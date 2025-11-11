11 filmów o 11 wielkich Polakach. Wybraliśmy tylko te dobre

Ładowanie...

Nie ulega wątpliwości, że polskie społeczeństwo jest zdominowane przez najróżniejsze podziały. Jest jednak coś, co często potrafi łączyć - szacunek do autorytetów, ludzi, którzy poprzez swoją wiedzę, fachowość, dorobek, charyzmę, czyny lub talent, stają się w oczach opinii publicznej ważni, a z czasem rzeczywiście określa się ich jako wielkich. Postanowiłem wybrać 11 najlepszych polskich filmów biograficznych, które pokazują ich życiorysy.

REKLAMA

Filmy o wielkich Polakach - TOP 11

REKLAMA

11. Bo we mnie jest seks

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Katarzyna Klimkiewicz

Obsada: Maria Dębska, Leszek Lichota, Krzysztof Zalewski

Nie ma chyba Polaka, którego kwiecie wieku przypadało na lata 60. XX wieku i nie kochał się w Kalinie Jędrusik. Polska aktorka i piosenkarka cieszyła się niezwykłą popularnością, miała opinię największej seksbomby PRL, polskiej Marilyn Monroe i czołowej skandalistki. Jędrusik (udana kreacja Marii Dębskiej) żyła również w jednym domu z mężem, Stanisławem Dygatem (elegancki Lichota) i akceptowanym przez niego kochankiem Luckiem (Zalewski), stojąc swoim wizerunkiem i zachowaniem w kontrze do promowanej pruderii. Film Klimkiewicz jest historią wzlotów i upadków Jędrusik, jej obecności na salonach, a także skomplikowanego życia osobistego.

BO WE MNIE JEST SEKS Netflix Netflix

10. Karol. Człowiek, który został papieżem

Rok produkcji: 2005

Czas trwania: 186 minut

Reżyser: Giacomo Battiato

Obsada: Piotr Adamczyk, Raoul Bova, Małgorzata Bela, Lech Mackiewicz

Skoro jest mowa o wielkich Polakach, nie mogło zabraknąć największego - samego Jana Pawła II. Wojtyła doczekał się potężnej metrażem - choć podzielonej na dwuodcinkowy film - biografii (aż trzy godziny), ale umówmy się - skrócenie go byłoby zapewne błędem, skutkującym pominięciem pewnych wątków. Giacomo Battiato podjął się nie lada wyzwania i ukazał życie przyszłego papieża od czasów jego młodości do momentu, gdy zostaje wybrany głową Kościoła. Prawdopodobnie najsłynniejsza rola Piotra Adamczyka w karierze.

9. Chopin, Chopin!

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Michał Kwieciński

Obsada: Eryk Kulm jr, Victor Meutelet, Lambert Wilson, Karolina Gruszka

W kinach jeszcze można dorwać bilety na seans o innym Polaku, który zyskał za granicą uwielbienie (w którego zresztą również wcielał się Adamczyk!). Michał Kwieciński przeniósł na duży ekran losy Fryderyka Chopina, wybitnego pianisty i kompozytora, emigranta, który przedwcześnie odszedł z tego świata. Ten film proponuje inną perspektywę - skupia się na Chopinie jako duszy towarzystwa, hulace, lekkoduchu, który otrzymuje śmiertelną diagnozę i od tego momentu musi przewartościować swoje życie.

8. Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Maria Sadowska

Obsada: Magdalena Boczarska, Eryk Lubos, Piotr Adamczyk

Marii Sadowskiej dość rzadko udawały się dotychczasowe reżyserskie przygody, ale jest pewien wyjątek w postaci biografii Michaliny WIsłockiej. To niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci polskiego życia społecznego drugiej połowy XX wieku - lekarka i ginekolożka, która zasłynęła swoim popularnonaukowym poradnikiem seksuologicznym zatytułowanym "Sztuka kochania". To on zapoczątkował większą otwartość w sprawach seksu w Polsce, w znaczący sposób przyczynił się do przełamania długotrwałego tabu. W tytułową bohaterkę z brawurą wcieliła się Magdalena Boczarska.

SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ HBO Max HBO Max

7. Najlepszy

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Łukasz Palkowski

Obsada: Jakub Gierszał, Arkadiusz Jakubik, Kamila Kamińska

Jerzy Górski, do czasu premiery filmu, był dla mnie postacią kompletnie anonimową. A przecież to mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 1990 roku! "Najlepszy" w reżyserii Palkowskiego nie wygładza życiorysu swojego bohatera, który przez długie lata przed zdobyciem tytułu czempiona zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Film niewątpliwie ma swoje wady, ale warto dać mu szansę chociażby ze względu na znakomitą kreację Jakuba Gierszała, wcielającego się w główną rolę.

