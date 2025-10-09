Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Na specjalnym spotkaniu z osobami decyzyjnymi w serwisie Netflix miałem okazję zobaczyć, nad jakimi polskimi nowościami platforma aktualnie pracuje. Są wśród nich rzeczy bardzo, bardzo interesujące, bo nietypowe.
Na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie, nowy dyrektor programowy Netfliksa w Europie Środkowo-Wschodniej, Łukasz Kłuskiewicz opowiedział o kulisach inwestycji platformy w polski rynek filmowo-serialowy. Zaczęło się oczywiście od najbardziej spektakularnego sukcesu ostatnich miesięcy, czyli "1670". Kłuskiewicz, do tej pory odpowiadający za filmy oryginalne i treści na licencji, podkreślał, jak bardzo serwisowi zależy na synergii z naszym lokalnym rynkiem. Podkreślił również, jak ważne są z perspektywy serwisu są polskie produkcje, a na dowód pokazał 5 nowych tytułów, nad którymi pracuje aktualnie serwis. I muszę powiedzieć, że nawet mnie, człowieka, w którym trudno wzbudzić "hype", kilka z nich bardzo zainteresowało.
Netflix: 5 mocnych polskich nowości
Bunt
To opowieść o mało znanej historii transformacji, a w zasadzie samego jej początku. Fabuła serialu osnuta jest o prawdziwe wydarzenia. W 1989 roku, gdy doszło do rozruchów w więzieniach. W serialu poznamy dwóch mężczyzn z rożnych stron barykady, którzy będą musieli powstrzymać rozlew krwi. W rolach głównych Borys Szyc i Filip Pławiak.
Reż. Mateusz Rakowicz, Marek Lechki, prod. Maciej Kubicki, scen. Łukasz Bluszcz, Marcin Kubawski.
Podlasie
Historia ze świata komedii "Nic na siłę", z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem. Główna bohaterka, Halina popada w tarapaty, więc wieś postanawia jej pomóc, inscenizując lądowanie kosmitów za pomocą najbardziej sprawdzonego sposobu, czyli kręgów na zbożu.
Reż. Łukasz Kośmicki, prod. ZPR Media, scen. Katarzyna Golenia, Katarzyna Frankowska
Czarna Wołga
Kolejna duża rola dla Michała Balickiego. Aktor tym razem wcieli się w gliniarza, który zostaje zesłany na prowincję. Tam, na miejscu, okazuje się, że będzie musiał rozwiązać zagadki Czarnej Wołgi i zniknięć dzieci. Romans z jedną z najbardziej tajemniczych historii kryminalnych z czasów PRL-u zapowiada się bardzo, bardzo interesująco. Na ekranie pojawią się również Robert Więckiewicz, Marianna Zydek.
Kolory zła: Czerń
Świetna informacja dla fanów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Po gigantycznym sukcesie "Kolorów zła: Czerwień" Netflix idzie za ciosem i zapowiada ekranizację kolejnej powieści. Wraca oczywiście Jakub Gierszał.
Reż. i scen. Adrian Panek, prod. Aneta Hickinbotham, Leszek Bodzak, Piotr Walter.
Znieczulenie
Tego jeszcze nie było. Netflix przygotowuje proceduralny serial medyczny. Po nieudanej i bardzo ryzykownej operacji zdolny chirurg (Leszek Lichota) ucieka do szpitala w małej miejscowości, aby tam wszyscy dali mu spokój. Szybko jednak okazuje się, że wskakuje z deszczu pod rynnę. Obok niego na ekranie Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak.
Reż. Łukasz Ostalski, prod. Jan Kwieciński, Michał Kwieciński, scen. Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra, Marcin Ciastoń
