Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera

Ładowanie...

Harry Potter: The Exhibition to ruchoma wystawa, która co jakiś czas pojawia się w różnych miejscach na świecie. Ostatnio była dostępna dla mieszkańców i przyjezdnych w Bostonie, Macao, Madrycie i São Paulo, a w tym roku zawitała do Polski - można było odwiedzać ją w Alwernii pod Krakowem od połowy kwietnia.

Wystawa o tematyce Harry'ego Pottera to zbiór kolekcji autentycznych rekwizytów filmowych, kostiumów noszonych przez aktorów oraz rekonstrukcji kultowych scen, dzięki którym fani mogą wyruszyć w interaktywną podróż po magicznym uniwersum. Na miejscu znajduje się ponad 20 galerii, a podczas wycieczki można zbierać Złote Znicze, warzyć eliksiry, a nawet rzucać zaklęcia.

REKLAMA

Harry Potter: The Exhibition - do kiedy? Długi weekend to ostatnia szansa na zobaczenie wystawy

Co konkretnie będzie można zobaczyć na wystawie? Organizator obiecuje interaktywne doświadczenie, a także możliwość zajrzenia za kulisy magicznej serii, która podbiła serca ludzi z całego świata:

Harry Potter: The Exhibition" ożywia wszystko, co związane z Harrym Potterem. Odkryj swoje ulubione momenty, postacie, miejsca oraz magiczne stworzenia z Harry'ego Pottera i całego Świata Czarodziejów. Sprawdź swoje umiejętności w Quidditchu, przesadź mandragorę i przeżyj wiele niezapomnianych chwil. Dołącz do globalnej społeczności Świata Czarodziejów i odkryj artystyczne detale oraz precyzję, które stoją za filmowymi hitami. Zobacz z bliska oryginalne rekwizyty i kostiumy z filmów o Harrym Potterze i przeżyj kultowe momenty z ekranu w tym wyjątkowym doświadczeniu. - czytamy na stronie "Harry Potter: The Exhibition".

Wystawę można zobaczyć w miejscowości Alwernia pod Krakowem w obiekcie Alvernia Planet. W związku z tym, że "Harry Potter: The Exhibition" to wystawa ruchoma, będzie ona otwarta dla zwiedzających tylko przez określony czas - od 11 kwietnia do 17 sierpnia 2025 roku. Oznacza to, że długi weekend to ostatnia szansa, aby zanurzyć się w magicznym świecie.

Harry Potter: The Exhibition - ceny biletów

Bilety dostępne są na stronie eventim.pl. Aby zakupić bilet, należy wejść na stronę dystrybutora, wybrać konkretny dzień oraz godzinę, a następnie rodzaj biletu. Ceny prezentują się następująco:

bilet parkingowy - 20 zł;

bilet normalny - 139 zł;

bilet ulgowy (dziecko 4-12 lat) - 119 zł;

bilet dla dziecka 0-4 lat - 0 zł;

bilet rodzinny (od 4 osób) - 119 zł;

bilet grupowy (10+) - 114 zł;

bilet grupowy szkolny (20+) - 114 zł;

bilet dla opiekuna grupy - 0 zł;

bilet VIP Ticket - 244 zł;

bilet FLEX Ticket - 229 zł.

Więcej informacji na oficjalnej stronie organizatora "Harry Potter: The Exhibition".

REKLAMA

O Harrym Potterze czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 13.08.2025 18:56

Ładowanie...