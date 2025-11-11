W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion

Ładowanie...

"Milionerzy" zadebiutowali w Polsacie na początku września i do tej pory nie było jeszcze uczestnika, który wróciłby do domu z główną nagrodą. Wszystko zmieniło się w poniedziałek, 10 listopada, kiedy został wyemitowany 41 odcinek programu. Przez cały epizod walkę o milion złotych toczył 34-letni Bartosz Radziejewski z Wrocławia, który ostatecznie dotarł do ostatniego pytania i odpowiedział na poprawnie. Dzięki temu stał się pierwszym uczestnikiem polsatowskich "Milionerów", który zgarnął główną nagrodę. Jak brzmiało pytanie?

Pierwsza wygrana w Milionerach w Polsacie. Jak brzmiało pytanie za milion?

Po wykorzystaniu wszystkich kół ratunkowych Bartosz Radziejewski dotarł do ostatniego etapu rozgrywki, w którym znaleźć chciałby się każdy uczestnik. Usłyszał on wówczas pytanie za milion złotych, które brzmiało: Zmysły sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali: A) krwisty stek lub chateaubriand, B) selfie w piżamie, C) cytat z Kanta lub Einsteina, D) fotka z wakacji na Bali.

Po chwili zastanowienia i przeanalizowania wszystkich odpowiedzi, Radziejewski doszedł do wniosku, że sapioseksualistów podnieca mądrość i intelektualizm. Uczestnik postanowił nie zadowalać się 500 tys. zł, w związku z czym ostatecznie poprosił Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi C. Okazała się być to prawidłowa odpowiedź.

Tuż po wygranej 34-letni Wrocławianin zapytany o to, jak się czuje, odpowiedział:

Cel został osiągnięty. Do tej pory było skupienie na zadaniu, a teraz mogę się po prostu cieszyć.

W rozmowie z Halo tu Polsat milioner ujawnił również, na co zamierza przeznaczyć swoją wygraną:

Dokładnie tak jak zapowiadałem w castingu, będzie to budowa domu. Pomimo, że jestem raczej człowiekiem lasu, gór, natury, to jednak jestem na takim etapie życia, gdzie chciałbym mieć prawdziwy dom i chciałbym go po prostu albo zbudować, albo odbudować. Część wygranej na pewno przeznaczę też na własny rozwój. Zamierzam rozpocząć studia MBA.

Program "Milionerzy" emitowany jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat oraz w Polsat Box Go. Od 28 października uczestnicy mogą skorzystać z nowego koła ratunkowego, jakim jest pytanie do prowadzącego.

Anna Bortniak 11.11.2025 12:54

