Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend

Netflix przygotował dla swoich subskrybentów różnorodne nowości. Co obejrzeć w nadchodzący weekend? Podpowiadamy.

Anna Bortniak
netflix co obejrzec rekruci top 5 na weekend
Nowości Netfliksa rozgrzeją subskrybentów serwisu, niezależnie od tego, jaka pogoda panuje za oknem. W ten weekend zebrało się całkiem sporo rozmaitych perełek, na które warto rzucić okiem. Co obejrzeć? Wybieramy TOP 5 nowości.

Netflix: co obejrzeć? TOP 5 nowości

Caramelo

  • Tytuł filmu: Caramelo
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 41m
  • Reżyseria: Diego Freitas
  • Obsada: Rafael Vitti, Arianne Botelho, Kelzy Ecard, Bruno Vinícius
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6.8/10

Brazylijski dramat skupia się na szczeniaku, który przypadkiem pojawia się w życiu kucharza Pedro (Rafael Vitti). Kiedy bezdomny psiak trafia do restauracji, gdzie pracuje Pedro, sprawia, że jego życie zmienia się diametralnie. Mężczyzna decyduje się przygarnąć szczeniaka i zaprzyjaźnia się z pracowniczką lokalnego schroniska. W międzyczasie zaczynają go dręczyć dziwne bóle, z którymi trafia do lekarza, gdzie słyszy diagnozę: guz mózgu. Od tego momentu rozpoczyna się walka Pedro z chorobą, podczas której odkrywa siebie na nowo i poznaje najlepszego przyjaciela, a we wszystkim towarzyszy mu wierny i radosny pies Caramelo.

Rekruci

  • Tytuł serialu: Rekruci (Boots)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Andy Parker
  • Obsada: Miles Heizer, Max Parker, Vera Farmiga, Ana Ayora
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Dramat komediowy "Rekruci" prędko podbił serca widzów. Jego akcja osadzona jest w USA w latach 90. i rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej, gdy bycie gejem w wojsku jeszcze nie było legalne. Serial koncentruje się na ukrywającym swoją orientację Cameronie Cope (Miles Heizer) oraz jego najlepszym przyjacielu Rayu McAffeyu (Liam Oh), którzy zasilają skład grupy rekrutów. Razem ze swoimi towarzyszami - dosłowne i w przenośni - przemierzają pola minowe obozu szkoleniowego, odkrywając swoje prawdziwe "ja".

Victoria Beckham

  • Tytuł serialu: Victoria Beckham
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Nadia Hallgren
  • Obsada: Victoria Beckham, David Beckham, Eva Longoria, Donatella Versace
  • Nasza ocena: 5/10
  • Ocena IMDb: 6.3/10

Serial dokumentalny w reżyserii Nadii Hallgren przedstawia Victorię Beckham, która z byłej gwiazdy popu stała się projektantką mody. Opowiada o początkach Victorii jako gwiazdy zespołu Spice Girls, która po rozpadzie grupy nie mogła odnaleźć się w show-biznesie. W czasie, gdy próbowała wyjść z cienia swojego męża-piłkarza, będąc szykanowaną przez media, dziennikarzy i osobowości medialne, postanowiła rozwijać swoją nową pasję, jaką była moda. I to właśnie głównie na tym wątku skupia się cały serial.

Kobieta z kabiny dziesiątej

  • Tytuł filmu: Kobieta z kabiny dziesiątej (The Woman in Cabin 10)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 35m
  • Reżyseria: Simon Stone
  • Obsada: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario

"Kobieta z kabiny dziesiątej" to nowość w bibliotece Netfliksa. Thriller psychologiczny w gwiazdorskiej obsadzie skupia się na dziennikarce, która w ramach służbowego zlecenia wyrusza w rejs luksusowym jachtem. Kiedy pewnej nocy jest świadkiem wyrzucenia kogoś za burtę, jest zaskoczona - okazuje się się bowiem, że na pokładzie nie brakuje nikogo ani z załogi, ani z pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, postanawia odnaleźć odpowiedź na nurtujące ją pytanie.

Nero

  • Tytuł serialu: Nero (Néro the Assassin)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Allan Mauduit, Jean-Patrick Benes
  • Obsada: Pio Marmaï, Alice Isaaz, Olivier Gourmet, Louis-Do de Lencquesaing
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Akcja serialu Nero osadzona jest w Południowej Francji w 1504 roku. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje wówczas zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. W związku z tym mężczyzna musi uciekać przed ścigającymi go niebezpiecznymi wrogami. Nie robi tego sam - towarzyszy mu jego córka, Perla, która do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży Néro będzie musiał podjąć trudną decyzję: cz uratować siebie, czy córkę wraz z całym światem.

10.10.2025 19:07
