2. sezon post-apo od Roberta Downeya Jr. już na Netfliksie. Udało się!

Wyprodukowany przez Roberta Downeya Juniora "Łasuch" jest adaptacją serii komiksów imprintu Vertigo stworzonej przez Jeffa Lemire'a. Oryginał to dzieło trudne, przygnębiające, forsujące wizję ludzi jako istot nikczemnych. Serial Netfliksa okazał się natomiast piękną, kolorową opowieścią o poszukiwaniu wspólnego języka, akceptacji i tolerancji. Ta kontrastująca z tonem materiału źródłowego interpretacja okazała się jednak strzałem w dziesiątkę - momentami smutną, ale jednak pełną nadziei, podnoszącą na duchu, stanowiącą idealne remedium na paskudny pandemiczny czas w 2021 roku.



Serial rozgrywa się w bliżej nieokreślonej przyszłości i pokazuje społeczeństwo rozbite przez tajemniczego wirusa H5G9. Nie dość, że śmiertelna choroba zdziesiątkowała populację, to w międzyczasie zaczęły dziać się jeszcze dziwniejsze rzeczy. Od pewnego momentu wszystkie noworodki rodziły się z mniej lub bardziej silnymi cechami zwierzęcymi. Mogły wyglądać jak skrzyżowanie człowieka z dowolnym gatunkiem, dlatego to właśnie tzw. hybrydy oskarżono o wybuch pandemii. Jedno z takich dzieci o imieniu Gus zostało uratowane przez swojego ojca i ukryte w obrębie granic Parku Narodowego Yellowstone, gdzie dorastało we względnym spokoju. W końcu chłopiec-jelonek wyrusza z leśnego domu w świat; zyskuje nowych towarzyszy, zarówno spośród zwykłych ludzi, jak i podobnych mu dzieci. Razem szukają prawdy o tym, co odmieniło ich rzeczywistość.