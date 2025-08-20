Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?

Ładowanie...

„Fallout” to kultowa już seria gier wideo z gatunku cRPG o postapokaliptycznym świecie pełnym złowieszczych Krypt, której pierwsza odsłona napisana przez deweloperów z Black Isle Studios trafiła na komputery osobiste w 1997 r. Z czasem prawa do marki przejęła firma Bethesda, która ma na swoim koncie już liczne produkcje osadzone w tym uniwersum, a marka na stałe zapisała się w kanonie popkultury.

REKLAMA

Na ekranizację „Fallouta” czekaliśmy jednak latami.

Hollywood przez dekady nie kwapił się do tego, by przygotować jakąkolwiek ekranizację tego cyklu, chociaż ten świat od początku aż prosił się o pełnometrażowy film. W swoje ręce wzięli sprawę fani, kręcąc liczne fanfilmy, ale to nadal nie było „to”. Na szczęście wreszcie pojawił się serial „Fallout”.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone „Falloutowi”:

Serial na motywach gier „Fallout” kręci we współpracy z Bethesdą firma Amazon, a 1. sezon możemy oglądać na platformie Prime Video. Jest on częścią tego samego uniwersum, co gry, bezpośrednio nawiązując do ukazanych w nich wydarzeń. Od dawna zaś wiemy, że 2. sezon zabierze nas ponownie do New Vegas.

A dlaczego to takie istotne z perspektywy fanów? „Fallout: New Vegas” to jedna z najcieplej przyjętych odsłon serii w historii, a sezon ocenianego równie świetnie serialubędzie szansą na to, by ponownie zajrzeć do tego pełnego kasyn, zła i występku miasta. Teraz z kolei do sieci trafił prawie trzyminutowy zwiastun. A co mówi nam ten trailer?

Fallout, trailer 2. sezonu klatka po klatce - analiza

Główną bohaterką pierwszego sezonu wydanego w 2024 r. była Lucy MacLean (Ella Purnell), czyli mieszkanka Krypty 33 zmuszona do opuszczenia jej oraz eksploracji postapokaliptycznego świata. Na jej drodze pojawili się zaś Maximus (Aaron Moten) z Bractwa Stali oraz tajemniczy Ghoul (Walton Goggins) i wspólnie przeżyli masę przygód.

Po zakończeniu 1. sezonu pomyślałem o 5 rzeczach, które muszą się pojawić w 2. sezonie „Fallouta”. Szpony Śmierci były oczywiście poza konkurencją, a na szczycie listy znaleźli się Supermutanci. Nowy zwiastun wskazuje zaś na to, że przynajmniej część mojej listy życzeń została odfajkowana.

1 / 4

W serialu „Fallout” pojawią się wreszcie Szpony Śmierci!

Ogromne bestie, nazywane Deathclawami, to rasa gadzich istot. Powstały w wyniku eksperymentów genetycznych przeprowadzanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Wojskowi próbowali, a jakże, stworzyć superżołnierzy, ale coś poszło nie tak. Szpony Śmierci, takie jak ten z końcówki trailera, stanęły na szczycie łańcucha pokarmowego (i nie będą tu jedynymi nowymi bestiami). A co było wcześniej?

1 / 3

Faktycznie dotrzemy do New Vegas

Pod koniec 1. sezonu widzieliśmy Lucy, Ghula i Dogmeata zmierzających w stronę ruin Las Vegas, a Amazon na szczęście nie zrobi nam psikusa. Zwiastun zaczyna się od ich marszu po pustyni w stronę tego miasta, ale kolejne sceny pokazują nam ją w pełnej krasie. Okazuje się, że przetrwało wydarzenia z gry „Fallout: New Vegas”. Do tego zajrzymy do niego również w czasach sprzed wojny nuklearnej.

1 / 3

Poznamy kulisy wybuchu Wielkiej Wojny

Fallout ukazuje świat po nuklearnej apokalipsie, której przyczyna w grach nie była istotna dla fabuły. W przypadku serialu jest inaczej, gdyż już w 1. sezonie w ramach retrospekcji obserwowaliśmy ludzi u władzy planujących zagładę. Tym razem będzie podobnie, a w ramach flashbacków zobaczymy wizytę Coopera Howarda w Mieście Grzechu w czasach, gdy New Vegas nazywało się Las Vegas.

