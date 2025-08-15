REKLAMA
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend

Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim - czas wolny. Wiecie, co to oznacza? Więcej czasu na oglądanie filmów! Repertuar zarówno kinowy, jak i streamingowy, jest bogaty. Oto 7 najciekawszych nowości do obejrzenia w ramach odpoczynku.

Adam Kudyba
filmy dlugi weekend top
Część z nas zapewne spędzi nadchodzący dłuższy weekend na łonie natury, ale niektórzy na pewno zostaną by biernie odpoczywać w czterech ścianach. Na to drugie wyjście mamy pewne propozycje. A raczej mają je kina i platformy streamingowe, które ostatnio nie próżnują, jeśli chodzi o ciekawe tytuły, które można obejrzeć. Wybraliśmy 7 filmów, które warto nadrobić w ramach najbliższych dni wolnych.

Filmowe nowości na weekend - TOP 7

Nikt 2

  • Tytuł filmu: Nikt 2
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 89 minut 
  • Reżyseria: Timo Tjahjanto
  • Obsada: Bob Odenkirk, Sharon Stone, Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Colin Hanks

Stary na wakacjach nie ma spokoju. A na pewno nie ma go Hutch Mansell (Odenkirk) - pracoholik, którego małżeństwo ostatnio nie układa się najlepiej. Wraz z żoną Beccą (Nielsen) decydują się na rodzinny wyjazd do małego, turystycznego miasteczka Plummerville. Na miejscu jednak o spokój będzie ciężko, bowiem Hutch znajdzie się w centrum zainteresowania niezwykle groźnej Lendiny (Stone). Kości zostały rzucone, a wkrótce zostaną połamane.

Premiera: 15 sierpnia w kinach.

Opętani

  • Tytuł filmu: Opętani
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 100 minut 
  • Reżyseria: Samuel Van Grinsven
  • Obsada: Dacre Montgomery, Vicky Krieps, Sarah Peirse, Arlo Green
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Całkiem ciekawy sojusz aktorski - jedna z najbardziej utalentowanych współćzesnych europejskich aktorek łączy siły z aktorem, który po świetnej kreacji w "Stranger Things" nie dostał takiej uwagi, na jaką zasłużył. Vicky Krieps i Dacre Montgomery zapraszają na "Opętanych" - dobrze zapowiadającego się nowozelandzkiego horroru. Jego bohaterami są Jack i Jill - on wraca do kraju na pogrzeb matki, ona jest pogrążoną w żałobie wdową. Wkrótce oboje znajdą się w niebezpieczeństwie.

Premiera: 15 sierpnia w kinach.

Mission: Impossible - Dead Reckoning

  • Tytuł filmu: Mission: Impossible - Dead Reckoning
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 163 minuty
  • Reżyseria: Christopher McQuarrie
  • Obsada: Tom Cruise, Hayley Atwell, Esai Morales, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Marcin Dorociński
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Najprawdopodobniej przedostatnia odsłona serii z udziałem legendarnego Toma Cruise'a, który po raz enty okazuje się jedynym, który może ocalić świat. Tym razem, wraz ze swoją ekipą, wpada na trop Bytu - zaawansowanej sztucznej inteligencji, która w nieodpowiednich rękach może stać się bronią zdolną do masowego upadku społeczeństw z całego świata.

Premiera: 15 sierpnia w HBO Max.

Pieprzyć Mickiewicza 2

  • Tytuł filmu: Pieprzyć Mickiewicza 2
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 102 minuty
  • Reżyseria: Sara Bustamante-Drozdek
  • Obsada: Hugo Tarres, Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Wiktoria Koprowska, Karol Rot
  • Ocena IMDb: 5.9/10

Nikt się nie spodziewał, że druga część może być lepsza i wyciągnąć wnioski z tego, co zafundowała nam pierwsza produkcja spod tego szyldu. Sequel okazuje się ciekawą i dużo cieplejszą w tonie opowieści historią - tym razem w centrum akcji jest Korek (Rot) - matematyczny geniusz ze spektrum autyzmu, który z czasem zyskuje kumpli. Ci z kolei postanawiają go nauczyć podrywu.

Film dostępny w ofercie platformy streamingowej Netflix.

Furiosa: Saga Mad Max

  • Tytuł filmu: Furiosa: Saga Mad Max
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 148 minut 
  • Reżyseria: George Miller
  • Obsada: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne
  • Ocena IMDb: 7.5/10

George Miller znów wraca do świata, którym zachwyca od wielu lat. Tym razem skupił się na bohaterce, którą w poprzednim filmie z serii zagrała Charlize Theron. "Furiosa", jak łatwo się domyślić, śledzi losy tej postaci - od momentu jej porwania przez Hordę Bikerów na czele z charyzmatycznym Dementusem (Hemsworth), do czasów przyszłych, kiedy będzie próbowała wrócić do domu.

Premiera: 16 sierpnia na Netfliksie

Zawsze przychodzi noc

  • Tytuł filmu: Zawsze przychodzi noc
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 108 minut 
  • Reżyseria: Benjamin Caron
  • Obsada: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Randall Park, Julia Fox

Film oparty na bestsellerowej powieści Willy'ego Vlautina. Główną bohaterką historii jest Lynette (Kirby) - kobieta zagrożona eksmisją w mieście, które stało się za drogie dla jej rodziny. Kobieta wyrusza na desperackie poszukiwania, by zdobyć 25 000 dolarów i zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.

Film dostępny w ofercie platformy streamingowej Netflix.

Locked

  • Tytuł filmu: Locked
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 95 minut 
  • Reżyseria: David Yarovesky
  • Obsada: Bill Skarsgard, Anthony Hopkins, Michael Eklund, Ashley Cartwright
  • Ocena IMDb: 5.8/10

Eddie (Skarsgard) to postać, która ledwo wiąże koniec z końcem. Jego kontakt z córką jest ograniczony, a sam zdaje się pogrążać w jeszcze większej autodestrukcji. Postanawia włamać się do jednego z luksusowych samochodów stojących na parkingu. Nie jest świadomy, że jego właściciel, William (Hopkins), przygotował się na to. W tym momencie rozpoczyna się śmiertelna gra, w której ceną jest życie Eddiego.

Film dostępny w ofercie platformy streamingowej Prime Video.

15.08.2025 08:01
