Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
To ostatnia szansa, by odwiedzić wystawę Harry Potter: The Exhibition w Alwernii pod Krakowem. Wydarzenie dla fanów magicznego uniwersum będzie otwarte dla zwiedzających jeszcze tylko przez długi weekend.
Harry Potter: The Exhibition to ruchoma wystawa, która co jakiś czas pojawia się w różnych miejscach na świecie. Ostatnio była dostępna dla mieszkańców i przyjezdnych w Bostonie, Macao, Madrycie i São Paulo, a w tym roku zawitała do Polski - można było odwiedzać ją w Alwernii pod Krakowem od połowy kwietnia.
Wystawa o tematyce Harry'ego Pottera to zbiór kolekcji autentycznych rekwizytów filmowych, kostiumów noszonych przez aktorów oraz rekonstrukcji kultowych scen, dzięki którym fani mogą wyruszyć w interaktywną podróż po magicznym uniwersum. Na miejscu znajduje się ponad 20 galerii, a podczas wycieczki można zbierać Złote Znicze, warzyć eliksiry, a nawet rzucać zaklęcia.
Harry Potter: The Exhibition - do kiedy? Długi weekend to ostatnia szansa na zobaczenie wystawy
Co konkretnie będzie można zobaczyć na wystawie? Organizator obiecuje interaktywne doświadczenie, a także możliwość zajrzenia za kulisy magicznej serii, która podbiła serca ludzi z całego świata:
Harry Potter: The Exhibition" ożywia wszystko, co związane z Harrym Potterem. Odkryj swoje ulubione momenty, postacie, miejsca oraz magiczne stworzenia z Harry'ego Pottera i całego Świata Czarodziejów. Sprawdź swoje umiejętności w Quidditchu, przesadź mandragorę i przeżyj wiele niezapomnianych chwil.
Dołącz do globalnej społeczności Świata Czarodziejów i odkryj artystyczne detale oraz precyzję, które stoją za filmowymi hitami. Zobacz z bliska oryginalne rekwizyty i kostiumy z filmów o Harrym Potterze i przeżyj kultowe momenty z ekranu w tym wyjątkowym doświadczeniu.
- czytamy na stronie "Harry Potter: The Exhibition".
Wystawę można zobaczyć w miejscowości Alwernia pod Krakowem w obiekcie Alvernia Planet. W związku z tym, że "Harry Potter: The Exhibition" to wystawa ruchoma, będzie ona otwarta dla zwiedzających tylko przez określony czas - od 11 kwietnia do 17 sierpnia 2025 roku. Oznacza to, że długi weekend to ostatnia szansa, aby zanurzyć się w magicznym świecie.
Harry Potter: The Exhibition - ceny biletów
Bilety dostępne są na stronie eventim.pl. Aby zakupić bilet, należy wejść na stronę dystrybutora, wybrać konkretny dzień oraz godzinę, a następnie rodzaj biletu. Ceny prezentują się następująco:
- bilet parkingowy - 20 zł;
- bilet normalny - 139 zł;
- bilet ulgowy (dziecko 4-12 lat) - 119 zł;
- bilet dla dziecka 0-4 lat - 0 zł;
- bilet rodzinny (od 4 osób) - 119 zł;
- bilet grupowy (10+) - 114 zł;
- bilet grupowy szkolny (20+) - 114 zł;
- bilet dla opiekuna grupy - 0 zł;
- bilet VIP Ticket - 244 zł;
- bilet FLEX Ticket - 229 zł.
Więcej informacji na oficjalnej stronie organizatora "Harry Potter: The Exhibition".