1 / 3

Kasyno zawsze wygrywa, czyli Robert House w pełnej krasie.

Jedną z ważnych postaci w serialu będzie tajemniczy Mr. House (Justin Theroux). Cooper spotkał go przed wojną i dowiedział się od niego, iż spadną bomby spadną, a potem ujeżdżał bombę niczym byka w słynnym kasynie Lucky 38; w tle przewijają się też The Tops, Gomorrah i The Atomic Wrangler. A czy właściciel RobCo przetrwał do czasów współczesnych? Fani gier mogą mieć hipotezy na ten temat…

1 / 3

Legion Cezara dalej istnieje

Postnuklearny świat w Falloucie kontrolują liczne frakcje, a w 1. sezonie spotkaliśmy przedstawicieli Bractwa Stali oraz mieszkańców Republiki Nowej Kalifornii. Teraz przyjdzie kolej na Legion Cezara: łowców niewolników inspirujących się imperium rzymskim, którzy mogą walczyć z innymi frakcjami. Otwartym pozostaje pytanie, kim w 2296 r. jest ich przywódca oraz w jaki sposób trafi na nich Lucy.

1 / 2

A co z ojcem Lucy, Hankiem MacLeanem?

Hank MacLean (Kyle MacLachlan), który wbił nóż w plecy swojej córce, uciekł w pancerzu wspomaganym w stronę New Vegas i już wiemy, że wcielający się w niego aktor pojawi się na ekranie przynajmniej na chwilę. Można też wnioskować, że dotrze do kompleksu firmy Vault-Tec, aczkolwiek w scenie, w której takowy widzimy, nie widać twarzy postaci znajdującej się na ekranie.

1 / 4

Strzelaniny i V.A.T.S.

W trailerze widzimy wiele scen, w których bohaterowie strzelają, a jedno ujęcie przywodzi na myśl tryb celowania V.A.T.S. znany z gier. Do tego jesteśmy świadkami trafień krytycznych, w tym w wykonaniu Ghoula, który stoi akurat przy basenie z charakterystycznym T-Rex o imieniu Dinky opatrzonym napisem Motel w tle. W pewnym momencie Cooper Howard będzie też wypadał przez okno.

1 / 6

A co jeszcze zdradza nam zwiastun 2. serii Fallouta?

Z urwywków możemy wywnioskować, że Lucy zostanie uwięziona w pokoju bez okien, a Ghoul trafi do zniszczonego lokalu, gdzie jego mina wskazuje na to, iż oddaje się wspomnieniom. Maximus z kolei będzie latał jakimś podniebnym statkiem (sterowcem i/lub Vertibirdem), Bractwo Stali wda się w bitwę, a mieszkańcy Schronu bedą świętować. Na ekranie pojawi się też pewna znajoma twarz.

1 / 5

A czego w zwiastunie 2. sezonu Fallouta zabrakło?

Przede wszystkim supermutantów, którzy są jeszcze bardziej rozpoznawalnym elementem świata przedstawionego w Falloucie niż Ghule, ustępując miejsca jedynie członkom Bractwa Stali w ich pancerzach wspomaganych. Nie pojawił się też wcale Moises Arias jako Norm, który został uwięziony w Krypcie 41, gdy go ostatnio żegnaliśmy.

REKLAMA

W zwiastunie nie ma też żadnych przedstawicieli Enklawy w ich nie mniej ikonicznych pancerzach wspomaganych, ale możliwe, że to właśnie z nimi Bractwo Stali obecnie wojuje. Nie zobaczyliśmy też Kumala Nanjianiego i Macaulaya Culkina, którzy dołączyli do obsady. To, w które postaci się wcielą, pozostaje tajemnicą. A do kiedy?

Jak podaje Amazon w opisie zwiastuna, „koniec świata wciąż trwa”, a 2. sezon serialu „Fallout” trafi na platformę Prime Video już od 17 grudnia. Wprost nie mogę się doczekać!

REKLAMA

Piotr Grabiec 20.08.2025 17:52

Ładowanie...