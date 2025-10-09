Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował

Ładowanie...

Kevin Costner to po dziś dzień jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego kina. Ma na koncie dwa Oscary, role w ikonicznych filmach pokroju "JFK", "Robin Hood: Książę złodziei", wyreżyserowanym przez siebie "Tańczącym z wilkami", a współczesnej publiczności jest znany przede wszystkim z serialu "Yellowstone", w którym wykreował postać Johna Duttona. W ubiegłym roku Costner powrócił po 21 latach na reżyserski stołek, by stanąć za sterami projektu swoich marzeń - amerykańskiej sagi "Horyzont", której bohaterami są osadnicy przemierzający terytoria Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu ziemi obiecanej.

Na horyzoncie Horyzontu nie widać. Costner szuka pieniędzy

Niestety (mówię to z przykrością, bo film mi się podobał), "Horyzont. Rozdział 1" poniósł sromotną klęskę w światowym box office, z którego wpływy (38,7 mln dolarów) nie przekroczyły nawet kwoty, którą wyniósł budżet (50 mln). To o tyle druzgocące, że Costner sam wyłożył większość pieniędzy z budżetu, zastawił niemałą część swojego majątku - znamy ten schemat z przypadku "Megalopolis", kiedy ambitny i legendarny Francis Ford Coppola zrobił film za ok. 120-130 milionów, a zarobek wyniósł niecałe 15 mln.

Costner nakręcił drugą część, która miała wejść do kin niedługo po premierze pierwszej. Tak się jednak nie stało, a po bardzo słabych opiniach Warner Bros wycofało "Rozdział 2" z kalendarza premier. Aktor i reżyser mimo tak złej passy nie poddaje się, ba, wciąż planuje nakręcić trzeci i czwarty film. The Hollywood Reporter poinformowało, że w tym celu wybrał się do Arabii Saudyjskiej, by przekonać tamtejsze władze do zainwestowania w film. Jego misja zakończyła się fiaskiem - pomimo połechtania ego saudyjskiego rządu, przedstawiciele administracji zaproponowali Costnerowi finansowanie, które jednak było niższe, niż twórca zasugerował. Portal donosi, że ostatecznie nie otrzymał on niczego, a zatem realizacja ostatnich dwóch "Horyzontów" ponownie staje się wątpliwa.

Przyznam, że w tej sytuacji żyją we mnie dwa wilki. Jeden ma Kevina Costnera za szaleńca, którego ego spotkało się ze ścianą. Drugi wilk ma sentyment do Costnera, jego kina i ambicji opowiedzenia autorskiej, wielowarstwowej historii o przeszłości Ameryki. Może kiedyś zobaczymy "Horyzont. Rozdział 2" i przekonamy się, czy starania aktora o nakręcenie pozostałych części mają w ogóle sens.

Adam Kudyba 09.10.2025 09:02

