Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam

Ładowanie...

Serial "Harry Potter" jest już na coraz dalszym etapie rozwoju. Po tym, gdy ogłoszono już, kto wcieli się w kluczowe postaci z serii książek autorstwa J.K. Rowling, przyszedł czas na zdjęcia, które rozpoczęły się tego lata. W związku z tym, że każdy sezon serialu ma adaptować jeden tom z książkowego cyklu, zadecydowano, iż dwie pierwsze odsłony zostaną nakręcone w niewielkich odstępach czasowych, by młodzi aktorzy nie zdążyli wyrosnąć ze swoich ról.

Pod koniec maja ówczesny Max ogłosił, że w troje głównych bohaterów wcieli Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout. Widzowie przyjęli wiadomość o obsadzie golden trio z entuzjazmem - na castingu wyłoniono bowiem aktorów, którzy wyglądem są bardzo zbliżeni do książkowych uczniów Gryffindoru. Aparycja to jednak nie wszystko - czy ich umiejętności pozwolą im odegrać Harry'ego, Rona i Hermionę? Jeśli chodzi o przyjaciółkę Pottera i Weasleya, niedawno mogliśmy otrzymać próbkę jej gry aktorskiej.

REKLAMA

Arabella Stanton w pierwszych nagraniach w roli Hermiony. Jest idealna

Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z Arabellą Stanton, która przy okazji nagrywania audiobooka, cytuje kultowe kwestie Hermiony. Na jednym z nich młoda aktorka nagrywa ikoniczny fragment z nauki zaklęcia Wingardium Leviosa, podczas którego tłumaczy, że należy je wypowiedzieć z akcentem na "o": "It's Wing-gar-dium Levi-o-sa, make the 'gar' nice and long" - mówi.

W innym nagraniu Stanton wypowiada kwestię znaną z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", po tym gdy Hermiona wraz z Harrym i Ronem spotkali trójgłowego psa, Puszka. W polskiej wersji językowej brzmi ona: "Ja idę spać zanim przez was tu wszyscy zginiemy lub, co gorsza, nas wyleją". Po angielsku wypowiedź wygląda natomiast tak: "We could all have been killed - or worse, expelled". Na poniższym nagraniu możecie usłyszeć, jak mówi to młoda aktorka.

Serial Harry Potter: obsada

Oto dotychczas ogłoszeni członkowie obsady serialu "Harry Potter" od HBO Max:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

REKLAMA

O serialu Harry Potter od HBO Max czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 08.08.2025 13:43

Ładowanie...