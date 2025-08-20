REKLAMA
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD

Chris Evans, Pedro Pascal i Dakota Johnson na jednym ekranie? Tak, tylko w filmie „Materialiści”, który właśnie wylądował w polskich serwisach VOD.

Konrad Chwast
materialisci gdzie obejrzec
Poznajcie Lucy (Dakota Johnson), która żyje ze swatania ludzi. Bohaterka pracuje dla ekskluzywnej agencji dobierającej ludzi w pary i chwali się, że ma na tym polu spore sukcesy, które liczy się – rzecz jasna – liczbą zawartych małżeństw.

Lucy sama jednak czeka. Swojego poprzedniego chłopaka, w którego wciela się Chris Evans zostawiła z powodów finansowych. Facet był po prostu zbyt biedny, jak na jej standardy. Szybko jednak trafia na kogoś, kto odpowiada jej standardom, czyli na obrzydliwie wręcz bogatego typka, którego gra Pedro Pascal. Reszta fabuły powinna być dla was znana, jeśli macie jako takie rozeznanie w komediach romantycznych.

Materialiści – gdzie obejrzeć film online?

Produkcja zadebiutowała w polskich kinach 13 czerwca 2025 roku. Film w gruncie rzeczy można cały czas obejrzeć w kinach, ale właśnie trafił również do serwisów VOD w Polsce. Jak na razie jest dostępny jedynie w opcji do wypożyczenia lub kupna. Oznacza to jednak, że niebawem (choć nie wiemy, kiedy to nastąpi) trafi również do oferty abonamentowej. Ceny zakupu zaczynają się od około 45 zł w wersji SD i 55 zł w HD.

Prime Video

Film „Materialiści” wyreżyserowała Celine Song, reżyserka, która sama, aby zarobić na swoje utrzymanie, pracowała jako swatka. To drugi film, który stworzyła. W 2023 jej „Poprzednie życie” było nominowane do Oscarów za Najlepszy film i Najlepszy scenariusz oryginalny.

Materialiści – obsada

  • Lucy – Dakotoa Johnson
  • John – Chris Evans
  • Harry - Pedro Pascal
  • Daisy – Dasha Nekrasova
  • Charlotte – Louisa Jacobson
  • Robert – Eddie Cahil
  • Violet – Marin Ireland
20.08.2025 13:32
