Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest

Oryginalna „Trylogia winnych” to książkowy cykl powieści dla młodzieży, który na ekrany przeniósł Domingo Gonzalez. Zaczęło się w 2023 r. od hiszpańskojęzycznej „Mojej winy”; rok później w Prime Video pojawił się sequel pt. „Twoja wina”, a teraz, jesienią 2025 r., dostaliśmy zwieńczenie tej serii melodramatów. Tak być musiało: „Nasza wina” błyskawicznie rozbiła bank. Obrazowi wystarczyła doba, by wskoczyć na 1. miejsce rankingu najchętniej oglądanych filmów i seriali w serwisie. Trzeba przyznać: imponujące. nasza-wina-

Nasza wina - film podbija Prime Video

To jeden z tych przypadków, w których szorująca po dnie jakość obrazu nie przekłada się na dramatyczne wyniki oglądalności. Przeciwnie, choć opowieść o Noah, która zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, została opowiedziana za pośrednictwem filmów fatalnych dosłownie na każdej płaszczyźnie (0 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes mówi samo za siebie), młodej widowni rozsmakowanej w podobnych tworach (zjawisko stare jak świat, rozumiem i nie oceniam) zdaje się to nie przeszkadzać. W porządku, jeszcze nie musi - prędzej czy później zacznie.

A co się tu wyrabia? W finałowym epizodzie Noah (Nicole Wallace) i Nick (Gabriel Guevara), którzy rozstali się jakiś czas wcześniej, spotykają się na ślubie Jenny i Liona. Relacja między przyrodnim rodzeństwem wciąż jest napięta - Nick nie potrafi wybaczyć Noah i trzyma ją na dystans. Fakt, że on jest spadkobiercą imperium biznesowego, a ona dopiero zaczyna swoją karierę, stanowi dodatkową przeszkodę. Mimo tego bohaterom trudno będzie oprzeć się uczuciom, które wciąż się w nich tlą. Koncept porywający jak pogrzeb, ale wiadomo, o co tu chodzi: o ładne obrazki, jeszcze ładniejszych ludzi i młodzieńcze porywy serca.



Przypomnę, że „jedynka” trafiła na listę TOP 10 produkcji serwisu w ponad 190 krajach, a sequel stał się najchętniej oglądaną międzynarodową produkcją Prime Video w dniu premiery. Sukces „trójki” nie jest zatem zaskakujący. Co więcej, popularność serii zaowocowała brytyjskim remake’iem. Dostaliśmy już wykwit pod tytułem „Moja wina; Londyn”, który doczeka się kontynuacji: „Twoja wina: Londyn” i, oczywiście, „Nasza wina: Londyn”.

Nasza wina: obsada

Poza wspomnianą dwójką, w filmie występują też Gabriela Andrada, Marta Hazas, Álex Béjar, Jaime Ordóñez, Mariano Venancio, Gary Anthony Stennette, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo, Eva Ruiz, Javier Morgade, Felipe Londoño i Fran Morcillo.

Michał Jarecki 17.10.2025 10:36

