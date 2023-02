"Tomb Invader" i "Atlantic Rim" - tanie, głupie i podrobione. Czym są mockbustery?

Mockbustery to nic innego jak podróbki głośnych filmów. One po prostu imitują blockbustery. Tak jak PolyStation było ubogą wersją PlayStation, tak jak Abibasy stały się budżetowymi Adidasami, tak gdy "Transformersy" wchodziły do kin, na DVD pojawiły się "Transmorphersy", a "The Day the Earth Stopped" swego czasu udawało "The Day the Earth Stood Still". Rozumiecie? Wystarczy w tytule dodać jakieś literki lub zamienić całe słowo i już można liczyć kasę za marketingowy wysiłek wielkich wytwórni.



Kino klasy B żywi się całymi gatunkami. Kino eksploatacji – sensacyjną tematyką. W przeciwieństwie do nich strategia mockbusterów ogranicza się do żerowania na jednym, konkretnym tytule. Gdy zaczyna się o jakimś filmie robić głośno, twórcy na słowo honoru lepią budżet, na kolanie piszą w tym samym czasie scenariusz i wprawiają w ruch całą machinę produkcyjną. Na krótko oczywiście, bo przecież chodzi o to, żeby było tanio i można było wypuścić film gdzieś w okolicach premiery oryginału. Stanie w kolejce po bilety na "Pacific Rim" traci dzięki temu sens, bo już kilka dni wcześniej na nośniki kina domowego trafia "Atlantic Rim".