6. Żeby nie było śladów

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 160 minut

Reżyser: Jan P. Matuszyński

Obsada: Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska

Matuszyński od dawna cementuje swoją pozycję na polskiej scenie jako jeden z najciekawszych reżyserów. W 2021 roku światło dzienne ujrzał film inspirowany reportażem Cezarego Łazarewicza, odtwarzający przebieg wydarzeń związanych z tragiczną śmiercią Grzegorza Przemyka. Młody, świeżo upieczony maturzysta został w 1983 roku zatrzymany, skatowany przez Milicję Obywatelską, czego skutkiem była jego śmierć. Fabuła koncentruje się na Jurku Popielu (świetny Ziętek), koledze Przemyka. Film pokazano na festiwalu w Wenecji, został również polskim reprezentantem w walce o oscarową nominację, jednak nie znalazł się w czołowej piątce.

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW MEGOGO MEGOGO

5. Kulej. Dwie strony medalu

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 139 minut

Reżyser: Xawery Żuławski

Obsada: Tomasz Włosok, Tomasz Kot, Michalina Olszańska, Konrad Eleryk, Bartosz Gelner

Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek Xawerego Żuławskiego, niekoniecznie kleiła mi się wizja tworzenia przez tego reżysera kina biograficznego. A jednak: wziął on na warsztat lata 1964-68, a film rozpoczyna się zdobyciem przez Jerzego Kuleja (fenomenalny Tomasz Włosok) złotego medalu na igrzyskach w Tokio. Żuławski nie obala wielkości Kuleja, docenia jego sportowy talent, ale nie ucieka również od burzliwych momentów jego życia, takich jak sypiące się małżeństwo czy alkoholizm. Bardzo energicznie poprowadzony film, któremu może nieco daleko jeszcze do miana polskiego "Wściekłego byka", ale nie jest to kosmiczna odległość.

KULEJ. DWIE STRONY MEDALU SkyShowtime SkyShowtime

4. Ostatnia rodzina

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Jan P. Matuszyński

Obsada: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna

Kolejny filmowy dowód niezwykłej reżyserskiej sprawności ponownie goszczącego w tym zestawieniu Jana P. Matuszyńskiego. Twórca stworzył dzieło niezwykle kameralne, osobiste, intymny portret rodziny i jej członków: przede wszystkim będącego jednym z najważniejszych polskich malarzy Zdzisława oraz Tomasza - syna artysty pogrążającego się w autodestrukcji. Mocny, mroczny, jednocześnie pełen wewnętrznej miłosći film, który potwierdza, że Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik to aktorski duet, który nigdy nie powinien się rozstawać na ekranie.

OSTATNIA RODZINA MEGOGO MEGOGO

3. Jack Strong

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 128 minut

Reżyser: Władysław Pasikowski

Obsada: Marcin Dorociński, Patrick Wilson, Maja Ostaszewska, Dagmara Dominczyk

Podium otwiera nie kto inny jak Władysław Pasikowski - spec w dziedzinie mocnego, "twardego" kina, który jedenaście lat temu zaserwował nam jeden z najlepszych thrillerów w historii polskiego kina XXI wieku. "Jack Strong" jest oparty na autentycznych wydarzeniach związanych z agenturalną działalnością Ryszarda Kuklińskiego (Dorociński), który odkrywa przerażającą prawdę, a z czasem decyduje się na niezwykle ryzykowną współpracę z Zachodem polegającą na przekazywaniu informacji o planach wojskowych Sowietów.

2. Bogowie

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Łukasz Palkowski

Obsada: Tomasz Kot, Piotr Głowacki, Magdalena Czerwińska

Parafrazując słynne zdanie - do dwóch Palkowskich sztuka. Reżyser zasłynął w polskim kinie kilkoma tytułami, ale jest jeden, który wybija się najmocniej - oczywiście mowa o "Bogach". Bohaterem tego filmu jest Zbigniew Religa - lekarz, który 40 lat temu przeprowadził pierwszą w historii Polski udaną transplantację serca. Nie ma wątpliwości, że Tomasz Kot urodził się do tej roli - on nie grał Religi, on nim był w całej rozciągłości - zarówno jako geniusz w swoim fachu, jak i portretując jego słabości czy mroczniejsze części życiorysu.

BOGOWIE HBO Max HBO Max

1. Pianista

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Roman Polański

Obsada: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox

Jakkolwiek bym nie myślał o postaci Romana Polańskiego (a myślę bardzo negatywnie), tak ciężko negować tego, że "Pianista" to absolutna czołówka swojego gatunku i prawdopodobnie jeden z najważniejszych filmów w karierze tego reżysera. Polański przeniósł na ekran wspomnienia Władysława Szpilmana - żyjącego w warszawskim getcie wybitnego polskiego pianisty, któremu udaje się uciec z wywózki do obozu zagłady. Próbuje on przeżyć w zniszczonej, okupowanej Warszawie. To właśnie ta rola przyniosła Adrienowi Brody'emu pierwszego Oscara i absolutnie ciężko się temu dziwić. Akademia przyznała statuetki m.in. jeszcze samemu reżyserowi, a jury festiwalu w Cannes obdarowało "Pianistę" Złotą Palmą.

PIANISTA MEGOGO MEGOGO

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 11.11.2025 08:58

Ładowanie...