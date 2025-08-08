REKLAMA
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam

Jeśli jeszcze ktoś wahał się, czy obsadzenie Arabelli Stanton w roli Hermiony było dobrą decyzją, to myślę, że wraz z opublikowaniem pierwszych nagrań z młodą aktorką cytującą kultowe wypowiedzi czarownicy, wątpliwości te zostały one rozwiane. Stanton została do tej roli po prostu stworzona.

Anna Bortniak
arabella stanton hermiona granger pierwsze nagrania
Serial "Harry Potter" jest już na coraz dalszym etapie rozwoju. Po tym, gdy ogłoszono już, kto wcieli się w kluczowe postaci z serii książek autorstwa J.K. Rowling, przyszedł czas na zdjęcia, które rozpoczęły się tego lata. W związku z tym, że każdy sezon serialu ma adaptować jeden tom z książkowego cyklu, zadecydowano, iż dwie pierwsze odsłony zostaną nakręcone w niewielkich odstępach czasowych, by młodzi aktorzy nie zdążyli wyrosnąć ze swoich ról.

Pod koniec maja ówczesny Max ogłosił, że w troje głównych bohaterów wcieli Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout. Widzowie przyjęli wiadomość o obsadzie golden trio z entuzjazmem - na castingu wyłoniono bowiem aktorów, którzy wyglądem są bardzo zbliżeni do książkowych uczniów Gryffindoru. Aparycja to jednak nie wszystko - czy ich umiejętności pozwolą im odegrać Harry'ego, Rona i Hermionę? Jeśli chodzi o przyjaciółkę Pottera i Weasleya, niedawno mogliśmy otrzymać próbkę jej gry aktorskiej.

Arabella Stanton w pierwszych nagraniach w roli Hermiony. Jest idealna

Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z Arabellą Stanton, która przy okazji nagrywania audiobooka, cytuje kultowe kwestie Hermiony. Na jednym z nich młoda aktorka nagrywa ikoniczny fragment z nauki zaklęcia Wingardium Leviosa, podczas którego tłumaczy, że należy je wypowiedzieć z akcentem na "o": "It's Wing-gar-dium Levi-o-sa, make the 'gar' nice and long" - mówi.

W innym nagraniu Stanton wypowiada kwestię znaną z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", po tym gdy Hermiona wraz z Harrym i Ronem spotkali trójgłowego psa, Puszka. W polskiej wersji językowej brzmi ona: "Ja idę spać zanim przez was tu wszyscy zginiemy lub, co gorsza, nas wyleją". Po angielsku wypowiedź wygląda natomiast tak: "We could all have been killed - or worse, expelled". Na poniższym nagraniu możecie usłyszeć, jak mówi to młoda aktorka.

Serial Harry Potter: obsada

Oto dotychczas ogłoszeni członkowie obsady serialu "Harry Potter" od HBO Max:

  • Dominic McLaughlin - Harry Potter
  • Arabella Stanton - Hermiona Granger
  • Alastair Stout - Ron Weasley
  • John Lithgow - Albus Dumbledore
  • Janet McTeer - Minerwa McGonagall
  • Paapa Essiedu - Severus Snape
  • Nick Frost - Rubeus Hagrid
  • Luke Thallon - Profesor Quirell
  • Paul Whitehouse - Argus Filch
  • Bertie Carvel - Korneliusz Knot
  • Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
  • Lox Pratt - Draco Malfoy
  • Daniel Rigby - Vernon Dursley
  • Bel Powley - Petunia Dursley
  • Katherine Parkinson - Molly Weasley
  • Sienna Moosah - Lavender Brown
  • Alessia Leoni - Parvati Patil
  • Leo Earley - Seamus Finnegan
  • Anton Lesser - Garrick Ollivander
  • Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
  • Louise Breasley - Rolanda Hooch
  • Amos Kitson - Dudley Dursley
Tagi: Harry PotterHBOHBO Max
