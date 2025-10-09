Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?

Ładowanie...

Gorąca dyskusja na temat gloryfikowania morderców trwa już chyba odkąd zaczęto realizować fabularyzowane produkcje true crime. Temat wraca ze zdwojoną siłą przy okazji premier kolejnych sezonów "Potworów". Było tak w przypadku Jeffreya Dahmera, braci Menendez, a teraz ostro krytykowany jest 3. sezon serialu o Edzie Geinie.

Krytycy zarzucają twórcom chorobliwą obsesję na punkcie zbrodni i niezdrową fascynację ich sprawcami. Jako argument podają dodanie do historii elementów fikcyjnych, które mają podkoloryzować historię, czyniąc ją jeszcze bardziej mroczną, a niekiedy nawet wybielić głównego antybohatera. Warto jednak pamiętać, że "Potwory" to nie serial dokumentalny, a oparty na prawdziwych wydarzeniach, które faktycznie przeplatają się z tymi zmyślonymi. Co w "Historii Eda Geina" jest prawdą, a co nie?

Historia Eda Geina - co jest prawdą, a co zostało zmyślone?

Czy Ed Gein zabił swojego brata?

W pierwszym odcinku serialu zostaje przedstawiona pierwsza zbrodnia Eda - morduje on swojego brata Henry'ego w stodole poprzez uderzenie go tępym narzędziem w tył głowy. Gein zrobił to pod wpływem emocji, kiedy Henry zaczął wypominać mu chorą ingerencję matki w jego życie. Początkowo Ed ma halucynacje i nie dowierza temu, co zrobił, ale zaraz potem postanawia zaaranżować miejsce zbrodni w taki sposób, by nikt nie zorientował się, co naprawdę się wydarzyło.

Ten wątek może akurat zawierać ziarno prawdy - nie wiemy, czy Gein rzeczywiście zabił swojego brata, natomiast wiadomo, że Henry zginął w tajemniczych okolicznościach i to właśnie Ed jako pierwszy odnalazł jego zwłoki.

Czy Ed Gein był zafascynowany zbrodniami nazistowskimi i Ilse Koch?

W serialu głównym czynnikiem, który miał rozbudzić fascynację Eda zbrodniami i zainspirować go do wykonywania przedmiotów z ludzkiej skóry, były zdjęcia Żydów z obozów koncentracyjnych i komiksy o Ilse Koch. W rzeczywistości nie ma dowodów na to, że Gein miał styczność z tymi zbrodniami, a przynajmniej nie aż taką. Mógł czytać o zbrodniach z II wojny światowej w gazetach, lecz w serialu to zainteresowanie rzeczywiście jest wyolbrzymione.

Czy Adeline Watkins istniała naprawdę?

Tak, Adeline Watkins była prawdziwą osobą, lecz miała z Geinem minimalny kontakt, który ograniczał się do krótkiej znajomości. W serialu natomiast została przedstawiona jako jego przyjaciółka oraz kochanka, która zachęcała go do makabrycznych zachowań. To właśnie ona przekazała mu wspomniane zdjęcia i komiksy o "wiedźmie z Buchenwaldu", a później nakłaniała go do rozwijania swojej brutalnej pasji.

Czy romans z Bernice Worden naprawdę się wydarzył?

Serialowy Ed oprócz Adeline miał w serialu również inną kochankę - była nią dużo starsza od niego Bernice Worden. Mężczyzna przypadkowo spotkał ją w jej sklepie z narzędziami i prędko nawiązał z nią romans. Worden podsycała jego obsesje na punkcie noszenia bielizny i akceptowała jego odchyły. W pewnym momencie ich romans się kończy, gdy Ed zabija ją strzałem w głowę. Śledczy orientują się, że Gein miał coś wspólnego z jej śmiercią, gdy na miejscu odnajdują prezent zaadresowany właśnie do niego.

Worden istniała naprawdę - była właścicielką sklepu z narzędziami w Plainfield w stanie Wisconsin i jedną z dwóch potwierdzonych ofiar Geina. Nie ma natomiast dowodów na to, że tych dwoje łączyła jakakolwiek relacja romantyczna - policja dotarła do mężczyzny nie przez prezent, a dowody zakupu w sklepie Bernice.

Czy Gein zabił nianię Evelyn Hartley?

W jednym z wątków w serialu Gein postanawia porwać i zabić Evelyn Hartle, młodą nianię. Uważa bowiem, że ta zabrała mu pracę i pozbawiła szansy na założenie rodziny z Adeline. Wątek ten jest zmyślony, natomiast Evelyn Hartley istniała naprawdę - kobieta zniknęła w 1954 roku w hrabstwie La Crosse, ale nie ma dowodów łączących Geina z jej zaginięciem. Po przesłuchaniu przez władze został oczyszczony z zarzutów po tym, gdy śledczy nie znaleźli ciała na jego posesji.

Czy Ed Gein kopulował ze zwłokami?

Nie ma dowodów na to, że Gein dopuszczał się nekrofilii. Mężczyzna rzeczywiście profanował zwłoki, a następnie konserwował ich fragmenty, tworząc maski, paski i "kostium" z kobiecej skóry, ale nie jest pewne, czy odbywał ze zwłokami akty płciowe. Sam Gein zaprzeczał, jakoby dopuszczał się napaści seksualnych na swoje ofiary, twierdząc, że zapach odstraszał go od wykorzystywania zwłok w ten sposób.

Czy scena morderstwa piłą mechaniczną w jest prawdziwa?

Podczas masakrowania zwłok Bernice, na posesji Geina zjawiają się dwój zagubieni myśliwi - Victor Travis i Raymond Burgess. Ed zaczyna ścigać mężczyzn z maską na twarzy i odpaloną piłą mechaniczną. Miało być to nawiązanie do tego, że Gein zainspirowała Tobe'a Hoopera do nakręcenia "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną, jednak nie ma dowodów na to, że taki pościg wydarzył się naprawdę. Travis i Burgess rzeczywiście zniknęli w 1952 roku, lecz Gein został oczyszczony z zarzutów.

Czy Gein naprawdę pomógł FBI złapać Teda Bundy'ego?

Ed Gein nigdy nie pomógł władzom schwytać niesławnego seryjnego mordercy, Teda Bundy'ego. Zabójstwa Bundy'ego najprawdopodobniej były inspirowane Rzeźnikiem z Plainfield, jednak scena w serialu, w której Gein współpracuje ze śledczymi, aby powstrzymać jego serię przestępstw, była wytworem jego wyobraźni.

Anna Bortniak 09.10.2025 09:57

