wojuje. Nie zobaczyliśmy też Kumala Nanjianiego i Macaulaya Culkina, którzy dołączyli do obsady. To, w które postaci się wcielą, pozostaje tajemnicą. A do kiedy?

Jak podaje Amazon w opisie zwiastuna, „koniec świata wciąż trwa”, a 2. sezon serialu „Fallout” trafi na platformę Prime Video już od 17 grudnia. Wprost nie mogę się doczekać!

20.08.2025 17:52
