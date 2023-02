Będąc ostatnio w jednym z sopockich klubów, uchodzących za kultowy, powstały w latach 50. gdzie bawiła się kiedyś sopocka bohema, podpierałam ściany. Najpierw poleciało Sex on Fire Kings Of Leon, potem The Best Tiny Turner, później Dancing Queen Abby. Było też coś na rockową nutę, ograny do granic możliwości (I Can’t Get No) Satisfaction The Rolling Stones oraz polskie hity w stylu Pocałuj noc Varius Manx.