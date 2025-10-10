REKLAMA
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki

Na produkcjach z psami w roli głównej nie da się nie wzruszyć. "Caramelo" od Netfliksa to doskonały przykład.

Anna Bortniak
Wzruszająca historia w połączeniu z najsłodszym i wiernym szczeniakiem zaowocowała ciepłym dramatem, który wylądował na Netfliksie. Choć fabuła filmu "Caramelo" w reżyserii
Diego Freitasa jest prosta i nie ma w niej niespodzianek, to potrafi roztopić serce nawet największego twardziela. Nie obejdzie się bez paczki chusteczek.

Caramelo - opinia o filmie Netfliksa

Brazylijski dramat skupia się na szczeniaku, który przypadkiem pojawia się w życiu kucharza Pedro (Rafael Vitti). Kiedy bezdomny psiak trafia do restauracji, gdzie pracuje Pedro, sprawia, że jego życie zmienia się diametralnie. Rozgardiasz na kuchni, którego sprawcą był głodny czworonóg, doprowadza do tego, że Pedro musi prędko wymyślić inne danie dla znanej krytyczki kulinarnej. Spontanicznie przyrządzona potrawa wprawia kobietę w zadowolenie i dzięki temu Pedro zostaje szefem kuchni. A przy okazji zdobywa nowego przyjaciela.

Kiedy mężczyzna decyduje się przygarnąć szczeniaka, zaprzyjaźnia się z pracowniczką lokalnego schroniska. W międzyczasie zaczynają go dręczyć dziwne bóle, z którymi trafia do lekarza, gdzie słyszy diagnozę: guz mózgu. Od tego momentu rozpoczyna się walka Pedro z chorobą, podczas której odkrywa siebie na nowo i poznaje najlepszego przyjaciela, a we wszystkim towarzyszy mu wierny i radosny pies Caramelo.

Jest to historia, która została już opowiedziana na wiele sposobów. Za każdym razem wzrusza jednak tak samo - nieważne, jak bardzo byłaby podkoloryzowana. Trudno uwierzyć, że pies mógłby przebiec przez środek autostrady, prześlizgując się między jadącymi samochodami, czy pobiec po pomoc do nieprzytomnego Pedro, pokonując dalekie odległości. Ale kiedy biegnie maksymalnie zdeterminowany, raniąc sobie przy tym łapkę, aby tylko uratować swojego przyjaciela, a Pedro upiera się, że musi właśnie z nim zobaczyć się przed operacją, to wszystko przestaje mieć znaczenie.

Twórcy stworzyli wyjątkową relację między Pedro a Caramelo - istnieje między nimi chemia, która niezwykle porusza. Szczególnie wzruszający jest fakt, że między człowiekiem a psem potrafi zrodzić się przyjaźń, której przemijanie jest pięknie pokazane przez pryzmat tego, jak dorasta pies - jak zmienia się jego temperament, jak ze szczeniaka staje się już poważnym psem, który nieco rzadziej biega, a coraz częściej przysypia na kanapie, jak zmieniają się jego oczy, kiedyś wpadające w głęboki brąz, a teraz zachodzące mgłą.

"Caramelo" to typowa ciepła produkcja Netfliksa, która jest po prostu niezła. To miła propozycja na wieczór, która co prawda niczym nie zaskoczy, ale może ogromnie wzruszyć i wywołać uśmiech na twarzy. Warto jednak przygotować chusteczki, bo można sobie solidnie pochlipać podczas seansu.

  • Tytuł filmu: Caramelo
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 41m
  • Reżyseria: Diego Freitas
  • Obsada: Rafael Vitti, Arianne Botelho, Kelzy Ecard, Bruno Vinícius
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6.8/10
10.10.2025
