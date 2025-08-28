Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD

Ładowanie...

"Jak wytresować smoka" zgodnie z oczekiwaniami stało się hitem. To w końcu remake popularnej animacji. Jego akcja rozgrywa się w świecie smoków i wikingów. Obu gatunkom zagraża starożytne niebezpieczeństwo. Przed zagładą może je uchronić jedynie przyjaźń między pomysłowym Czkawką i smokiem Szczerbatkiem.



Aktorskie "Jak wytresować smoka" trafiło na wielkie ekrany (również w Polsce) 13 czerwca. Widzowie tłumnie na film ruszyli, dzięki czemu zebrał w światowym box offisie prawie 629 mln dol. Aktualnie daje mu to piąte miejsce na liście najlepiej zarabiających tytułów tego roku. Nawet z takimi wynikami musiał jednak trafić w końcu na telewizory.

Jak wytresować smoka - kiedy premiera VOD?

Zasady w każdym wypadku są takie same. Film zarabia w kinie, ile może i potem trafia do dystrybucji internetowej, żebyśmy początkowo za dodatkową (i całkiem sowitą) opłatą mogli go obejrzeć w zaciszu własnego domu. "Jak wytresować smoka" właśnie też to spotkało.

Swego czasu WhenToStream podawało, że "Jak wytresować smoka" trafi na VOD zaledwie miesiąc po swojej kinowej premierze. Według anonimowych źródeł miało się to zdarzyć dokładnie 15 lipca. Pojawiło się jednak pewne zastrzeżenie. Otóż informacji tych nie potwierdził Universal - wytwórnia stojąca za produkcją. Doniesienia te trzeba więc było przyjąć z pewną dozą ostrożności.

Okazało się bowiem, że na internetową premierę "Jak wytresować smoka" trzeba było poczekać znacznie dłużej. Przynajmniej w naszym kraju. Film trafił do dystrybucji online właśnie teraz, pod koniec sierpnia. Do produkcji można już wykupić dostęp na platformach VOD. Na razie - na Prime Video i Rakuten TV kosztuje to niemałe pieniądze, bo żeby obejrzeć tytuł, trzeba wydać około 50 zł. Z czasem cena ta spadnie.

Gdy już to się stanie, pozostanie tylko czekać, aż "Jak wytresować smoka" trafi do streamingu, gdzie obejrzymy film bez dodatkowych kosztów w ramach opłacanego abonamentu. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie się to zdarzy.



Rafał Christ 28.08.2025 18:32

